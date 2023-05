Combat «absolument idiot», blessure de William Saliba et moments de rodage du titre qu’Arsenal regrettera alors que la chance de Premier League s’éloigne

Alors qu’Arsenal tient du bout des doigts son défi pour le titre de Premier League, les supporters se demandent : où tout cela a-t-il mal tourné ?

Une avance de huit points sur Manchester City est passée à un déficit de quatre points, et un premier titre de champion depuis 2004 semble maintenant incroyablement lointain.

Getty Les fans commençaient à croire que le titre arrivait

Getty Maintenant ils ont besoin d’un miracle

La course inattendue à la gloire de Mikel Arteta a été extrêmement positive.

Le leadership de Martin Odegaard, le talent de Bukayo Saka et les démonstrations impérieuses de William Saliba.

Mais on craint que cela n’ait été leur meilleure chance, Liverpool vacillant ce trimestre et Manchester United et Chelsea construisant pour l’avenir.

Les choses sont encore plus époustouflantes lorsque le trébuchement est survenu juste au moment où tout semblait si positif aussi.

Une défaite 3-1 contre City aux Emirats en février a été le plus grand test des jeunes Gunners d’Arteta à ce jour, mais ils ont répondu de manière étonnante avec sept victoires consécutives et leur plus grande avance de la saison.

Puis tout a changé avec un voyage à Anfield, soulignant le premier moment où les fans pourraient être laissés en ruines.

Getty L’Arsenal d’Arteta a perdu son avance en Premier League

Signes suisses d’autrefois

Arsenal menait 2-0 sur un terrain où ils ont si souvent du mal en moins d’une demi-heure, et il semblait que Liverpool était prêt pour un autre résultat embarrassant dans une saison pleine d’eux.

Le personnage réformé Granit Xhaka tirait encore une fois les ficelles dans une campagne de rédemption, mais avec trois points en route, il a laissé sa pétulance revenir.

Laissant une botte sur Trent Alexander-Arnold lorsque le ballon était parti, le Suisse a poursuivi l’arrière droit et s’est cogné la tête, mettant la foule d’Anfield sur ses pieds.

Liverpool est finalement revenu pour faire match nul 2-2 et mettre fin à la course victorieuse d’Arsenal avec les fans de leur côté, et Jamie Carragher s’est retrouvé après le match de Xhaka.

« Je suis en colère contre Xhaka », a-t-il déclaré. « Que fais-tu! C’est complètement dingue. Les jeux entre vos mains et vous vous impliquez. Pourquoi faire ça, ça énerve la foule, c’est complètement idiot.

sports de ciel Xhaka est allé après le défenseur

sports de ciel Cela a donné à la foule le coup de fouet parfait

Getty Le revirement de Xhaka a été incroyable, mais cette erreur a coûté cher

La plus cruciale des blessures

Le défi du titre d’Arsenal a été caractérisé par de jeunes joueurs trouvant de tout nouveaux niveaux sous la forme de Bukayo Saka, Martin Odegaard et Gabriel Martinelli.

Mais trois matchs avant le match nul de Liverpool, l’importance d’un joueur a été soulignée comme aucune autre lorsque William Saliba s’est blessé lors de la défaite de la Ligue Europa contre le Sporting Lisbon.

Le retour du prêt du Français avait été vital dans sa forme de leader du titre, et bien que sa défaite n’ait pas été ressentie lors des victoires 4-1 contre Crystal Palace et Leeds, cela est devenu flagrant depuis.

« Quand Saliba est sorti, c’était comme retirer le bouchon du bain », a déclaré Martin Keown de talkSPORT. « Quand il est sorti, toute l’équipe a dû perdre 15 mètres et semblait vulnérable aux balles dans les couloirs. »

Getty Saliba a fini par être beaucoup trop crucial

La direction remise en question

Une partie de la montée en puissance d’Arsenal en début de saison a été l’affaire de transfert sensationnelle qui a fait atterrir Gabriel Jesus et Oleksandr Zinchenko de Man City pour un total de 75 millions de livres sterling, et pendant un certain temps, il semblait qu’ils allaient battre leur ancienne équipe.

Zinchenko a fait un certain nombre d’affichages de classe mondiale, mais à l’occasion, certains se sont demandé si sa passion n’était pas trop.

L’Ukrainien a été filmé en train de klaxonner et de crier par la fenêtre alors qu’il passait devant les fans d’Arsenal après une victoire 4-1 contre Palace, et lorsqu’il a créé un caucus sur le terrain lors d’un effondrement 3-3 contre Southampton, Gary Neville l’a pensé. était trop loin.

« Je regarde les petites choses qui peuvent sembler un peu dures – Zinchenko célèbre une heure après le match avec les fans à l’extérieur et crie », a-t-il déclaré.

« Vous voulez que vos dirigeants dans l’équipe, qui sont déjà passés par là, répandent le calme dans le vestiaire et calment tout le monde. Vous ne voulez pas qu’ils lèvent l’anxiété, lèvent l’émotion.

Getty Certains se sont même demandé si Zinchenko avait sapé le leadership d’Odegaard

« Le moment clé »

Après le match nul contre Liverpool, West Ham était le suivant et Arsenal a eu la chance de reprendre pied et de contrôler le titre.

Ils se sont à nouveau retrouvés 2-0, cette fois au stade de Londres, et lorsque les Hammers en ont retiré un, il y avait une chance de mettre fin à toute riposte sur place.

Bukayo Saka a eu un record sans faute pour la saison, marquant dans des moments énormes contre Chelsea, Manchester United, Man City et Liverpool, mais contre West Ham, il a perdu sa magie.

Envoyant son effort haut et large, les Hammers ont senti le changement d’élan et 100 secondes plus tard, Jarrod Bowen a marqué le but pour porter le score à 2-2.

« Le match de Liverpool n’a pas été un tueur car cela peut arriver », a expliqué Ally McCoist de talkSPORT. « Mais 2-0 contre West Ham et raté ce penalty à 2-1…

« Je pensais que c’était un moment clé, et c’est fait et dépoussiéré. Je peux comprendre les critiques, mais je pense qu’ils méritent d’être félicités pour avoir maintenu la course au titre aussi longtemps qu’ils l’ont fait.

Getty Saka était impeccable de l’endroit jusqu’au dernier moment