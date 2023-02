Coman marque contre l’ancien club alors que le Bayern bat le PSG

Le Bayern Munich a battu le Paris Saint-Germain dans la capitale française mardi soir. Les Allemands n’avaient besoin que d’un seul but pour prendre l’avantage en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Le match entre les deux puissances européennes est peut-être le meilleur match des huitièmes de finale jusqu’à présent. Après tout, le Bayern et le PSG sont actuellement en tête de leurs ligues nationales et sont régulièrement un pilier des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les deux équipes figurent également dans le classement des cinq meilleurs clubs de l’UEFA.

Malgré la puissance vedette des deux équipes, Warren Zaïre-Emery a fait la une des journaux avant le match. Le joueur de 16 ans a été titularisé au milieu de terrain par le patron du PSG, Christophe Galtier. Zaïre-Emery est devenu le plus jeune joueur à avoir jamais commencé un match à élimination directe de la Ligue des champions lorsque le match a commencé.

Les visiteurs ont dominé une grande majorité de la première demi-heure de jeu. Le Bayern avait plus de 60% de possession et les six tirs du match jusqu’à ce point. Cependant, les géants allemands n’ont pas pu profiter de la domination précoce. Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma n’a été contraint à l’arrêt que quelques minutes avant la mi-temps.

Il a également fallu 45 minutes au PSG pour enregistrer son premier tir de la nuit. La superstar Lionel Messi, cependant, a frappé le mur sur un coup franc juste à l’extérieur de la surface de réparation du Bayern. Il s’agissait du dernier tir du PSG dans un match de Ligue des champions depuis que la société de données sportives Opta a commencé à suivre les statistiques.

Coman marque contre son ancien club

Le Bayern a cependant réussi à sortir de l’impasse à peine huit minutes après le début de la seconde période. L’ancien ailier du PSG Kingsley Coman a marqué contre le club où il a déjà passé une décennie au cours de son développement de la jeunesse. Coman a mis le ballon au fond des filets à bout portant et a choisi de ne pas célébrer. Des questions pourraient être posées à Donnarumma, après que le ballon soit essentiellement passé entre ses mains. Le gardien de 6’5 a eu du mal à descendre à temps pour faire le bloc.

La frappe de Mbappe est exclue alors que le PSG échoue contre le Bayern

Le PSG pensait avoir égalisé le score à la 82e minute du match grâce au super remplaçant Kylian Mbappé. Nuno Mendes a fait une belle course puis a renvoyé le ballon directement dans la trajectoire de Mbappé pour le but. Cependant, VAR est intervenu et a jugé que Mendes était légèrement hors-jeu lorsqu’il a reçu le ballon pour la première fois.

Le but de Coman s’est avéré être la seule frappe du match. Le PSG avait l’air nettement mieux lorsque Mbappé est entré dans la mêlée à la 57e minute, mais n’a pas pu trouver de réponse au but du Bayern. Benjamin Pavard a été expulsé dans le temps additionnel après avoir écopé de son deuxième carton jaune du match.

Le Bayern prendra désormais un avantage d’un but à domicile contre l’Allemagne. Le PSG a cependant réussi à battre le Bayern la dernière fois qu’il s’est affronté à Munich. Les deux équipes ont déjà disputé un quart de finale de la campagne 2020/21. Le PSG a avancé dans cette égalité sur les buts à l’extérieur. Ils joueront ensuite le match retour du match en cours le 8 mars.

PHOTO : IMAGO / RHR-Foto