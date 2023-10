30 octobre 2023

Après sa première Journée d’appréciation des conjoints de militaires au printemps dernier, la Columbus State University et le Columbus Technical College unissent à nouveau leurs forces le mardi 7 novembre pour exprimer leurs remerciements aux conjoints de militaires de la communauté. L’événement gratuit commence à 8 h 30 au Fort Moore 1918 Club.

En plus de montrer leur appréciation, le programme du mardi matin donnera aux conjoints des militaires un aperçu des façons dont ils peuvent bénéficier des ressources éducatives disponibles pour les étudiants universitaires d’aujourd’hui connectés avec l’armée. Ces opportunités vont des certifications professionnelles qui mènent à des opportunités d’emploi immédiates, au début ou à la reprise de leurs études de niveau collégial qui mènent finalement à un diplôme.

“Nous sommes fiers de fournir un réseau de soutien et des opportunités de développement professionnel à notre communauté militaire – aux soldats enrôlés, à leurs conjoints et personnes à charge, ainsi qu’aux anciens combattants”, a déclaré Martha Ann Todd, présidente du Columbus Technical College. « Nous sommes ravis de nous associer à Columbus State pour présenter des opportunités aux conjoints de militaires de notre communauté qui souhaitent acquérir des compétences et des références précieuses et transférables pendant leur poste à Fort Moore.

Tout au long de la matinée, les invités auront l’occasion de réseauter avec d’autres conjoints de militaires et d’en apprendre davantage sur les possibilités éducatives que les deux écoles offrent aux conjoints de militaires et à leurs familles. Ceux-ci incluent des certificats, des diplômes et une formation continue qui mènent à des emplois très demandés dans des domaines tels que les soins de santé et la cybersécurité, ainsi que des programmes uniques offerts sur la base ou à proximité de Fort Moore, comme les études parajuridiques et les programmes de chauffeurs de camions commerciaux de Columbus Tech, ou ceux de Columbus State. baccalauréat en études interdisciplinaires et Programme de certificat Nexus en cybersécurité d’un an.

« Pour les conjoints, chaque nouveau lieu d’affectation est une chance de recommencer, de se réinventer, d’essayer quelque chose de nouveau ou de s’améliorer. Columbus State et Columbus Tech offrent aux conjoints la possibilité de le faire : la chance de commencer l’école, de la poursuivre, d’obtenir une certification, d’obtenir un diplôme et d’apprendre. C’est l’occasion de tenter notre chance en vue d’un avenir meilleur pour nous-mêmes », a déclaré Tutt McCracken, président actuel de l’association. Club des conjoints de Fort Moore.

Après une séance générale sur des sujets tels que postuler à l’université, financer des études collégiales et obtenir des crédits de transfert, des séances de « speed-dating » permettront aux conjoints de choisir parmi une variété de sujets qui les intéressent le plus. Celles-ci iront du maintien d’un équilibre famille-université sain et de l’adaptation à la vie d’étudiant-conjoint, aux bourses MyCAA, au financement GI Bill et aux prêts fédéraux disponibles pour financer les études collégiales.

« Nos partenaires universitaires sont essentiels à la solution de main-d’œuvre civile de Fort Moore », a déclaré le colonel Corey Woods, chef d’état-major adjoint du Maneuver Center of Excellence, à propos des collaborations de Fort Moore avec les deux écoles. « Ils offrent des possibilités de formation pertinentes et flexibles, tout en permettant aux conjoints de militaires de contribuer à la croissance de notre communauté.

L’événement se terminera avant midi avec les remarques de Kesauna « Kiki » Patterson (photo), un senior de l’État de Columbus qui est ambassadeur du Fonds de bourses d’études Freedom Alliance de cette année. Depuis l’été, Patterson parcourt le pays au nom de Freedom Alliance pour défendre les familles Gold Star et les enfants comme elle. Son père, le sergent d’état-major de l’armée américaine. Esau Patterson a perdu la vie à Bagdad lors de l’opération Iraqi Freedom alors qu’elle avait 2 ans.

« Les conjoints des militaires constituent souvent l’épine dorsale des familles des soldats en service actif d’aujourd’hui », a expliqué Susan Lovell, directrice de Services étudiants connectés à l’armée de l’État de Columbus. « Lorsque les conjoints des militaires de notre communauté quitteront notre événement du 7 novembre, nous espérons qu’ils se sentiront soutenus et mieux informés des nombreuses façons dont nos deux institutions – et la grande communauté de Chattahoochee Valley – sont là pour contribuer à assurer leur réussite et celle de l’ensemble de leurs familles. »

L’événement comprend également un petit-déjeuner continental et des cadeaux. Les conjoints de militaires intéressés à participer peuvent inscrivez-vous en ligne gratuitement – de préférence avant le vendredi 3 novembre. Pour toute question, contactez Susan Lovell, directrice des services étudiants liés à l’armée à la Columbus State University, au 706.507.8806 ou Tamara Hicks, coordinatrice des affaires étudiantes au Columbus Technical College, au 706.649.1914.

