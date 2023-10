Columbus Day au cours des dernières décennies était un mélange – Shaw Local

En grande partie à cause d’une récente controverse, la fête de Columbus Day a perdu de son importance sur le calendrier. Il y a un siècle, les vacances n’étaient pas non plus si importantes.

Alors que de nombreuses fêtes, comme Noël et Thanksgiving, ont explosé dans la culture américaine au fil des décennies, Columbus Day n’a jamais atteint la popularité des autres jours spéciaux. Dans le passé, peu de gens semblaient le remarquer ou s’en soucier.

On pense que la première commémoration du jour de Christophe Colomb date de 1792, lorsque l’Ordre colombien de New York (plus tard connu sous le nom de la tristement célèbre machine politique de Tammany Hall) a célébré le 300e anniversaire de l’arrivée de Christophe Colomb dans les Amériques, le 12 octobre 1492.

La journée a été célébrée dans certaines localités de là-bas, en particulier parmi les Italo-Américains et les catholiques, un clin d’œil au lieu de naissance et à la religion de Colomb. En 1892, le président Benjamin Harrison a célébré le 400e anniversaire par une proclamation.

Grâce au lobbying des Chevaliers de Colomb, cette journée est devenue un jour férié national en 1937 et a été observée tous les 12 octobre jusqu’en 1971, date à laquelle le Congrès a fixé la date au deuxième lundi d’octobre.

Cette fête a été controversée presque dès le début, mais pour des raisons différentes de celles d’aujourd’hui. Au XIXe siècle, des groupes anti-immigrés ont appelé à mettre fin au Columbus Day en raison de son lien avec le catholicisme.

En 1922, les protestations prirent un chemin différent. Des pétitions ont été transmises au Congrès pour arrêter Columbus Day parce qu’« il y a déjà trop de jours fériés et que les objectifs des jours fériés existants sont pervertis. Les combats de récompenses du 4 juillet sont plus fréquentés que les célébrations patriotiques… Le jour de Thanksgiving est plus consacré au sport qu’aux prières ou aux remerciements.

Trop de vacances, décriait la pétition, conduisaient à « des habitudes vaines chez notre peuple qui sont essentiellement le déclin des nations » et soulignaient un débat de longue date – selon lequel Colomb n’avait en réalité pas découvert l’Amérique.

Depuis lors, les groupes amérindiens ont déchiré Colomb pour son traitement sévère envers les peuples autochtones, les débuts de la colonisation et de la traite des esclaves, ainsi que les maladies mortelles que les transplantations européennes ont apportées aux populations autochtones.

En conséquence, le Columbus Day a été retiré du calendrier scolaire dans certaines villes, dont Chicago, tandis que d’autres villes et États ont remplacé cette fête par la « Journée des peuples autochtones ». Ces célébrations ont pris pied en 1992 avec le 500e anniversaire du débarquement de Colomb, célébré dans certaines parties du monde.

Il y a un siècle, en 1922, le Columbus Day était mitigé, et peu de gens semblaient y prêter beaucoup d’attention. Les banques ont été fermées à Moline, Rock Island et Normal, mais ont été ouvertes dans la banlieue d’Addison à Chicago.

Les banques de Chicago ont également été fermées, ce qui pourrait avoir eu un impact économique négatif. Le Chicago Tribune a rapporté que les « compensations bancaires » dans la ville ont connu « une baisse de 99,1 millions de dollars par rapport à la semaine précédente, en grande partie due au fait que la semaine dernière comportait le jour férié de Columbus Day ».

Ailleurs à Chicago, en 1922, le Board of Trade et les bourses furent également fermés, comme ce fut le cas à New York, Kansas City, Milwaukee, St. Louis et Toledo. Certains bureaux de comté, notamment ceux du comté de DeWitt, près de Decatur, ont également pris un jour de congé.

Contrairement à de nombreuses communautés, Nokomis a accueilli d’importantes célébrations, gracieuseté des Chevaliers de Colomb locaux. Le Decatur Herald et revue rapporta que « les banques et toutes les principales maisons de commerce étaient fermées », tandis que ce soir-là, les Chevaliers de Colomb organisèrent un « bal au pavillon de danse de Berger, qui réunit une grande foule ».

Certains écoliers ont honoré la fête. Dans le comté de Lake, les élèves de septième année de l’école Schultz ont rédigé des articles biographiques sur Columbus, tandis que les élèves de sixième année ont produit des calendriers faits à la main. Les élèves de troisième et quatrième année ont rédigé leurs propres devoirs et ont également réalisé des livrets pour l’occasion.

Près de Champaign, la classe d’Histoire IV du lycée Buckley a célébré la journée avec « divers sujets appropriés » sur Columbus, ce qui « a donné lieu à une discussion très intéressante ». De nombreux résidents se souviennent aujourd’hui d’activités similaires durant leurs années d’école.

Certains ont trouvé l’inspiration à cette occasion. Le Intelligenceur d’Edwardsville a imprimé un poème le 10 octobre 1922 sur Columbus, tandis que le Avocat Olney fait référence à cette fête dans sa pensée biblique quotidienne.

D’autres journaux reprennent les protestations de 1922, quoique de différentes manières. Le Messager de Belleville a déploré que Columbus Day « fasse l’objet de progrès à contrecœur » dans certains secteurs, et a demandé « le grand découvreur était-il trop catholique même pour être mentionné dans notre système non sectaire ?

Le Île Rocheuse Argus était encore plus pessimiste, se demandant : « Si Colomb venait à Rock Island aujourd’hui, imaginez-vous qu’il serait fier de sa découverte ? Nous non plus. »

De l’autre côté de l’Atlantique, cependant, l’Associated Press a fait état en 1922 d’un « mouvement visant à faire de Columbus Day une fête mondiale, qui s’est reflété avec enthousiasme dans les célébrations dans plus de 150 communautés en France.

Aujourd’hui, un certain nombre de pays d’Amérique latine et d’Europe honorent les voyages de Colomb, même si leurs vacances portent des noms différents et des objectifs souvent différents.

Tom Emery est un écrivain indépendant et chercheur historique de Carlinville, Illinois. Il peut être contacté au 217-710-8392 ou [email protected].