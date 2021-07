Columbus Crew vs. New England Revolution – Rapport de match de football – 3 juillet 2021

L’équipage de Columbus s’est rétabli d’un déficit de deux buts, obtenant l’égalisation sur un but contre son camp à la 69e minute pour égaliser la visite de New England Revolution 2-2 pour baptiser Lower.com Field samedi.

Tajon Buchanan dans les 30 premières minutes a marqué et aidé sur un but de Gustavo Bou pour une avance de 2-0 pour la Révolution (7-2-3, 24 points). Gyasi Zardes a porté le score à 2-1 à la 39e minute pour Columbus (4-3-4, 16 points) devant une foule à guichets fermés de 20 371 personnes.

Le but contre son camp était aussi étrange que possible. Liam Fraser a envoyé une longue balle au-delà du milieu de terrain vers Zardes dans le dernier tiers. Le défenseur Andrew Farrell s’est retourné pour suivre Zardes et le ballon est passé à l’arrière de sa tête à 20 mètres du but, et il a dépassé le gardien Matt Turner avec Zardes et Farrell également à la poursuite du filet ouvert. Lorsque le ballon a atteint la ligne, ils sont tous entrés en collision. Turner a essayé de repousser le ballon, mais il est tombé sur Farrell.

Turner a effectué un arrêt exceptionnel de la main gauche sur Zardes au premier poteau à la 86e minute pour préserver l’égalité. Farrell a ensuite obtenu le rachat avec un dégagement sur la ligne de but à la 94e minute.

Turner a effectué cinq arrêts. Eloy Room a arrêté trois tirs pour Columbus.

L’installation de 314 millions de dollars est le premier stade de deuxième génération de la MLS. La Nouvelle-Angleterre était l’adversaire le 15 mai 1999, lorsque le Historic Crew Stadium a ouvert ses portes en tant que premier stade spécifique au football de la ligue.

Buchanan a fait taire la foule bruyante lorsqu’il a marqué son troisième avec une tête sur un centre de DeJuan Jones à la 13e minute. Bou a marqué dans son cinquième match consécutif pour doubler l’avance 17 minutes plus tard.

Les champions en titre de la Coupe MLS n’ont pas été suivis lorsque Zardes a marqué pour son quatrième but. Il a pris une balle de Harrison Afful dans l’arc et s’est tourné vers sa gauche pour un tir.

La Nouvelle-Angleterre accueille le Toronto FC mercredi. Le Crew jouera ensuite au FC Cincinnati vendredi.