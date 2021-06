Columbus Crew vs. Chicago Fire FC – Rapport de match de football – 19 juin 2021

Gyasi Zardes a marqué deux fois pour envoyer le Historic Crew Stadium avec style lorsque l’hôte Columbus Crew a battu le Chicago Fire 2-0 samedi.

The Crew a remporté trois victoires consécutives, aucune plus significative et émotionnelle que le match final dans le premier stade spécifique au football de la MLS. Leur champ Lower.com de 314 millions de dollars sera baptisé le 3 juillet contre la révolution de la Nouvelle-Angleterre.

Chicago a perdu deux matchs de suite et a été victime aux 17e et 34e minutes de Zardes, dont les 32 buts au Historic Crew Stadium sont les plus importants de tous les joueurs.

Par coïncidence, Zardes porte le numéro 11, tout comme Jeff Cunningham lorsqu’il a marqué le premier but de l’histoire du stade le 15 mai 1999. Cunningham détenait le record précédent de 31 buts marqués sur le site.

Zardes a fait 1-0 grâce à un mauvais dégagement. Lucas Zelarayan a envoyé un service dans la surface de but où Chinonso Offor des Fire l’a dirigé, mais le ballon a rebondi sur Zardes pour la volée rapide devant une foule à guichets fermés.

Columbus a doublé le score sur une séquence qui a commencé par une longue balle dans le dos du défenseur Jonathan Mensah. Derrick Etienne a ramené le ballon avec son pied droit et a attiré le gardien Bobby Shuttleworth (zéro arrêt) vers le haut de la surface, laissant le filet sans surveillance.

Etienne a généreusement passé à un Zardes non marqué pour son troisième but de la saison, tous survenus lors des deux derniers matchs. Mensah a obtenu sa première passe décisive depuis le 5 août 2017.

Le gardien Evan Bush a fait son 193e départ en carrière, mais d’abord pour l’équipage. Le natif de l’Ohio n’a pas eu à faire d’arrêt.

Le score final était approprié car le stade est devenu connu comme la maison de « Dos a Cero » pour quatre victoires consécutives 2-0 par l’équipe nationale masculine des États-Unis contre le Mexique.

Les équipes ont des rotations rapides chaque mercredi : The Crew joue à Philadelphie et le Fire accueille le FC Cincinnati.