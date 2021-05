Columbus Crew SC va renommer, changer de nom et dévoiler un nouveau logo

Mettre à jour: Le Dispatch a confirmé que l’équipage change son nom en Columbus SC, met à jour son écusson et prévoit d’utiliser « l’équipage » comme surnom pour le club.

Le Columbus Crew s’est retrouvé dans un bourbier de relations publiques dimanche lorsque le nouveau nom officiel et le nouveau logo principal de l’équipe ont été divulgués par plusieurs médias et les fans ont rapidement condamné les changements.

Le Dispatch a confirmé que Columbus Crew SC sera désormais connu sous le nom de Columbus SC – ou Columbus Soccer Club – avec « The Crew » étant un surnom qui n’apparaîtra pas sur le blason officiel mais sera toujours considéré comme un nom autonome autour du stade. et sur les marchandises.

Des rumeurs circulaient sur les réseaux sociaux au sujet d’un changement de nom potentiel depuis vendredi soir après que le président de l’équipe Tim Bezbatchenko, le vice-président du marketing Patrice Croci et d’autres membres du personnel du front office aient informé le groupe de supporters de Nordecke du nom et du blason bientôt annoncés.

Une image du nouveau logo principal, que The Dispatch a confirmé par des sources comme authentique, a été divulguée dimanche matin. Le dessin est la forme du drapeau de l’Ohio avec « Columbus » au sommet de l’image, « SC » en bas entre les queues d’hirondelle du drapeau et un grand « C » blanc en blocs sur fond noir au milieu du drapeau.

Les couleurs primaires du noir et de l’or sont dans la crête, mais le jaune qui a été synonyme de l’équipage depuis sa création en tant que première équipe de la Major League Soccer est moins prononcé que le noir et blanc.

UN REGARD EN ARRIÈRE:L’histoire du Columbus Crew

SUITE:Nordecke, le groupe de supporters de l’équipage, a déclaré que les membres n’étaient pas impliqués dans les discussions sur le changement de marque

L’équipe essaie de rassurer les fans ‘Crew’ n’est pas parti

L’équipe a publié une déclaration par l’intermédiaire d’un porte-parole dimanche après-midi en réponse à la spéculation.

« Récemment, des images ont fait surface représentant un nouveau logo pour Columbus Crew SC », lit-on dans le communiqué. «Le Crew et le Black and Gold restent au cœur de nos préoccupations et nous continuons à embrasser et à respecter notre héritage tout en modernisant nos marques à mesure que notre club et la ville de Columbus évoluent. Nous sommes impatients de les révéler dans leur intégralité dans un proche avenir. »

Des sources ont déclaré à The Dispatch que la réunion avec les Nordecke avait provoqué une opposition féroce, des cris et un fan accusant Bezbatchenko d’être un «traître».

Plusieurs membres de la direction de Nordecke n’ont pas assisté au match MLS de samedi contre DC United, apparemment sous protestation.

La perspective que le club abandonne «Crew» du nom a déclenché une réaction brutale lorsque The Dispatch a rapporté en janvier 2020 que l’équipe envisageait de changer son nom et ses couleurs. Les fans n’ont pas tardé à insister sur le fait que tout changement de marque par le club doit conserver le noir et l’or et le nom «Crew».

À l’époque, Bezbatchenko a répondu en disant: «Les couleurs Black & Gold et le surnom« The Crew »sont des éléments essentiels de l’identité de notre club et sont appréciés des supporters depuis 1996. Les discussions concernant l’identité globale de la marque incluent les commentaires critiques des supporters, et tout les rapports suggérant que le club s’écarte de ce qui précède serait inexact. »

Les fans sont déconcertés par le besoin de changement

Alors que certains ont exprimé une indifférence ou une réaction positive au changement de nom et de blason sur les réseaux sociaux, le thème dominant des réactions des fans était celui de la confusion quant aux raisons pour lesquelles l’équipe avait l’impression de devoir apporter des changements, ainsi que de l’opposition au retrait de «Crew» du nom officiel de l’équipe.

Morgan Hughes, qui était le leader le plus visible du mouvement Save The Crew qui a germé après que l’ancien propriétaire Anthony Precourt a tenté de déplacer le club à Austin, au Texas, en 2017, a déclaré qu’il était probablement intelligent pour la nouvelle direction et le nouveau propriétaire de penser un changement de nom.

Mais, a-t-il ajouté, retirer l’équipage du nom – même s’il peut être utilisé comme surnom – était un mauvais jugement aux yeux des supporters les plus fidèles de l’équipe.

«Nous ne sommes pas Columbus SC, mec. Nous sommes l’équipage », a déclaré Hughes.

«Cela va avoir des répercussions de la part des fans, car c’est 26 ans de soutien à l’équipage, d’enracinement pour l’équipage, de sauver l’équipage. Toutes ces choses ont une chose en commun: l’équipage », a ajouté Hughes. «Ils peuvent utiliser le surnom de manière affectueuse… à la fin de la journée, ils changent le nom de notre équipe quoi qu’il arrive.»

Il n’y a pas de date pour la publication officielle du nouveau nom et du nouveau logo, mais The Dispatch a pu confirmer un rapport de Massive Report selon lequel les membres du front-office ont tenu une réunion après le match de samedi en réponse à la réaction après que les supporters aient reçu une présentation.

Suivez Jacob Myers de The Columbus Dispatch sur Twitter @_jcmyers.