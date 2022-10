Columbus Crew licencie l’entraîneur Caleb Porter après avoir raté les séries éliminatoires

Le Columbus Crew a limogé l’entraîneur-chef Caleb Porter lundi après que la défaite de dimanche les ait éliminés de la compétition d’après-saison.

L’équipage aurait pu décrocher une place avec un match nul contre Orlando City SC mais a plutôt perdu 2-1.

Orlando City a converti un penalty à la 84e minute pour briser l’égalité et vaincre l’équipage.

Columbus a également joué à égalité avec l’expansion du Charlotte FC mercredi.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Porter a enregistré un record de 45-43-37 en saison régulière et a aidé le club à remporter une Coupe MLS (2020) et la Coupe Campeones (2021).

“Ce n’est pas une décision que nous avons prise à la légère, et je dois avant tout remercier Caleb pour ses efforts inlassables pour l’équipage au cours de ses quatre saisons avec le club”, a déclaré le directeur général de l’équipage, Tim Bezbatchenko, dans un communiqué de presse.

“Caleb fera à jamais partie de l’histoire de Black & Gold, car la deuxième étoile au-dessus de notre crête à partir de 2020 témoigne de ses contributions et de ce que nous avons pu ramener à la maison au cours d’une année spéciale.”

Bezbatchenko a confirmé que les entraîneurs adjoints Pablo Moreira, Tim Hanley et Eric Quill ne seront pas non plus retenus.

Le contrat de Hanley est terminé cette année. Un autre assistant, Blair Gavin, est parti pour un autre poste d’entraîneur.