Le champion de la Coupe MLS 2020, Columbus Crew, est retourné au travail, acquérant le gardien vétéran Evan Bush dans un échange avec les Whitecaps de Vancouver.

Les Whitecaps recevront en échange 125 000 $ d’allocation générale, a annoncé lundi l’équipage. L’accord a été conclu lors de la fenêtre d’échange d’une demi-journée de dimanche.

– Carlisle: Crew livre le triomphe ultime de la MLS

– Des étoiles absentes ont motivé Columbus au titre – Porter

« Nous sommes heureux d’accueillir Evan à Columbus », a déclaré le directeur général de l’équipage Tim Bezbatchenko. « Evan est un gardien de but talentueux dont l’expérience significative en MLS sera un excellent ajout à notre équipe. Nous sommes impatients de l’intégrer dans l’équipe et de le voir pousser notre corps de gardien alors que nous nous préparons pour la saison 2021. »

Bush, 34 ans, originaire de l’Ohio, a passé 10 ans avec l’Impact de Montréal de 2011 à 20. Il a disputé 176 matchs de saison régulière de la MLS et a récolté 40 blanchissages et 562 arrêts. Il a rejoint les Whitecaps dans un échange en septembre et a fait huit départs.

jouer 0:32 Trois ans après que Columbus ait été sauvé de la réinstallation, l’équipage lève la Coupe MLS devant ses fans.

« Evan n’a été avec nous que pendant une courte période; cependant, nous sommes très reconnaissants pour ses contributions », a déclaré Axel Schuster, PDG de Whitecaps et directeur sportif.

« Dans le cadre de nos conversations pour amener Evan au club, il a exprimé son désir de revenir plus près de chez lui à la fin de l’année. Toutes les parties sont satisfaites de ce résultat et nous lui souhaitons bonne chance à Columbus. »

Bush a joué collégialement à Akron.