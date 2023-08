Columbus Crew 3-0 FC Cincinnati (20 août 2023) Analyse du match

Aidan Morris et Cucho Hernandez ont marqué en première mi-temps pour soutenir trois arrêts de Patrick Schulte alors que l’hôte Columbus Crew battait le FC Cincinnati 3-0 dimanche.

Morris a marqué à la 15e minute et Hernandez a converti un penalty huit minutes plus tard pour l’équipage (11-7-6, 39 points), qui ont une fiche de 9-1-3 à domicile.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Jacen Russell Rowe a couvert un tir dans le temps supplémentaire pour le score final et l’équipage s’est amélioré à 6-2-4 dans le derby Hell is Real contre son rival de l’Ohio.

Roman Celentano a effectué six arrêts pour Cincinnati (15-3-6, 51 points), qui a connu une séquence de quatre matchs sans défaite (2-0-2).

Cincinnati mène toujours la MLS aux points et poursuivra sa poursuite de la Lamar Hunt US Open Cup en accueillant Lionel Messi et l’Inter Miami en demi-finale mercredi.

L’équipage a vengé une défaite le 20 mai lorsque l’hôte Cincinnati a pris une avance de 2-0 avant que l’équipage ne marque deux fois. Junior Moreno a ensuite marqué le but vainqueur pour Cincinnati à la 67e minute.

Morris a marqué son quatrième but de la saison avec un entraînement en ligne dans le coin supérieur droit à partir de 21 mètres. Il est passé devant Yaw Yeboah sur le côté gauche, puis a glissé dans l’espace libre à l’extérieur de la surface.

Il a pris une touche pour régler le ballon de retour avant de tirer un tir croisé.

L’équipage a doublé la mise quand Alvaro Barreal a été appelé pour un handball. Christian Ramirez avait reçu une passe de puce de Hernandez et essayait de lancer le ballon vers le but lorsqu’il a frappé l’attaquant de Cincinnati.

Hernandez a déposé son sixième but. Il a inscrit six buts et cinq passes décisives lors de ses 14 dernières apparitions en MLS depuis le 29 avril.

L’histoire de la seconde mi-temps était Celentano effectuant trois arrêts sur Hernandez et un autre sur Diego Rossi pour garder son équipe à portée jusqu’aux dernières secondes.

Le Crew a disputé son premier match en MLS depuis que le meilleur buteur Lucas Zelarayan a été vendu à Al-Fateh de la Saudi Pro League le 31 juillet.