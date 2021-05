Columbus, champion en titre de la Major League Soccer, a conclu un accord avec les supporters qui reprend certains des aspects les plus controversés de son récent changement de nom, y compris l’ajout du mot «Crew» au nom et au logo officiels de l’équipe.

Les membres du front office ont rencontré des représentants de divers groupes de supporters de l’équipage, y compris le Nordecke et La Turbina Amarilla, mardi après-midi. L’équipe était représentée en partie par les propriétaires Dee Haslem, JW Johnson et le Dr Pete Edwards, ainsi que par le président de l’équipe et directeur général Tim Bezbatchenko, et par le directeur des affaires Steve Lyons.

Les groupes de supporters étaient représentés en partie par les membres du conseil d’administration de Nordecke Jeff Barger et l’avocat général Charles Campisano. Hector Robledo était présent pour représenter La Turbina Amarilla. Les deux parties sont rapidement parvenues à un accord sur le fait qu’en ce qui concerne le changement de marque, l’organisation Columbus a agi trop rapidement et sans une contribution suffisante des fans les plus passionnés de l’équipe.

Le résultat a été un retour au nom d’origine de l’équipe, le Columbus Crew, ainsi que des modifications du logo.

Une déclaration disait: « Ce soir, une discussion positive et collaborative a eu lieu entre les investisseurs-exploitants de Crew, les dirigeants du front office et un groupe diversifié de la communauté Crew concernant l’avenir de la marque du Club et l’engagement du Club envers sa communauté de supporters. L’importance de garder l’équipage comme identifiant principal du club était clair.La décision qui a découlé de la discussion a été que Columbus Crew restera le nom officiel de l’équipe à l’avenir.

« The Crew a reçu le soutien de Nordecke pour le nom, qui inclura Columbus Crew dans le nouveau blason. En outre, ’96’ sera placé à l’intérieur du contour du drapeau de l’état de l’Ohio, reconnaissant le statut du club en tant que membre fondateur dans Major League Soccer. «

Dans une déclaration vidéo ultérieure, Edwards a déclaré: « Nous sommes très enthousiasmés par les progrès que nous avons réalisés et vers où nous allons en tant que club. Nous allons être le Columbus Crew et nous allons être le Columbus. Crew pour toujours. «

Les deux parties ont convenu qu’un poste de liaison avec les supporters serait créé, afin de mieux communiquer avec les groupes de supporters de l’équipe. Un poste pour gérer les efforts de sensibilisation communautaire plus larges sera également créé.

« La restauration du nom était la priorité numéro un », a déclaré Campisano à ESPN par téléphone. « De toute évidence, il aurait été préférable d’avoir un dialogue équitable à l’avant, mais étant donné qu’ils écoutent et réagissent et nous ont demandé beaucoup de choses, je pense que c’est aussi bon que nous aurions pu espérer étant donné les circonstances. . «

Il a ajouté que la réunion était « une tentative sincère de réparer les clôtures ».

L’organisation Columbus a annoncé les détails du changement de nom initial le 10 mai, après que la nouvelle du projet ait été divulguée le week-end précédent. Parmi les changements, le surnom «Crew» a été supprimé du nom officiel de l’équipe, ainsi que du nouveau logo. Au lieu de cela, l’équipe devait être appelée Columbus SC. À l’époque, Bezbatchenko a insisté sur le fait que l’idée était d’accentuer le nom de la ville.

« Quand vous aviez Columbus Crew SC, les gens ont vraiment ignoré Columbus », a déclaré Bezbatchenko la semaine dernière. « Ils ont parlé de Crew SC. Tout était Crew, et ce n’était qu’une partie de notre identité et de ce que nous voulons être pour aller de l’avant. »

En réponse à la réaction des fans, Columbus a accepté de revenir sur certains aspects de son récent changement de nom, y compris l’ajout de « Crew » au nom de l’équipe. Trevor Ruszkowski-USA TODAY Sports

La réponse a été universellement négative, avec Morgan Hughes, l’un des fondateurs du mouvement Save the Crew qui a empêché l’équipe de déménager à Austin, au Texas, qualifiant le changement de marque de «boiteux» et de «but personnel tellement inutile».

Pour aggraver les choses, Campisano et Barger ont rédigé un rapport en janvier – dont une copie a été obtenue par ESPN – avertissant le front office de Columbus que la réponse au changement de nom en général, et le changement de nom en particulier, serait «négatif à catastrophique». Bezbatchenko a déclaré plus tard à ESPN que le rapport « n’avait pas été largement diffusé » au sein de l’organisation Crew.

Selon Campisano, Haslam a depuis lu le rapport et a admis qu’elle aurait dû le voir avant l’annonce de la semaine dernière.

« Je me sentais sincère et sincère que ce n’était pas seulement une façon de nous calmer », a déclaré Campisano. « Ils reconnaissent qu’ils ont commis une erreur et qu’ils doivent faire des choses pour la corriger. »

L’épisode réitère l’impact que les supporters de la ligue peuvent avoir sur les décisions prises par le front office d’une équipe. Désormais, l’ouverture de son nouveau stade par l’équipage peut avoir lieu plus tard cet été sans que la colère des fans ne soit dirigée contre l’organisation.

Campisano a dit: « Maintenant, je n’ai plus à me soucier de boycotter quoi que ce soit. »