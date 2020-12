Une vidéo d’un orchestre jouant un concert spécialement pour les chiens a séduit les amateurs de chiens sur Internet.

L’Orchestre philharmonique de Bogota a récemment donné un concert à Columbia destiné exclusivement aux connaisseurs à quatre pattes de la musique classique. Et les chiens semblaient avoir un temps de gala.

Une vidéo de la performance de l’orchestre de Bogota a été partagée sur YouTube.

Mais la performance n’était pas seulement de l’art pour l’art. Par le biais du concert pour animaux de compagnie, les musiciens ont tenté de sensibiliser à l’impact des feux d’artifice sur les animaux. L’événement a précédé les célébrations du Nouvel An en Colombie et, à travers le concert, les musiciens ont également essayé de promouvoir la distanciation sociale et de célébrer le Nouvel An de manière responsable tout en maintenant Covid-19 restrictions.

Les pétards sont connus pour avoir un impact grave sur les animaux, en particulier les animaux domestiques et les animaux errants dans les villes. Indépendamment de l’occasion et des horaires, un parent vous demandera toujours d’éviter les craquelins et les feux d’artifice autour de leurs animaux de compagnie. Ce n’est pas parce qu’ils ne comprennent pas l’essence des festivals. C’est simplement parce qu’ils se soucient également de la sécurité des autres. Malgré de nombreuses demandes, les gens finissent souvent par nuire aux animaux de compagnie, sans en comprendre les conséquences.

En 2019, une écossaise nommée Margaret Adams avait partagé son sort en révélant que les feux d’artifice avaient rendu son chien aveugle. Elle avait fait campagne en ligne pour « mettre fin à la vente de feux d’artifice » après qu’un incident, survenu il y a quelques années, ait laissé sa chienne Suzy aveugle. Depuis, la croix du Labrador avait été effrayée par la vue des feux d’artifice. Ses yeux sont sortis et elle a perdu la vue définitivement.

Selon les rapports, les animaux domestiques ainsi que les animaux errants et les oiseaux commencent à trembler de peur, perdent l’appétit, deviennent agressifs, salivent et défèquent à l’intérieur de la maison, entre autres. La capacité auditive des animaux est plus sensible que celle de l’homme. La gamme auditive des animaux, comme les chiens, est d’environ 40 Hz (hertz) à 60 Hz.