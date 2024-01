Columbia Uni interdit les personnes accusées d’avoir aspergé des manifestants pro-palestiniens | Guerre d’Israël contre Gaza Actualités

L’université de Columbia a interdit l’accès à plusieurs individus accusés d’avoir aspergé des manifestants pro-palestiniens d’un produit chimique nauséabond lors d’une manifestation, a indiqué l’institution basée à New York.

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique aux étudiants et aux membres du corps professoral de Columbia lundi soir, le prévôt par intérim Dennis A Mitchell a déclaré que les auteurs présumés avaient été bannis du campus à la suite de « ce qui semble avoir été des crimes graves, peut-être des crimes de haine ».

« L’Université a reçu des informations supplémentaires dimanche soir. En conséquence, les auteurs présumés identifiés à l’université ont été immédiatement bannis du campus pendant que l’enquête des forces de l’ordre se poursuit », a écrit Mitchell, selon le média américain Rolling Stone.

Mitchell a déclaré que l’université a condamné « dans les termes les plus fermes possibles toute menace ou acte de violence » dirigé contre sa communauté et a qualifié l’incident de « profondément troublant ».

Columbia a demandé à toute personne en possession de photos, de vidéos ou de toute autre preuve de l’événement de les présenter à la police.

L’université n’a pas précisé si les personnes interdites étaient des étudiants ni combien de personnes étaient impliquées.

Le Columbia Spectator, un journal étudiant, a rapporté que les manifestants avaient été attaqués vendredi lors d’un rassemblement « désinvestissement immédiat » sur les marches de la Low Library. Au moins trois étudiants ont nécessité des soins médicaux tandis que d’autres ont signalé des symptômes physiques tels que des yeux brûlants, des maux de tête et des nausées.

Un porte-parole de la police a déclaré au New York Times qu’aucune arrestation n’avait été effectuée.

Selon Maryam Iqbal, étudiante de première année de 18 ans, interviewée par Rolling Stone, des manifestants pacifiques ont été aspergés par au moins deux hommes d’un liquide nauséabond.

Une autre étudiante, Layla Saliba, une Palestinienne américaine de 24 ans, a déclaré que les deux hommes avaient qualifié certains manifestants de « terroristes ». Elle a ajouté qu’ils étaient « particulièrement agressifs » envers les étudiants brandissant des pancartes disant « Juifs pour le cessez-le-feu », les qualifiant de « Juifs qui se détestent ».

Saliba a déclaré au magazine américain qu’elle n’arrêtait pas de vomir et qu’elle pouvait encore sentir l’odeur sur elle-même après une douzaine de douches.

Les tensions ont augmenté dans certaines universités américaines depuis que le groupe palestinien Hamas a lancé une attaque surprise contre Israël le 7 octobre et qu’Israël a répondu par une déclaration de guerre.

Des membres de l’organisation juive antisioniste Jewish Voice for Peace ont déclaré avoir été victimes de crachats et avoir été témoins de harcèlement sur le campus en raison de leurs opinions.

Omar Shakir, directeur de Human Rights Watch (HRW) pour Israël et la Palestine, a déclaré qu’un accord de conférence avait été annulé à deux reprises par l’université américaine en raison du manque « d’approbations de sécurité ».

L’institution de l’Ivy League a suspendu en novembre les groupes d’étudiants Students for Justice in Palestine et Jewish Voice for Peace pour avoir prétendument violé les politiques de l’école pour « rhétorique menaçante et intimidation ».