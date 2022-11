Columbia Sportswear propose une nouvelle gamme d’équipements d’hiver Star Wars pour les fans de Clone Wars

Il fait à nouveau froid aux États-Unis, et cela signifie que Columbia Sportswear modifie sa licence Star Wars pour nous proposer une autre gamme de vestes pour vous garder au chaud, où que vous viviez. Tenez vos commentaires Hoth, cependant. Ces vestes sont inspirées de la série animée Clone Wars. Plus précisément, les vestes portées par Anakin, Obi-Wan et Ahsoka lors de la campagne Orto Plutonia. C’est Star Wars : The Clone Wars Saison 1, épisode 15, « Trespass », pour ceux qui veulent voir l’inspiration par eux-mêmes.

Chacune des trois vestes est conçue pour les températures extrêmement froides, remplie de duvet provenant de sources responsables et doublée de polaire épaisse ou de matériau thermique réfléchissant spécial de Columbia. Contrairement à la La veste Boba Fett sortie l’année dernière, ces parkas ne conviennent vraiment qu’à un seul environnement : le froid mordant. J’ai testé cette veste lors d’une randonnée de trois miles par une matinée à 25 degrés avec des vents de 15 mph et je suis ravi de signaler que tout à l’intérieur de la veste était parfaitement chaud tout le temps. Mes jambes, en revanche, étaient moins satisfaites.

Chaque veste est recouverte d’astucieux clins d’œil à Star Wars, du symbole Jedi et du rouage de la République sur les parkas d’Anakin et d’Obi-Wan aux revêtements Lekku et aux rayures bleues et blanches classiques sur la version Ahsoka. Vous trouverez également que la variante Ahsoka de la parka est plus adaptée aux corps féminins, tandis que les deux autres sont conçues pour une silhouette plus masculine. Et à l’intérieur de chacun sous l’étiquette Columbia, vous trouverez un “bon sang” écrit en Aurebesh, que je ne gâcherai pas en vous traduisant ici.

Columbia prévoit de commencer à vendre ces parkas ultra-chaudes, ainsi que des pulls et des casquettes assortis pour ceux qui vivent dans des climats plus chauds, . Mais comme toutes les choses qui vous gardent au chaud, il y a un prix considérable. La parka d’Ahsoka vous coûtera 450 $, tandis que les modèles Anakin ou Obi-Wan coûteront 500 $. Les pulls vous coûteront chacun 140 $, tandis que la casquette ne coûte que 40 $. Malheureusement, il n’y a pas de variantes Ahsoka du pull ou de la casquette, mais peu importe la façon dont vous allez, non seulement vous aurez l’air incroyable, mais vous ferez en sorte que tous les fans de Clone Wars que vous croisez hochent la tête avec approbation.