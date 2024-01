Columbia réprimande les étudiants pour leur rassemblement « non autorisé » à Gaza où ils ont été attaqués avec des produits chimiques

Administrateurs à Columbia L’université a répondu aux informations faisant état d’étudiants blessés par une attaque chimique contre un rassemblement sur le campus de Gaza en réprimandant les étudiants pour avoir organisé des manifestations sans autorisation officielle. Pendant ce temps, des étudiants ont déclaré à The Intercept que même si le service de sécurité publique de l’école a déclaré qu’il enquêtait sur l’incident, les administrateurs de l’école eux-mêmes n’ont pas encore contacté les victimes – dont certaines ont dû demander des soins médicaux pour leurs blessures.

Lors d’un rassemblement vendredi, selon les participants, deux individus ont pulvérisé un produit chimique dangereux qui a libéré une odeur odieuse. Des dizaines d’étudiants ont signalé toute une série de symptômes, tels que des brûlures aux yeux, des nausées, des maux de tête, des douleurs abdominales et thoraciques et des vomissements.

Le chapitre universitaire des Étudiants pour la justice en Palestine rendu public l’incident de samedi matin, identifiant la substance comme étant de la « mouffette », une arme chimique utilisée par les forces de défense israéliennes contre les Palestiniens et que les services de police américains ont aurait acquis dans le passé. Le SJP a également affirmé que les assaillants avaient des liens avec les Forces de défense israéliennes, une affirmation que The Intercept n’a pas pu confirmer de manière indépendante.

Dans une déclaration à The Intercept, un porte-parole de l’université a semblé imputer l’attaque aux étudiants. “L’événement de vendredi n’était pas autorisé et violait les politiques et procédures universitaires en place pour garantir la présence du personnel adéquat sur le terrain pour assurer la sécurité de notre communauté”, a écrit le porte-parole.

Après la publication de cet article, le doyen par intérim de Columbia, Dennis Mitchell, a envoyé un courrier électronique à l’ensemble du campus reconnaissant qu’un « incident profondément troublant » avait eu lieu et que les forces de l’ordre enquêtaient sur « des crimes graves, peut-être des crimes de haine ».

“L’Université a reçu des informations supplémentaires dimanche soir”, Mitchell a écrit. « En conséquence, les auteurs présumés identifiés à l’université ont été immédiatement bannis du campus pendant que l’enquête des forces de l’ordre se poursuit. »

Cet incident marque la dernière escalade contre les étudiants qui protestaient pour les droits des Palestiniens à Columbia. Le semestre dernier, l’université a suspendu les groupes étudiants Jewish Voice for Peace, ou JVP, et SJP pour avoir organisé un « événement non autorisé » (un débrayage et une exposition d’art en soutien à un cessez-le-feu). Plus largement, les étudiants des campus à travers le pays ont été confrontés à la discipline universitaire et même à des accusations criminelles, car ils ont appelé leurs universités à se désengager des entreprises ayant des liens avec l’armée israélienne – ou au moins à ce que leurs universités tiennent des réunions publiques sur leurs investissements.

Les responsables publics ont consacré d’importantes ressources au débat sur les informations faisant état d’antisémitisme sur les campus universitaires, notamment lors d’une audience au Congrès qui a fait la une des journaux. La répression des manifestations étudiantes à Gaza a retenu relativement peu d’attention, sans parler des actes de violence abjects, notamment le meurtre d’un garçon de 6 ans dans la banlieue de Chicago et la fusillade de trois étudiants palestiniens dans le Vermont.

Rashid Khalidi, un célèbre historien palestino-américain qui enseigne à Columbia, a déclaré que les administrateurs universitaires devraient respecter les motivations des étudiants manifestants. « Pour beaucoup de jeunes, il s’agit de l’un des événements les plus importants, de la pire crise humanitaire de leur vie », a déclaré Khalidi. « Et beaucoup d’entre eux ont un sens aigu de la justice et voient l’injustice. Je pense que les administrateurs universitaires – quels que soient les anciens étudiants, les donateurs et les administrateurs, et quoi que disent les politiciens et quels que soient les préjugés des médias – je pense qu’ils doivent respecter le fait que c’est ce qui motive beaucoup de ces étudiants : une forte sentiment d’injustice. »

Lundi matin, Mitchell a envoyé un e-mail à l’ensemble du campus qui ne faisait pas référence à l’attaque mais semblait y répondre. Mitchell a noté que placer quelqu’un ou risquer des blessures corporelles est une violation des règles de l’école, tout en décrivant également les règles de l’école concernant les manifestations non autorisées. “L’Université Columbia s’engage à défendre le droit de tous les membres de notre communauté d’exercer en toute sécurité leur droit à l’expression et d’inviter, d’écouter et de contester les opinions, y compris celles qui peuvent être offensantes et même blessantes pour beaucoup d’entre nous”, a-t-il écrit. .

Le message faisait suite à un vague dimanche soir déclaration du ministère de la Sécurité publique de l’école, qui enquête sur l’attaque après avoir reçu des rapports des étudiants. Le département a indiqué qu’il travaillait avec les autorités locales et fédérales, sous la direction de la police de New York. Le NYPD et le ministère de la Sécurité publique n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

“Ce message ne mentionne même pas qu’un produit chimique illégal dangereux a été pulvérisé, et encore moins qu’un crime de haine a eu lieu”, a déclaré Maryam Alwan, membre du SJP, à The Intercept.

Vendredi, Colombie les étudiants se sont rassemblés sur les marches de Low Library dans des températures inférieures à zéro et des averses de neige pour manifester lors d’un rassemblement « désinvestissement maintenant », organisé par l’Université de Columbia Apartheid Divest, une coalition de 94 groupes d’étudiants qui a été relancée après l’interdiction du SJP et du JVP. Ils ont appelé à la transparence financière de la part de l’université, dotée d’une dotation de 14 milliards de dollars, et à mobiliser les étudiants pour une grève des frais de scolarité afin de pousser l’administration à se désengager des entreprises impliquées dans l’occupation de la Palestine par Israël et dans la guerre de représailles contre Gaza. (Les étudiants du Columbia College et du Barnard College ont voté en faveur du désinvestissement d’Israël ces dernières années ; ces deux efforts ont été rejetés par l’administration.)

Lors de la manifestation, certains étudiants juifs ont brandi une banderole sur laquelle on pouvait lire « Juifs de l’UC pour le cessez-le-feu ». Ils ont été approchés par deux individus qui les ont traités de « traîtres » et de « juifs qui se détestent », selon Layla, une étudiante qui a demandé à The Intercept de l’identifier uniquement par son prénom pour des raisons de sécurité.

« Ils ont continué à monter et à harceler les gens. Ils filmaient les gens, ils les traitaient de tueurs de Juifs », a déclaré Layla. « Ils qualifiaient également les gens de terroristes. Et ils n’aimaient vraiment pas mes amis juifs en particulier.

« La police de New York n’a procédé à aucune arrestation, même si nous avons plusieurs témoins. Cela a été un cauchemar.

Selon les étudiants, les personnes qui harcelaient les manifestants étaient les mêmes que celles qui ont ensuite pulvérisé le produit chimique. « J’ai dû chercher sur Reddit pour comprendre ce qui se passait. [The university] ne nous a même pas dit : « Oh, nous devrions aller aux soins d’urgence ou quoi que ce soit » », a déclaré Layla. « C’est nous qui avons compris. C’est nous qui avons pris les photos des gens et j’ai aidé à les identifier. Ils n’ont rien fait. La police de New York n’a procédé à aucune arrestation, même si nous avons plusieurs témoins. Cela a été un cauchemar.

Souffrant de nausées et de fatigue, Layla s’est rendue aux urgences pendant le weekend. Elle a déclaré qu’elle avait assisté à la manifestation pour honorer la mémoire de 14 membres de sa famille qui ont été tués par les bombardements israéliens sur Gaza. « Je voulais assister à cette manifestation pour honorer leur mémoire et simplement lutter pour les droits humains des Palestiniens. Et c’est juste que je n’aurais jamais imaginé que ça finirait ainsi. Cela ressemble toujours à un cauchemar. Et je me souviens qu’il y avait juste cette brume dans l’air. Et je me souviens d’avoir pensé : ‘Oh mon Dieu, ça sent comme si quelqu’un était mort.’

La Skunk est connue pour ses effets secondaires intenses. “La mouffette est susceptible de causer des dommages physiques, tels que des nausées intenses, des vomissements et des éruptions cutanées, en plus de toute blessure résultant de la force puissante du spray”, a déclaré le journal israélien Haaretz. signalé. “Des examens effectués par la police et par les équipes médicales de l’armée dans le passé ont également indiqué que la toux excessive provoquée par l’exposition peut entraîner une suffocation.”



Layla a déclaré que son récit de l’incident avait été accueilli avec scepticisme par la police de New York, qui lui a demandé si l’arme était aussi grave qu’elle l’avait dit, pourquoi elle ne s’était pas rendue à l’hôpital immédiatement. L’absence d’action claire de la police la met, ainsi que d’autres, mal à l’aise. « Franchement, je ne me sens pas vraiment en sécurité en retournant sur le campus. Je suis censé retourner sur le campus aujourd’hui pour me présenter à la sécurité publique et me rendre au service de santé du campus, mais mon corps – comme lorsque j’y suis allé samedi après que cela se soit produit, mon corps a physiquement reculé d’être sur le campus.

Un autre étudiant impliqué dans JVP et qui a demandé l’anonymat pour des raisons de sécurité a déclaré à The Intercept que même si la sécurité publique du campus semblait sympathique et réceptive, les enquêteurs du NYPD avec lesquels ils ont parlé étaient moins intéressés.

“Ce qui était frustrant, c’était qu’ils ne semblaient pas vraiment se soucier des preuves dont nous disposions, car personne ne les voyait réellement tenir les bombes aérosols et les utiliser”, a déclaré l’étudiant à The Intercept. Même après qu’un autre étudiant ait déclaré aux enquêteurs du NYPD qu’il avait vu l’un des auteurs présumés tenir un objet et entendu un bruit de pulvérisation avant de sentir l’odeur, cela ne semblait pas suffisant.

« Ils n’arrêtaient pas de dire ‘donc aucun d’entre vous n’a VRAIMENT été témoin du crime ?’ », a déclaré l’étudiant, qui souffre toujours de maux de tête et de nausées trois jours plus tard. Ils ont déclaré qu’ils étaient incapables d’éliminer l’odeur de leurs vêtements, y compris d’un manteau que leur grand-mère leur avait transmis avant de mourir.

Mise à jour : 22 janvier 2024, 20 h 43 HE

Après la publication de cet article, un administrateur de Columbia a informé le corps étudiant que les auteurs présumés de l’attaque avaient été bannis du campus pendant que se déroulait l’enquête des forces de l’ordre. L’article a été mis à jour pour mentionner cette évolution.