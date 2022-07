Columbia perd sa deuxième place dans le classement des actualités américaines

Les classements sont influents parmi les étudiants postulant à l’université, car il peut être difficile de comparer objectivement les écoles et de visiter tous les campus qui les intéressent. Les présidents des collèges se sont amèrement plaints que les classements sont trompeurs, mais peu d’établissements ont abandonné le jeu.

Crise des inscriptions : De nouvelles données montrent que 662 000 étudiants de moins se sont inscrits dans des programmes de premier cycle au printemps 2022 par rapport à l’année précédente, soit une baisse de 4,7 %.

Président de Harvard : Lawrence S. Bacow, qui a dirigé l’université à travers la pandémie ainsi qu’une attaque contre ses politiques d’admission, a annoncé qu’il démissionnerait en 2023.

Action affirmative : Alors que la Cour suprême se prépare à se prononcer sur la légalité de deux programmes d’admission soucieux de la race, un avocat qui a aidé à rédiger l’interdiction de l’avortement au Texas a offert une nouvelle voie aux détracteurs de l’action positive.

La liberté d’expression: Un juriste qui a écrit que le président Biden nommerait une «femme noire moindre» à la Cour suprême a été autorisé à occuper un nouveau poste à Georgetown après une enquête. Il a quand même décidé de démissionner.

“J’avais espéré, j’espère toujours, que cet épisode attirerait beaucoup plus l’attention sur les faiblesses et les échecs du système de classement”, a déclaré Colin Diver, l’ancien président du Reed College, qui a écrit un livre, “Breaking Ranks”. sur l’industrie du classement des collèges. “Malheureusement, la plupart de l’enseignement supérieur, en particulier la partie élite, critique publiquement les classements de droite et de gauche, et pourtant ils coopèrent avec eux.”

Les classements de la formule ont tendance à cimenter la réputation établie des écoles, a déclaré M. Diver.

Dans son article de blog jeudi, US News a déclaré qu’après avoir pris connaissance des critiques en mars, il avait demandé à Columbia de justifier les données qu’il avait rapportées, y compris des informations sur le nombre de professeurs d’enseignement à temps plein et à temps partiel, le nombre de professeurs à temps plein titulaires du diplôme le plus élevé dans leur domaine, le ratio étudiants-professeur, la taille des classes de premier cycle et les dépenses d’éducation.

“À ce jour, Columbia n’a pas été en mesure de fournir des réponses satisfaisantes aux informations demandées par US News”, indique le message.