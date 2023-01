Columbia nomme Nemat Shafik au poste de présidente, la première femme à diriger l’université

L’Université de Columbia a annoncé mercredi que son nouveau président serait Nemat Safik, un économiste qui a été président de la London School of Economics depuis 2017, et avant cela comme vice-gouverneur de la Banque d’Angleterre.

La sélection du Dr Safik, connue sous le nom de Minouche, marque la première fois qu’une femme est nommée à la tête de la prestigieuse institution new-yorkaise et fait suite aux récentes nominations de femmes à la tête des meilleures universités, notamment Harvard, Dartmouth, MIT, l’Université de Pennsylvanie et Université George Washington.

Elle assumera la présidence de Columbia en juillet, succédant à Lee C. Bollinger au milieu d’une période tumultueuse à l’académie, les universités étant confrontées non seulement à une prochaine décision de la Cour suprême sur les admissions conscientes de la race, mais également à des débats sur la liberté d’expression et la coût élevé de l’éducation, des classements et de la rémunération des assistants d’enseignement.

Dans une lettre à la communauté de Columbia, le conseil d’administration de l’université a déclaré qu’il avait trouvé un “candidat parfait” pour diriger l’université, appelant le Dr Safik, 60 ans, un “leader mondial brillant et capable, un bâtisseur de communauté et un éminent économiste qui comprend l’académie et le monde au-delà.