Columbia demande un statut légal pour ses habitants déjà aux États-Unis

BOGOTA, Colombie (AP) – La Colombie souhaite que l’administration Biden accorde un statut juridique temporaire à ses citoyens vivant actuellement aux États-Unis, notant ses propres efforts pour lutter contre la migration régionale en accueillant 2 millions de Vénézuéliens qui ont fui leur foyer.

Gustavo Petro, qui a été élu premier président de gauche de Colombie en juin, est attaché à la “politique incroyablement généreuse” de son prédécesseur, qui comprend un statut temporaire pour 1,8 million de personnes qui ont fui le Venezuela voisin, a déclaré Luis Alberto Murillo Urrutia, ambassadeur de Colombie aux États-Unis.

Mais le diplomate a demandé l’aide des États-Unis, affirmant qu’en plus des Vénézuéliens qui restent et travaillent, plus de 80 000 migrants transitent chaque année par la Colombie en route vers d’autres pays.

Dans une lettre adressée au secrétaire d’État américain Antony Blinken et au secrétaire à la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas, il demande au président Joe Biden d’accorder aux Colombiens déjà aux États-Unis une forme de statut temporaire appelé Deferred Enforced Departure.

“La migration est un problème régional qui devrait être traité selon le principe de la responsabilité partagée, en renforçant la coopération régionale pour assurer la régularisation migratoire”, a écrit Murillo Urrutia dans une lettre datée du 17 novembre et publiée mardi par des responsables colombiens.

Ce langage fait écho à un accord que Biden a conclu en juin à Los Angeles entre les pays de l’hémisphère occidental, y compris la Colombie sous le président Iván Duque. La « Déclaration de Los Angeles » a été présentée comme une feuille de route permettant aux pays d’accueillir un grand nombre de migrants et de réfugiés.

La Maison Blanche et le Département de la sécurité intérieure n’ont fait aucun commentaire dans l’immédiat mardi soir sur la demande de la Colombie.

On ne sait pas combien de Colombiens vivent aux États-Unis sans statut légal. Le Migration Policy Institute estimait 171 000 en 2019, mais c’était avant que des dizaines de milliers d’entre eux n’arrivent à la frontière américaine avec le Mexique cette année, dont beaucoup ont été libérés pour poursuivre leurs affaires devant un tribunal de l’immigration.

Les autorités américaines ont arrêté 131 890 Colombiens à la frontière mexicaine au cours des 10 premiers mois de cette année, dont 17 195 fois en octobre, une forte augmentation qui en a fait l’une des nationalités les plus importantes à la frontière. Rares sont ceux qui ont été soumis aux restrictions d’asile de l’ère Trump, qui se sont largement appliquées aux migrants que le Mexique accepte d’accueillir – Guatémaltèques, Honduriens, Salvadoriens et, plus récemment, Vénézuéliens, en plus des Mexicains.

Murillo Urritia a déclaré qu’il y avait près de 2 millions de Colombiens vivant aux États-Unis, sans donner de détails sur leur statut d’immigration. Beaucoup ont fui des conflits vieux de plusieurs décennies auxquels, selon lui, le nouveau gouvernement s’est engagé à mettre fin dans le cadre des accords de paix de 2016.

La semaine dernière, le gouvernement colombien et l’Armée de libération nationale ont repris les pourparlers de paix après une interruption d’environ quatre ans au cours de laquelle les rebelles ont étendu le territoire où ils opèrent.

“Depuis plus de 60 ans, des centaines de milliers de citoyens colombiens ont été forcés de quitter le pays à cause du conflit cherchant à reconstruire leur vie, beaucoup des plus récemment arrivés restent vulnérables et sans protection aux États-Unis”, a écrit Murillo Urrutia. .

L’administration Biden a prolongé le statut temporaire de certains pays et ajouté l’Afghanistan, l’Ukraine, le Myanmar, le Cameroun et le Venezuela, inversant une tendance de l’ère Trump à réduire les protections pour ceux qui se trouvaient déjà aux États-Unis.

Le diplomate colombien a déclaré que l’objectif de son gouvernement “est que notre peuple retourne en Colombie de manière digne s’il le souhaite ou ajuste son statut d’immigration aux États-Unis s’il a les moyens légaux de le faire”.

___

Spagat a rapporté de San Diego, Californie.

Manuel Rueda et Elliot Spagat, The Associated Press