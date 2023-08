Colts RB Zack Moss subit une fracture du bras pendant l’entraînement, absent pendant environ 6 semaines: Source

Le porteur de ballon des Colts Zack Moss s’est cassé le bras lors de l’entraînement du camp d’entraînement lundi, a confirmé une source de la ligue à L’Athlétisme. NFL Network a été le premier à rapporter la nouvelle. Voici ce que vous devez savoir :

je peux confirmer que #Colts Le RB Zack Moss s’est cassé le bras aujourd’hui lors de l’entraînement du camp d’entraînement et sera absent pendant environ six semaines, selon la source de la ligue. @MikeGarafolo était premier. pic.twitter.com/kNfz72VnNJ – James Boyd (@RomeovilleKid) 31 juillet 2023

Passé

Moss a passé ses deux premières saisons et une partie de la saison 2022 avec les Bills après que Buffalo l’ait sélectionné au troisième tour du repêchage de la NFL 2020. Moss a accumulé 917 verges en 225 courses et huit touchés au cours de sa carrière de 31 matchs avec les Bills. Mais l’équipe a échangé Moss aux Colts au milieu de la saison dernière. Il a amassé 365 verges en 76 courses et un touché en huit matchs avec Indianapolis.

(Photo : Zach Bolinger / Icône Sportswire via Getty Images)