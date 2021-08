Colts, autres équipes et joueurs impactés

La révélation de lundi selon laquelle le nouveau quart-arrière d’Indianapolis Carson Wentz subira une intervention chirurgicale immédiate pour retirer un os de son pied gauche, une opération qui devrait l’écarter jusqu’à 12 semaines, promet d’avoir des ramifications majeures qui ne se limiteront probablement pas aux Colts et à leur saison 2021.

C’est évidemment dommage pour Wentz, qui était sur le point de réinitialiser sa carrière autrefois prometteuse au milieu d’une réunion avec l’entraîneur-chef Frank Reich, qui a été le coordinateur offensif de Wentz pendant deux ans à Philadelphie. Cela comprenait la campagne 2017, lorsque les Eagles ont remporté le Super Bowl après avoir été largement propulsés par les performances de calibre MVP de Wentz en saison régulière … jusqu’à ce qu’il soit mis à l’écart lors de la semaine 14 par un ACL déchiré.

Avant le désastre de l’année dernière à Philly, Wentz avait été solide sans Reich mais n’avait pas retrouvé sa touche dorée de 2017 tout en continuant d’être victime de blessures. Il avait mérité les éloges de ses nouveaux coéquipiers des Colts pendant l’intersaison, notamment le secondeur All-Pro Darius Leonard. Mais quels que soient les progrès que Wentz a forgés dans une direction positive – après une saison au cours de laquelle il a égalisé la tête de la NFL avec 15 interceptions (en 12 matchs) – est désormais indéfiniment en pause.

En attendant, il n’est guère le seul touché par son dernier revers physique :

Les quarts des Colts

Lundi après-midi, Indianapolis avait quatre remplaçants pour Wentz sur la liste: le vétéran nouvellement signé Brett Hundley, le quatrième tour 2020 Jacob Eason – il n’a jamais pris de cliché l’année dernière, alors qu’il n’y avait pas de pré-saison en raison de COVID-19 – et les recrues Sam Ehlinger et Jalen Morton.

Hundley a fait le tour de la ligue depuis qu’il a été un choix de cinquième ronde des Packers en 2015, avec une fiche de 3-6 en neuf départs dans la NFL tout en complétant moins de 60% de ses passes et en lançant plus d’interceptions en carrière (13) que de touchés (9). Son expérience, même mitigée, pourrait suggérer qu’il sera le favori pour remplacer Wentz une fois la saison commencée. Pourtant, Reich favorise actuellement Eason. « Le travail appartient à Jacob en ce moment », a déclaré l’entraîneur lundi, « et il doit le mériter. Mais il est aux commandes. »

Pourtant, le directeur général Chris Ballard pourrait toujours tenter de racheter l’ancien remplaçant Jacoby Brissett, qui a signé avec les Dolphins de Miami en agence libre et a un salaire de base de 2,5 millions de dollars en 2021. La liste des remplaçants capables de la ligue comprend les Raiders Marcus Mariota et les Jaguars Gardner Minshew II.

Et, bien sûr, Ballard pouvait toujours poser une question à une équipe à trois heures de route. Nick Foles des Bears de Chicago a joué si mémorablement à la place de Wentz pour Philadelphie, mais a également jeté une ombre portée grâce à sa performance de MVP au Super Bowl 52. Il est maintenant troisième sur le tableau de profondeur de Chicago derrière le vétéran Andy Dalton et le premier tour Justin Fields et a reconnu le la spéculation s’infiltre autour de lui.

« Écoutez, Frank Reich est l’un de mes entraîneurs préférés – sinon préférés – de tous les temps. Il me comprend en tant que joueur, il me comprend en tant que personne », a déclaré Foles lundi. « Mais nous n’avons pas eu de discussions. »

Les espoirs d’Indy en séries éliminatoires

Malgré une porte tournante sous le centre – Wentz devait être le quatrième QB1 prédominant des Colts en quatre saisons, après Andrew Luck, Brissett et Philip Rivers, qui ont pris leur retraite après la saison 2020 – Indianapolis a atteint les séries éliminatoires deux fois en trois ans sous Reich, passer un collectif 28-20 en saison régulière.

Cependant, les Colts ouvrent cette saison contre les Seahawks, les Rams, les Titans, les Dolphins et les Ravens, des équipes qui ont toutes remporté au moins 10 matchs en 2020 et se projettent également en tant que prétendants aux séries éliminatoires cette année. Indianapolis a surmonté un terrible départ 1-5 en 2018 derrière Luck avant de remporter neuf des 10 pour clôturer la saison régulière. Si Wentz est absent pendant 12 semaines complètes, il ne reviendra pas à l’action avant le 24 octobre à San Francisco, qui est la semaine 7. Aussi solide que les projets d’alignement des Colts, cela pourrait être irrécupérable étant donné que Wentz n’a pas encore vu de action de jeu avec ce groupe, une différence distincte de la situation de Luck.

Titans du Tennessee

Si les Colts perdent de leur pertinence pendant l’absence de Wentz, qui va empêcher les Titans, champions en titre de l’AFC Sud, de s’enfuir et de se cacher avec une autre couronne de division ? Le Tennessee n’a pas connu de saison perdante depuis 2015 et a amélioré son attaque déjà imposante cette intersaison en faisant sortir Julio Jones d’Atlanta, le large éternel du Pro Bowl.

Difficile d’imaginer que les Texans ou les Jaguars de redémarrage d’Urban Meyer représentent une grande menace pour le Tennessee, qui accueille les Colts le 26 septembre (semaine 3) et visite Indianapolis le 31 octobre (semaine 8), lorsque Wentz sera être théoriquement dans l’alignement. Pourtant, une opportunité apparemment majeure pour les Titans de porter un coup éliminatoire précoce – si les Colts ne sont pas déjà sur le tapis d’ici Halloween – tout en prenant éventuellement le dessus pour la tête de série n ° 1 de l’AFC et le seul au revoir au premier tour compte tenu à quel point le sommet de la conférence semble être emballé.

AFC SUD :Trevor Lawrence impressionne au début du camp d’entraînement

Jonathan Taylor

L’arrière de deuxième année avait de bonnes chances d’être le point central de l’offensive d’Indy – avec l’aide de Nyheim Hines et Marlon Mack – quelles que soient les circonstances de Wentz. Un choix de deuxième ronde l’an dernier, l’épanouissement de fin de saison de Taylor – 741 verges et sept touchés au sol lors de ses six derniers matchs de saison régulière de 2020 (dont cinq victoires) – a coïncidé avec la poussée des Colts vers la finale sauvage de l’AFC -carte couchette. Dans l’ensemble, les 1 169 verges au sol de Taylor se sont classées au troisième rang de la ligue et ses 11 touchés à égalité au septième rang. Avec Wentz absent dans un avenir prévisible, Taylor pourrait obtenir un saut sur son premier titre précipité par nécessité … ou plus probablement être un homme assiégé par des boîtes de neuf hommes.

NFC Ouest

Probablement la meilleure division de la ligue de haut en bas, elle affrontera un AFC Sud soudainement plus fragile en 2021. Avec les Seahawks et les Rams tirant Indianapolis au cours des semaines 1 et 2, respectivement, ils pourraient avoir une longueur d’avance sur les 49ers susmentionnés – ils sont susceptibles d’affronter Wentz, même s’il est rouillé – et les Cardinals, qui accueilleront les Colts la nuit de Noël.

Aigles de Philadelphie

Mis à part les Colts, aucune équipe n’est peut-être plus directement touchée par la blessure de Wentz que son ancienne. Les Eagles ont finalement sauté des montagnes russes de Wentz lorsqu’ils ont accepté de l’échanger en février. Philadelphie, qui a reçu une sélection de ronde 3 cette année, récupérera également un choix de première ronde au repêchage 2022 – si Wentz joue 75% des snaps offensifs des Colts cette saison ou 70% et Indianapolis atteint les séries éliminatoires – sinon, la compensation sera un choix de deuxième tour. Les Eagles souhaiteront vivement que Wentz soit de retour d’ici la semaine 5, en espérant qu’il reste en bonne santé et joue suffisamment bien pour que les Colts restent suffisamment pertinents pour qu’ils ne l’arrêtent pas en fin de saison. Le calendrier élargi de 17 matchs pourrait au moins donner à Philadelphie plus de raisons d’espérer – surtout s’il devient rapidement évident que le quart-arrière de deuxième année Jalen Hurts ne joue pas comme un digne successeur de Wentz.

***

Suivez Nate Davis de USA TODAY Sports sur Twitter @ByNateDavis.