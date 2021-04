L’ancienne star de « Bachelor » Colton Underwood est devenue gay.

L’ancien de l’émission de télé-réalité et ancien joueur de la NFL, âgé de 29 ans, a déclaré qu’il avait accepté sa sexualité au cours de l’année écoulée dans une interview avec l’ancre de « Good Morning America » ​​Robin Roberts mercredi.

« Je me suis enfui de moi-même pendant longtemps, je me suis détesté pendant longtemps », a déclaré Underwood. « La prochaine étape dans tout cela est de faire savoir aux gens. Je suis toujours nerveux … Ce fut un voyage à coup sûr. Je suis émotif d’une manière si bonne, heureuse et positive. Je suis la plus heureuse et la plus saine que je ‘ai jamais été dans ma vie et cela signifie le monde pour moi. »

Underwood, qui a passé quelques années dans la NFL après avoir été repêché par les Chargers de San Diego en 2014, a commencé son passage à la télé-réalité sur la saison de Becca Kufrin de « The Bachelorette » avant de jouer sur « The Bachelor » en 2019. Lui et sa dernière récipiendaire de la rose, Cassie Randolph, est sortie en couple jusqu’à leur rupture l’année dernière.

Son annonce est une première pour la franchise « Bachelor ». Auparavant, Demi Burnett, la candidate de « Bachelor » et « Paradise », qui est apparue dans la saison d’Underwood, est entrée dans l’histoire en tant que première candidate de la franchise dans une histoire d’amour entre personnes du même sexe à l’antenne lorsqu’elle a proposé à Kristian Haggerty sur « Paradise » en 2019. Jaimi King, qui est apparu sur la saison de Nick Viall en 2017, était le premier concurrent ouvertement bisexuel de la franchise.

Dans ses mémoires de 2020 « The First Time: Finding Myself and Looking for Love on Reality TV » (une référence effrontée à la virginité très discutée d’Underwood tout au long de ses apparitions sur « The Bachelorette », « Bachelor in Paradise » puis « The Bachelor ») , Underwood a exploré des exemples de découverte de soi tout au long de sa vie, de la réapprentissage de son identité après sa carrière de footballeur à la remise en question de sa sexualité.

À un moment donné dans le livre, il se demanda si son hésitation à coucher avec sa petite amie du lycée signifiait qu’il était gay.

«Peut-être que (si j’avais été gay) cela m’aurait aidé à mieux me connaître et plus tôt. Peut-être que je ne serais pas resté vierge», a-t-il écrit. « Peut-être que je n’aurais pas demandé » Qui suis-je? » aussi souvent que je l’ai fait et j’ai souffert autant d’angoisse parce que je n’avais pas de réponse. L’identité était un si gros point d’interrogation pour moi. Oui, j’étais un joueur de football. Mais qu’étais-je d’autre? Y avait-il autre chose? »

Réfléchissant à son passé à « GMA », Underwood a déclaré que grandir dans l’église catholique et jouer au football (où un mauvais jeu serait parfois qualifié de « gay » pour insulter le joueur) lui a rendu difficile d’accepter qui il était , même s’il avait une idée qu’il était différent à l’âge de 6 ans.

Il y a eu des moments au cours de sa découverte de soi où il est tombé dans un endroit «sombre» et parfois aux prises avec des pensées suicidaires, a-t-il ajouté.

Maintenant, après avoir accepté qui il est, Underwood a noté: « Je ne ressens plus cela. »

Quand il est officiellement devenu le célibataire, Underwood s’est rappelé avoir prié Dieu et le remercier «de m’avoir rendu honnête».

Underwood a déclaré qu’il n’avait aucun regret d’être apparu sur « The Bachelor » (et pense qu’il ne serait pas sorti sans la franchise) bien qu’il soit désolé pour la façon dont il a géré les choses dans la série.

«J’aurais juste aimé ne pas avoir entraîné les gens dans le pétrin pour savoir qui j’étais», a-t-il déclaré. «J’avais un combat interne en cours. Je suis désolé du fond du cœur et pour la douleur émotionnelle que cela a causé … J’aurais aimé avoir été assez courageux pour me réparer avant de briser quelqu’un d’autre.

L’année dernière, Underwood a déclaré à USA TODAY qu’il espérait que le principal avantage de son livre est que personne n’est seul.

«Ce n’est pas grave de ne pas avoir tout compris», a-t-il déclaré. « J’espère juste que (le livre) aidera (les lecteurs) à se rendre compte qu’ils ne sont pas seuls – qu’il y a des gens … qui vivent des situations similaires. »

Il a ajouté: « Je sens que j’apprends encore qui je suis en tant qu’être humain et ce n’est pas seulement ma morale et mes valeurs et ce que je représente, mais c’est ce que je veux de la vie. Cela change et je pense que c’est complètement OK. Maintenant, sans football, je peux dire oui à un million de choses différentes et ne pas avoir à me soucier des répercussions ou à me concentrer trop d’énergie sur autre chose et pas sur autre chose. Je pense que c’est la partie la plus excitante en ce moment. Et en même temps le temps, c’est aussi le plus terrifiant, mais je suis d’accord avec ça. Il m’a fallu un certain temps pour arriver à ce stade d’être suffisamment conscient pour le savoir et assez audacieux pour l’essayer. «

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes aux prises avec des pensées suicidaires, vous pouvez appeler la US National Suicide Prevention Lifeline au 800-273-TALK (8255) à toute heure du jour ou de la nuit, ou discuter en ligne.

Crisis Text Line fournit également une assistance gratuite, 24h / 24 et 7j / 7, par SMS, aux personnes en crise lorsqu’elles composent le 741741.

Pour les personnes qui s’identifient comme LGBTQ, si vous ou quelqu’un que vous connaissez vous sentez désespéré ou suicidaire, vous pouvez également contacter TrevorLifeline de The Trevor Project 24/7/365 au 1-866-488-7386.