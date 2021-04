THE Bachelor n’a pas actuellement de saison avec une piste gay dans les œuvres et Colton Underwood n’a «pas l’intention» de revenir à la série, The Sun peut révéler.

Après avoir été le premier chef de file de la série ABC à sortir comme gay, de nombreux fans se sont demandé si la star de télé-réalité reviendrait à ses racines par amour.

Lisez notre Colton Underwood blog en direct pour les toutes dernières nouvelles et mises à jour…

Bonjour Amérique

Colton Underwood n’a « pas l’intention » de retourner au Bachelor, a déclaré une source[/caption]

Getty

ABC n’a « pas actuellement de saison de The Bachelor avec une piste gay en préparation »[/caption]

Cependant, une source proche de la production a déclaré en exclusivité au Sun qu’il n’y avait eu «aucune discussion» pour un gay Célibataire.

«Nous sommes encore loin de ce qui se passe. Il n’est pas prévu que Colton revienne bientôt dans la franchise Bachelor », a ajouté l’informateur.

Les fans se souviendront que Colton a participé pour la première fois à la saison de Becca Kufrin en 2018 avant d’être éliminé.

Plus tard cet été, il a ensuite participé à Baccalauréat au paradis, où il a également été éliminé.

Les producteurs lui ont donné sa propre saison de baccalauréat, où il rentré à la maison avec Cassie Randolph après avoir sauté le mur pour elle, mais le couple n’est pas parti fiancé.

abc

Colton est devenu The Bachelor en 2019 avec un groupe de plus de 30 femmes[/caption]

Getty

La star de télé-réalité est devenue l’un des membres les plus populaires de la franchise[/caption]

Getty

Colton a fini avec Cassie Randolph après avoir sauté un mur pour elle[/caption]

Moins de deux ans plus tard, ils divisé en une rupture désordonnée qui a abouti au dépôt de la fille de Californie – et plus tard à l’abandon – une ordonnance restrictive contre lui.

Ancien concurrent Demi Burnett – qui est sorti Colton en tant que concurrent sur sa saison – a parlé exclusivement à The Sun de la façon dont «Karen» empêche une saison homosexuelle de se produire.

Le joueur de 26 ans a été la première star de la franchise à se manifester publiquement en tant que membre de la communauté LGBTQ + et loue le spectacle pour «faire des progrès», mais estime qu’il y a un long chemin à parcourir.

«Je pense que la franchise fait des progrès pour être inclusive à tous points de vue, mais ce n’est pas du jour au lendemain.

«Ce n’est pas comme ‘oh, Colton sort comme gay alors le prochain Bachelor sera gay.’ Ce n’est pas si simple, mais nous nous dirigeons dans cette direction », a-t-elle déclaré au Sun.

Le soleil américain

Demi Burnett, candidate au baccalauréat, a déclaré que « Karen » faisait obstacle à une piste gay[/caption]

Getty

Demi a brièvement daté Colton pendant sa saison de The Bachelor[/caption]

Elle a souligné qu’elle savait que les producteurs «aimeraient avoir un baccalauréat ou une licence gay».

Demi a expliqué: «Je sais qu’ils adoreraient ça mais ça va prendre du temps parce qu’il y a un public énorme avec beaucoup de Karen là-bas.

«Et c’est une émission de télévision et ils ont toujours besoin d’un public et doivent gagner de l’argent avec cela.

«Donc, introduire lentement ces choses de plus en plus amènera ces Karen à en comprendre un peu plus et à se sentir plus à l’aise avec cela.

« Mais finalement oui, bien sûr il y aura un Bachelor ou Bachelorette gay ou trans, c’est cool! »

Getty

Colton a choisi le favori Cassie Randolph comme vainqueur de sa saison[/caption]

Images GC

Les deux semblaient être un match parfait – publiant constamment des photos l’un de l’autre[/caption]

Getty

Cassie et Colton se sont séparés après près de deux ans de relation[/caption]

En 2019, Demi est entrée dans l’histoire lorsqu’elle est devenue bisexuelle publiquement sur le spin-off de l’été Baccalauréat au paradis et a commencé à sortir avec Kristian Haggerty à la fois avec et sans caméra.

Bien que les deux se soient fiancés dans la finale de la saison émotionnelle alors que Demi se mettait à genoux, ils se sont séparés moins d’un an plus tard.

Mercredi matin, Colton a révélé au monde qu’il était gay et il s’est en outre excusé auprès de son ex-petite amie, Cassie Randolph, et toutes les femmes qui avaient a concouru lors de sa saison 2019.

le Étoile de la NFL dit à Robin: «Je me suis enfui de moi-même pendant longtemps et je me suis détesté pendant longtemps et je suis gay.

«J’ai accepté cela plus tôt cette année et je l’ai traité à l’étape suivante, en faisant savoir aux gens… Je suis toujours nerveux. Ça a été un voyage à coup sûr.

Getty

Cassie a déposé – et plus tard abandonné – une ordonnance restrictive contre l’ex Colton[/caption]

Instagram / @ cassierandolph

Cassie Randolph n’a pas encore commenté le fait que son ex soit gay[/caption]





Il a en outre affirmé qu’il était le le plus heureux et le plus sain il l’a jamais été, malgré ses idées suicidaires pendant un certain temps.

«Je suis entré dans un endroit, pour moi dans ma vie personnelle, qui était sombre et je peux énumérer un tas de choses différentes et ce seraient des excuses.

«J’aurais préféré mourir plutôt que de dire que je suis gay et c’était mon réveil», a-t-il déclaré.

Il a poursuivi: « Même juste des pensées suicidaires … conduire ma voiture près d’une falaise, si ça passe par-dessus la falaise, ce n’est pas si grave … je ne le ressens plus. »