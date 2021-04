Mike Zimmer a déclaré avoir reçu un appel téléphonique il y a plusieurs mois de l’ancien «célibataire» Colton Underwood pour discuter d’une question personnelle importante.

« Il semblait super soulagé comme un poids énorme a été enlevé de ses épaules », a déclaré Zimmer, ami proche et coéquipier d’Underwood à l’Illinois State University où les deux ont joué au football universitaire ensemble.

Ce poids soulevé des épaules d’Underwood était la révélation qu’il est gay – une vérité qu’Underwood a dit au monde entier mercredi dans une interview émouvante sur ABC « Good Morning America ».

« C’était un peu choquant », a déclaré Zimmer. « Il a fallu un courage incroyable pour faire ça avec moi et ensuite publiquement. Je n’attendrais rien de moins de lui en tant que personne. Il a été capable de naviguer dans sa vie publique et il a eu des moments dans sa vie où il a dû creuser profondément et se fortifier, pour trouver cette force. C’est ce qu’il fait ici. »

SAISON GAY ‘BACHELOR’ AVEC UNDERWOOD?:Ce n’est pas la bonne décision. Voici pourquoi

Underwood a été deux fois All-American dans le cadre du programme de l’ISU de 2010 à 2013 – enregistrant 215 plaqués en carrière tout en jouant en tant que secondeur et bout serré. Il a aidé les Redbirds aux quarts de finale des séries éliminatoires de la FCS en 2012. Underwood s’est accroché avec plusieurs équipes de la NFL après avoir été non repêché – avec les Chargers de San Diego, les Philadelphia Eagles et les Oakland Raiders, bien qu’il ne soit jamais apparu dans un match.

« Tout le monde le connaît comme ce gars populaire », a déclaré l’entraîneur de l’Illinois State Brock Spack. « Il était un enfant d’affiche pour tout faire correctement sur le terrain de football et à l’entraînement. Il était l’un des travailleurs les plus durs que j’ai jamais entraînés en tant qu’étudiant et athlète. J’ai toujours été très fier de lui et je n’ai pas pu. être plus heureux pour lui. Je pense que je parle au nom de tous ses anciens coéquipiers en disant que nous le soutenons dans sa sortie (en tant que gay). Il a toujours montré l’exemple ici (dans l’État de l’Illinois) et il le fait (dans sa vie publique ). »

Mercredi à GMA, Underwood a décrit le football comme étant sa principale identité et que le langage homophobe des vestiaires tout au long de sa carrière au lycée et à l’université a joué un rôle dans le fait qu’il reste dans le placard. L’ancien coéquipier Jordan Neukirch a déclaré qu’il avait contacté Underwood personnellement pour lui faire savoir qu’il regrettait d’avoir utilisé un langage discriminatoire à l’époque et que cela ne reflétait pas à quel point il le respectait.

« On ne sait jamais ce qui se passe dans le monde intérieur de quelqu’un », a déclaré Neukirch. « Nous plaisantions parce que Colton était ce beau mec qui n’était pas toujours après les filles, ils étaient après lui. Avec le recul, j’aurais aimé être plus sensible. Je lui ai juste dit que tout ce que j’avais dit à l’époque n’était jamais voulu. être (blessant) ou lui donner l’impression de ne pas pouvoir être lui-même. Je peux voir comment une culture (sportive) pourrait rendre cela difficile. «

Underwood a été courtisé par plus de 30 femmes lors de la 23e saison de « The Bachelor » et a notamment sauté une clôture de 8 pieds tout en poursuivant sa désormais ex-petite amie Cassie Randolph. Mais Underwood a déclaré qu’il se mentait à lui-même et au monde extérieur, poussant la haine de soi pour le pousser au bord du suicide en 2020. Alors qu’il était une fois dans un «endroit sombre», Underwood a déclaré mercredi qu’il était le

« le plus heureux et le plus sain de ma vie et cela signifie le monde pour moi. »

L’ailier défensif des Denver Broncos Shelby Harris, un autre coéquipier des Underwood de l’Illinois State, a déclaré que le bien-être personnel de son ami venait de son authenticité.

« Tant que mon gars est heureux, c’est tout ce qui compte, » Harris a dit sur Twitter. « Heureux pour toi frère de vivre ta vérité. Tu es toujours moche mais ça va! Je t’aime mon gars. »

Zimmer et Neukirch étaient les colocataires d’université d’Underwood pendant deux ans et ont rappelé à quel point le jeune homme de 29 ans était calme et à la voix douce au cours de ses premières années sur le campus de Normal, dans l’Illinois, avant d’être poussé dans un rôle plus vocal de leader lorsque il est devenu l’un des meilleurs joueurs des Redbirds.

«Il a toujours voulu jouer dans la NFL et il a toujours aimé le spectacle (‘Bachelor’)», a déclaré Zimmer. « Le voir accomplir deux de ses rêves était plutôt cool. »

Spack a rappelé un souvenir quand Underwood a subi une blessure aux ischio-jambiers en 2012 et comment sa ténacité mentale et physique était si respectée par ses coéquipiers. Cette même force intérieure est affichée maintenant, et comme Spack l’a dit, « si Colton est heureux, nous sommes tous heureux avec lui. Son bonheur est la chose la plus importante. »