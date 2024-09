Colton Underwood et son mari Jordan C. Brown accueillent leur premier enfant ensemble

A côté d’une photo de lui, Jordan et de leur petit, l’ancien joueur de la NFL a annoncé le prénom de leur petit garçon… Mgr Colton Brown-Underwood .

Selon l’annonce, bébé Bishop est né le jeudi 26 septembre… un peu plus tôt que sa date prévue d’accouchement.

En mai, Colton et Jordan ont annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble, attendu pour octobre.

Dans une interview avec Santé des hommes Colton a expliqué que lui et son mari espéraient avoir 2 enfants ensemble… cependant, ils ont dit à l’époque qu’ils ne savaient pas quel sperme avait été utilisé la première fois. Selon Colton, lui et son mari prévoient d’utiliser le sperme de l’autre la prochaine fois qu’ils tenteront de concevoir.

D’innombrables amis célèbres ont déjà envoyé leurs meilleurs vœux et félicitations aux nouveaux papas, notamment Amanda Seyfriedancien de « Queer Eye » Bobby Berkvétéran de « Real Housewives of New York » Eboni K. Williamsentre autres.