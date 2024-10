Colton marque 2 points, l’Avalanche inflige aux Sharks une 6e défaite consécutive pour commencer la saison

Colton a porté le score à 2-0 à 16:37 grâce à un tir du poignet au-dessus du bloqueur de Vanecek après que Rantanen l’ait trouvé derrière la défense.

« Il joue fort, il joue avec l’avantage », a déclaré Rantanen à propos de Colton. « [On the] jeu de puissance [he’s] bien [with] rondelles lâches, bien [at] terminer les pièces. [He’s] intensifier. »

Eklund a marqué son premier but de la saison en avantage numérique avec 1:35 à jouer dans la période pour réduire l’avance de l’Avalanche à 2-1.

« [It] c’était un bon passage [Mikael Granlund]et j’ai juste essayé de le mettre sur le net, et cela a fonctionné cette fois », a déclaré Eklund. « Notre équipe [has] Je dois trouver un moyen de mettre la rondelle dans le filet, et le jeu de puissance est un élément important. »

Joel Kiviranta a reçu une passe de Josh Manson et a marqué d’un tir du revers devant le territoire à 9:57 de la troisième période pour porter le score à 3-1 pour le Colorado.

Makar a marqué un but dans un filet vide à 18 :23 pour une finale de 4-1.

« Dans cette ligue, c’est des victoires et des défaites, c’est vrai », a déclaré Warsofsky. « Nous avons fait de très bonnes choses ce soir. Il y a certaines choses que nous devons améliorer et continuer à développer individuellement et collectivement. »

REMARQUES : Macklin Celebrini, le choix n°1 au repêchage 2024 de la LNH, n’a pas joué pour un cinquième match consécutif. Warsofsky a déclaré que le centre avait repris le patinage, mais que cela se faisait toujours de semaine en semaine. Il a été placé dans la réserve des blessés le 12 octobre – avec effet rétroactif au 10 octobre – en raison d’une blessure au bas du corps. … Tyler Toffoli a prolongé sa séquence de points à quatre avec une passe (trois buts, deux passes). … Le Colorado a remporté 10 matchs consécutifs contre San Jose depuis le 13 novembre 2021, égalant la plus longue séquence de victoires consécutives de la franchise contre un seul adversaire.