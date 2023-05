L’ancien de « American Idol », Colton Dixon, a parlé de l’importance de se fier à sa foi.

Dans une interview avec Fox News Digital, le chanteur pop chrétien de 31 ans, qui a récemment sorti son nouveau single « My Light », a rappelé comment il s’est appuyé sur Dieu tout au long de sa vie.

« Pour moi, la foi est tout. Elle m’aide dans les petites et les grandes choses. Et je crois que Dieu se soucie des deux », a déclaré Dixon.

Il a poursuivi : « Cela m’a aidé à traverser les moments difficiles et les moments amusants. Je suis tellement reconnaissant d’avoir aussi une femme qui croit en ce que je fais, et nous pouvons nous réunir. Et elle est juste cette sauce supplémentaire sur le dessus pour vous aider à traverser. Et nous avons aussi des jumeaux. Nous avons accueilli des jumeaux en 2020. Et donc ce fut une année folle, c’est le moins qu’on puisse dire.

‘AMERICAN IDOL’ FAVORI COLTON DIXON PERFORME EN DIRECT

« Mais nous aimons juste la vie », a ajouté Dixon. « La foi est honnêtement la lumière qui nous fait traverser. »

Le musicien a rencontré sa future épouse Annie Coggeshall en 2012 alors qu’il participait à la 11e saison de « American Idol ». Dixon, qui s’est classé septième au concours de chant de télé-réalité FOX, a proposé à Annie en septembre 2015.

En janvier 2016, le couple s’est marié à Nashville lors d’une cérémonie romantique au cours de laquelle ils ont allumé une bougie d’unité et pris la communion, selon le magazine People. Dixon et Annie ont annoncé qu’ils attendaient des jumeaux en mars 2020.

Cependant, la force de la foi du couple a été mise à l’épreuve le jour de l’accouchement d’Annie. Dixon a déclaré à Fox News Digital que même si la grossesse de sa femme avec des jumelles identiques Ava Dior et Athens Elizabeth était « douce » et « géniale », des complications sont survenues après son accouchement.

« Quand est venu le temps de rencontrer les filles, nous avons dû faire un botté de dégagement et aller à une césarienne », a-t-il déclaré. « Et puisque le processus d’accouchement avait déjà commencé pour l’un d’eux, son [Ava Dior’s] petit corps fermé. Donc [she] ne respirait pas. Pas de pouls. Ce n’est pas la façon dont vous voulez rencontrer vos enfants. »

Il a poursuivi: « Et donc c’était un peu ce genre de moment de foi ou de peur, comme, pratiquez-vous ce que vous prêchez ou paniquez-vous, paniquez-vous, peu importe. Et comme je l’ai dit plus tôt, je suis tellement reconnaissant d’avoir un femme qui croit de la même manière que moi. Et plus encore, elle me défie et m’élève. Et là, à l’hôpital, nous sommes dans la salle d’opération, mais nous prions. Juste comme, ‘ Dieu, nous croyons, nous vous avons déjà vu le faire dans différents domaines de notre vie. Nous croyons que vous le ferez encore. Donc, qu’il se soit penché directement et ait touché la petite Dior, elle est heureuse, en bonne santé. Vous ne saurez jamais s’il y a des complications. Nous sommes tellement reconnaissants. C’est notre petit bébé miracle. »

Après que les médecins et les infirmières aient réanimé Ava Dior, elle a passé plusieurs jours à l’USIN avant de pouvoir rentrer chez elle avec sa famille. Dans son interview avec Fox News Digital, Dixon a réfléchi à la façon dont la parentalité a changé sa relation avec Dieu.

« J’ai grandi à l’église. J’ai l’impression que j’entendrais de temps en temps le pasteur parler comme ça – il y a une relation père/enfant que nous sommes censés avoir avec Dieu et la relier à vos propres enfants », a expliqué le natif du Tennessee. . « Vous savez, je n’y étais pas encore. Alors je me suis dit, mettez-le sur l’étagère. »

Dixon a poursuivi: « Mais je me souviens d’avoir été à l’hôpital, d’avoir rencontré mes jumeaux pour la première fois, et d’avoir eu ce sentiment accablant de, mec, il n’y a rien que je ne ferais pas pour ces enfants. Je viens de rencontrer ces petits humains et il n’y a rien Je ne le ferais pas. Et en même temps, presque comme ça, ce petit coup de pouce au plus profond de Dieu me rassure aussi. Sachant juste, mec, il n’y a rien qu’il ne ferait pas pour moi. Et c’est juste ouvert cette nouvelle perspective de ma relation avec Dieu. Et c’est vraiment cool.

« Je pense que la vie est une question de perspective », a-t-il ajouté. « Et à chaque nouvelle saison, vous avez l’opportunité d’avoir un point de vue différent sur la route que vous parcourez ou sur les relations que vous avez autour de vous. Et maintenant, en tant que parent, cela ne fait qu’approfondir et renforcer ma relation avec Dieu. »

Bien que cela fasse plus d’une décennie que Dixon a participé à « American Idol », il a toujours maintenu des liens avec la série. L’interprète a récemment collaboré avec l’alun de la saison 16 Gabby Barrett sur la nouvelle version de sa chanson à succès « Build a Boat ». Le morceau original a passé 10 semaines au n ° 1 du palmarès de la radio chrétienne de Billboard.

Dixon a déclaré à Fox News Digital qu’il était ravi d’avoir la chance de travailler avec Barrett. Il a rappelé que lui et sa femme avaient regardé Barrett et son mari Cade Foehner s’affronter en 2018. Bien qu’aucun des deux n’ait remporté le premier prix, Barrett et Foehner sont tombés amoureux dans l’émission et se sont finalement mariés.

‘AMERICAN IDOL’ COUPLE GABBY BARRETT ET CADE FOEHNER ATTENDANT PREMIER ENFANT

« C’était vraiment cool », a déclaré Dixon à propos de sa collaboration avec Barrett. « Parfois, la façon dont ces choses fonctionnent, c’est que des noms sont jetés dans le chapeau et quand le nom de Gabby a été jeté, je me suis dit, c’est vraiment intéressant, en fait. »

« Elle est incroyable », a-t-il poursuivi. « Et j’adore sa position pour sa foi. Même dans un marché country, c’est vraiment remarquable à voir. Et elle l’a absolument tué. Je suis donc vraiment reconnaissant de l’avoir dans la chanson. Elle l’a un peu élevée. à mon avis. »

Dixon a également partagé que lui et Annie étaient amis avec les parents de la juge « American Idol » Katy Perry, Keith Hudson et Mary Perry. « Nous les aimons à mort », a-t-il déclaré. « Ce sont juste les gens les plus gentils. »

Bien que Dixon ait déclaré qu’il n’était pas au courant de la récente controverse « mom-shaming » du hitmaker « Roar », il a déclaré à Fox News Digital qu’il comprenait qu’être juge de la série devait être difficile.

« Je n’ai rencontré Katy que brièvement, mais je sais qu’elle a un grand cœur », a-t-il déclaré. « Je ne peux pas en parler directement, mais je sais qu’être juge sur ‘American Idol’ ne peut pas être facile. Je suis sûr que vous n’allez pas toujours bien faire les choses. »

Il a poursuivi: « Je sais que lorsque vous êtes sous les feux de la rampe, vous êtes sous un microscope. Tout ce que vous dites peut et sera utilisé contre vous. J’ai appris cela de première main. »

LA JUGE « AMERICAN IDOL » KATY PERRY ACCUSÉE D’ÊTRE UN CONCURRENT « BULLY », « MOM SHAMING »

« Je pense qu’il y a une responsabilité lorsque vous avez une plate-forme pour être intelligent et utiliser vos mots à bon escient », a ajouté l’interprète de « Miracles ». « Et je pense que nous devrions tous vivre selon cela, même si nous sommes sur une plate-forme ou non. Mais mec, honnêtement, nous vivons à une époque où la culture d’annulation est – je déteste même cette phrase. C’est assez ennuyeux si vous demande-moi, tu dois juste être vraiment intelligent [with] ce que vous dites et ce que vous ne faites pas. Et je pense qu’il est sage de le faire de toute façon. »

« Mais aussi où la grâce est-elle prise en compte? Parce que nous sommes humains, nous allons faire des erreurs. Nous allons dire des choses qui, avec le recul, nous n’aurions probablement pas dû dire cela. Vous savez , J’ai des choses, vous savez, même en repensant à « American Idol », je me dis, je n’aurais probablement pas dû porter le pantalon en cuir rouge, vous savez ? Mais, hé, je suis humain. Vous savez , nous le découvrons au fur et à mesure que nous allons à droite. Je ne souhaite rien de mieux à Katy. «

Perry a été critiquée en mars lorsqu’elle a été accusée d’avoir fait honte à Sara Beth Liebe avec une blague qu’elle a faite lors de l’audition de Liebe. La mère de trois enfants, âgée de 25 ans, qui a réussi l’audition, a déclaré plus tard qu’elle était « blessée » et « gênée » par la blague. Liebe a brusquement quitté « American Idol » pendant la semaine d’Hollywood, bien qu’elle ait affirmé que son départ n’était pas dû à Perry.

Alors que Dixon a déclaré à Fox News Digital que c’était une « déception » que Liebe quitte la série, il a déclaré que le choix de rester ou de partir dépendait vraiment de l’individu. Il a fait référence à son compatriote « American Idol » Mandisa Hundley, qui a terminé neuvième de la saison 5.

« L’exemple parfait auquel je peux penser est celui d’une de mes amies et son nom est Mandisa », a-t-il déclaré. « Je me souviens de l’avoir regardé et Simon Cowell a été très grossier avec elle à propos de son poids. Mais Mandisa a quand même continué, et elle a fini par très bien faire dans la compétition. »

Il a poursuivi : « Donc, je ne parlerai pas de ce candidat parce que c’est quelque chose de personnel, tu sais, ce n’est pas ma place. Mais je sais que si c’était moi, mes parents m’ont élevé pour avoir la peau épaisse. Et mon père a enseigné moi quelque chose qui était juste vraiment bon. Ça m’a aidé dans la vie. C’est « Ne crois pas le battage médiatique, bon ou mauvais, peu importe ce que les gens disent de toi. Prends-le juste comme un grain de sel. Fais ce que tu dois faire , gardez la tête baissée, restez concentré et faites le travail. C’est donc dommage que cela se soit déroulé comme cela dans la série. Mais oui, cela arrive parfois. «

Dixon est actuellement sur la route avec sa tournée « Build a Boat », qui a débuté le 10 mars et se terminera le 13 mai. La semaine dernière, le chanteur a sorti son EP de sept chansons « Canvas ». Il a déclaré à Fox News Digital qu’il était ravi de lancer sa nouvelle musique pour les fans et a partagé la signification particulière de « My Light ».

« Nous étions ravis d’emmener les gens à l’église musicalement, et nous nous sommes éclatés en jouant cette chanson en direct, mais [it] vient de cette idée que vous avez quelqu’un de spécial « , a déclaré Dixon. » Pour moi, la foi est une grande partie de ce que je fais, donc je laisse en quelque sorte la foi éclairer le chemin, pour ainsi dire. Mais je pense que tout le monde peut comprendre le fait d’avoir quelqu’un dans sa vie qui illumine tout ce qu’il fait, et qui prend cette chose laide et la transforme en quelque chose de beau d’une manière ou d’une autre. »

Dixon a expliqué que pour lui, cette lumière était « plusieurs personnes » dans sa vie mais c’est avant tout Dieu.

« En grandissant dans l’église, la foi a joué un rôle énorme pour moi, donc Dieu serait finalement cette figure pour moi », a-t-il déclaré. « Quand j’ai des questions ou quand je n’arrive pas à trouver où aller, c’est difficile à expliquer. Mais d’une manière ou d’une autre, il vient toujours pour moi. Alors je suis vraiment reconnaissant. »

L’interprète de « Never Gone » a également réfléchi au message qu’il espère que les fans retiendront de sa musique.

« L’espoir est le thème principal de ma musique et ce depuis longtemps et je ne vois pas cela changer », a-t-il déclaré. « Je pense que maintenant plus que jamais, les gens réclament de l’espoir. Tout ce dans quoi ils peuvent s’enfoncer est réel. »

« J’aime considérer mes chansons comme des outils », a poursuivi Dixon. « La vie vous lance parfois des boules courbes, et je pense que des problèmes spécifiques nécessitent des outils spécifiques. Et j’aimerais peut-être vous équiper de nouveaux outils pour naviguer dans la vie. »