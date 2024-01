Colt Keith parle de la prolongation des Tigres, jour d’ouverture 2024

nn”,”providerName”:”Twitter”,”providerUrl”:”https://twitter.com”,”thumbnail_url”:null,”type”:”oembed”,”width”:550,”contentType “:”rich”},”__typename”:”Markdown”,”content”:””Son talent et sa performance parlent d’eux-mêmes. Il possède une combinaison de contact, de puissance et de discipline difficile à trouver pour quelqu’un de son âge », a déclaré le président des opérations baseball, Scott Harris. “Cependant, nous n’offrons pas ces offres uniquement à tous les joueurs talentueux qui se présentent.nn”Nous recherchons d’excellents coéquipiers qui ont une solide éthique de travail, qui s’améliorent et rendent les gens autour d’eux meilleurs. Nous recherchons des gens qui se soucient de la victoire, qui se soucient de la victoire des Tigres et qui concourent aussi fort dans le gymnase et sur la terre battue au début du travail que dans le box des frappeurs. C’est ce que nous avons vu chez Colt. Il rendait visite à sa famille dans l’Ohio pour les vacances lorsque son agent, Matt Paul, lui a fait savoir que les Tigers voulaient aller au-delà de cela et le signer à long terme.”,”type”:”text”,”__typename”:”Vidéo “,”contentDate”:”2024-01-29T21:03:44.904Z”,”preferredPlaybackScenarioURL(“preferredPlaybacks”:”mp4AvcPlayback”)”:”https://mlb-cuts-diamond.mlb .com/FORGE/2024/2024-01/29/bc7510d1-57c4253a-b4c11f4c-csvm-diamondx64-asset_1280x720_59_4000K.mp4″,”type”:”video”,”description”:”Hot Stove discute du prospect de signature des Tigers, Colt Keith à une extension de 28,6 millions de dollars sur six ans, “displayAsVideoGif”: false, “duration”: 00:01:31, “slug”: Tigers-sign-keith-to-extension, “tags”:[“__typename”:”TeamTag”,”slug”:”teamid-116″,”title”:”Detroit Tigers”,”team”:”__ref”:”Team:116″,”type”:”team”,”__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”vod”,”title”:”vod”,”type”:”taxonomy”,”__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”transactions”,”title”:”transactions”,”type”:”taxonomy”,”__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”mlb-network”,”title”:”MLB Network”,”type”:”taxonomy”,”__typename”:”PersonTag”,”slug”:”playerid-690993″,”title”:”Colt Keith”,”person”:”__ref”:”Person:690993″,”type”:”player”,”__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”mlb-top-prospects”,”title”:”MLB Top Prospects”,”type”:”taxonomy”],”thumbnail”:”__typename”:”Thumbnail”,”templateUrl”:”https://img.mlbstatic.com/mlb-images/image/upload/formatInstructions/mlb/bnmwtu4lfnwtqdtpjvim”,”title” :”Les Tigres signent l’extension de Keith”,”relativeSiteUrl”:”/video/tigers-sign-keith-to-extension”,”__typename”:”Markdown”,”content”:”La réaction de Keith montre les attributs et ” C’est l’éthique de travail qui a poussé les Tigers à s’engager envers lui. Bien sûr, il a parlé avec son agent – Keith et Paul se connaissent depuis l’adolescence de Keith – et avec sa famille. Il a parlé avec des joueurs qui avaient signé des contrats à long terme avec d’autres clubs au début de leur carrière. Il s’est également entretenu avec des joueurs qui s’étaient vu proposer de telles offres à des stades similaires et qui les avaient refusées.nnIls ont examiné les projections et les tendances du marché. Ils ont examiné comment jouer au deuxième but, au troisième but ou même La première base pourrait avoir un impact sur son avenir. Ils ont examiné les moyens potentiels d’investir son argent initial. Ils ont examiné l’équipe et où elle a l’intention d’aller.nn”Il était important pour moi de mettre toutes les informations sur la table”, dit Paul. « Nous ne parlons pas nécessairement d’hypothèses. C’est la vraie vie, du vrai argent. Nous n’essayons pas de deviner. Nous essayons de lui donner les bonnes informations.”nnKeith a pris sa décision les yeux ouverts.”,”type”:”text”,”__typename”:”Video”,”contentDate”:”2024- 01-21T22:28:28.348Z”,”preferredPlaybackScenarioURL(“preferredPlaybacks”:”mp4AvcPlayback”)”:”https://mlb-cuts-diamond.mlb.com/FORGE/2024/2024- 01/21/78612c3a-0bd3f9fb-4a1b8f73-csvm-diamondx64-asset_1280x720_59_4000K.mp4″,”type”:”video”,”description”:”Colt Keith, joueur de troisième et deuxième but de l’organisation des Tigers, est une MLB 2024. com Meilleur prospect”,”displayAsVideoGif”:false,”duration”:”00:00:58″,”slug”:”2024-meilleur-prospect-colt-keith”,”tags”:[“__typename”:”TeamTag”,”slug”:”teamid-116″,”title”:”Detroit Tigers”,”team”:”__ref”:”Team:116″,”type”:”team”,”__typename”:”PersonTag”,”slug”:”playerid-690993″,”title”:”Colt Keith”,”person”:”__ref”:”Person:690993″,”type”:”player”,”__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”vod”,”title”:”vod”,”type”:”taxonomy”,”__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”mlb-top-prospects”,”title”:”MLB Top Prospects”,”type”:”taxonomy”,”__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”alexa”,”title”:”alexa”,”type”:”taxonomy”],”thumbnail”:”__typename”:”Thumbnail”,”templateUrl”:”https://img.mlbstatic.com/mlb-images/image/upload/formatInstructions/mlb/tc4svxaqds49poksgxfv”,”title” :”Meilleur espoir 2024 : Colt Keith”,”relativeSiteUrl”:”/video/2024-top-prospect-colt-keith”,”__typename”:”Markdown”,”content”:””Je le considère comme une chose positive”, a déclaré Keith. “Je serai agent libre à 31 \[if the contract options are exercised\], et avec mon éthique de travail, mes rêves et mes aspirations, je veux être suffisamment en bonne santé, suffisamment mobile et assez fort pour pouvoir signer un autre accord à long terme, et j’espère que les Tigres me prolongeront à nouveau.nn« Potentiellement , je sors et surpasse le contrat. À mes yeux, je vois cela comme positif, car les Tigres vont gagner plus de matchs. En fin de compte, j’ai une sécurité financière et la possibilité de signer un autre contrat plus tard. Et les Tigres ont encore de l’argent pour recruter d’autres joueurs, \[they’re\] je serai toujours en compétition, gagnant des matchs éliminatoires et des World Series plus tard. C’est à cela que je veux faire partie.

“Ma mission est d’être le meilleur joueur possible et d’aider à remporter un championnat des World Series pour les fans des Tigers du monde entier.” – @coltkeith3 pic.twitter.com/S6Ab4DR8IL – Tigres de Détroit (@tigers) 28 janvier 2024

nnn”,”providerName”:”Twitter”,”providerUrl”:”https://twitter.com”,”thumbnail_url”:null,”type”:”oembed”,”width”:550, “contentType”: “rich”, {“__typename”: Markdown, “content”: Ceci étant décidé, Keith peut désormais se concentrer entièrement sur le terrain. Il devra encore participer à l’entraînement de printemps pour gagner une place lors de la journée d’ouverture, a déclaré Harris, mais Keith a travaillé avec le membre du Temple de la renommée Alan Trammell et le nouvel entraîneur sur le terrain Joey Cora pour s’améliorer au deuxième but cette intersaison. Il se sent prêt à commencer sa carrière dans les grandes ligues.nn« Pour moi, l’argent n’est pas la principale préoccupation », a déclaré Keith. “La principale préoccupation est d’entrer sur le terrain d’une grande ligue, de jouer dans la cour des grands et de poursuivre \[my\] et le rêve de ma famille. C’est ce qui se passe depuis longtemps. En fin de compte, l’argent était là. Et à mon avis, c’est gagnant-gagnant. ,”contentType”: “news”, “subHeadline”: “Non. L’espoir numéro 2 s’est entretenu avec les médias à Comerica Park après avoir signé un contrat de six ans. contrat d’agent pour un ancien champion des World Series qui devait aider Detroit à revenir dans la course.nColt Keith n’avait que 65 matchs dans le baseball professionnel”,”tagline(“formatString”:”none”)”: nul, “balises”:[“__typename”:”InternalTag”,”slug”:”storytype-article”,”title”:”Article”,”type”:”article”,”__typename”:”ContributorTag”,”slug”:”jason-beck”,”title”:”Jason Beck”,”type”:”contributor”,”__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”apple-news”,”title”:”Apple News”,”type”:”taxonomy”,”__typename”:”TeamTag”,”slug”:”teamid-116″,”title”:”Detroit Tigers”,”team”:”__ref”:”Team:116″,”type”:”team”,”__typename”:”PersonTag”,”slug”:”playerid-690993″,”title”:”Colt Keith”,”person”:”__ref”:”Person:690993″,”type”:”player”,”__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”mlb-top-prospects”,”title”:”MLB Top Prospects”,”type”:”taxonomy”,”__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”minor-league-baseball”,”title”:”Minor League Baseball”,”type”:”taxonomy”],”type”: “story”, “thumbnail”: “https://img.mlbstatic.com/mlb-images/image/upload/formatInstructions/mlb/p41whdlczcnmgdvptjvh”, “title”: Colt Keith parle des Tigres prolongation, journée d’ouverture…