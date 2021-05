Colt Brennan a changé le paysage du football universitaire pour toujours

Pour regarder l’ancien quart-arrière hawaïen Colt Brennan, il a fallu se dévouer: abandonner une partie de la monnaie sur le programme télévisé de football universitaire dans les jours précédant la diffusion de chaque match sous une forme ou une autre, puis rester debout tard sur la côte Est pour voir Brennan se lancer. cinq touchés et les Rainbow Warriors perdent 60 points sur l’État de San Jose, l’Idaho et les autres patsies de la Conférence sportive de l’Ouest.

Mais regarder Brennan, c’était voir un joueur bien en avance sur son temps: le partant de trois ans et le prétendant au trophée Heisman ont mis en place des numéros de jeux vidéo dans un système passionné bien avant que les totaux de passes criards ne deviennent la norme, ce qui lui a valu une place dans l’histoire du football universitaire alors même que les quarts ultérieurs ont fait tomber le nom de Brennan dans les classements du livre des records de la NCAA.

Brennan est décédé mardi à 37 ans, a déclaré son père à ESPN.

Le nombre de joueurs capables d’entrer dans un public national a augmenté de façon exponentielle à l’ère de Twitter et de la couverture haletante du sport toute l’année. Dans les années qui ont précédé l’explosion des médias sociaux, Brennan était une star nationale organique – sans l’aide des tendances et des hashtags, sa production et son succès dans l’attaque run-and-shoot de l’entraîneur June Jones ont rendu Brennan incontournable à la télévision.

Au cours de ses deux dernières saisons, Brennan a contribué à élargir la carte du football universitaire à un point jamais atteint auparavant et jamais atteint, prolongeant la quête des grands bols, du championnat national et du Heisman au-delà de la côte ouest et dans l’océan Pacifique.

Alors que d’autres programmes non majeurs ont fait une course au matériel de fin d’année, de l’État de Boise à la Floride centrale et à Cincinnati, aucun ne l’a fait avec autant de charme et de charisme qu’Hawaï et son quart-arrière vedette en 2006 et 2007. Même avant les plateformes de médias sociaux ont pris racine, la carrière de Brennan était une expérience communautaire hebdomadaire partagée sur les blogs et les babillards électroniques.

Il a lancé pour 5549 verges et un record alors de 58 touchés en tant que junior en 2006, terminant sixième dans le vote Heisman. Il a ensuite lancé 38 touchés en 2007, lorsqu’il a terminé troisième pour le Heisman, pour mener Hawaï à une saison régulière sans défaite et à un match avec la Géorgie dans le Sugar Bowl. Le pourcentage d’achèvement de carrière de 70,4% de Brennan reste le premier de l’histoire de FBS parmi les passants avec un minimum de 875 tentatives.

Plusieurs quarts de FBS en 2020 ont égalé la production de Brennan. Onze passants ont en moyenne au moins 9,4 verges par tentative, ce qui correspond à la moyenne en carrière de Brennan. Huit autres ont terminé au moins 70% de leurs lancers. Mac Jones de l’Alabama a fait en moyenne à peu près autant de tentatives par touché de passes que Brennan en 2006; cette marque d’une saison a été brisée par Joe Burrow de LSU en 2019.

Cela ne diminue pas les réalisations de Brennan autant que de souligner comment son succès a contribué à faire passer les infractions pass-first dans le courant dominant FBS après des décennies d’être minimisées comme gadgets par rapport au style de nuages ​​de poussière qui avait défini le sport.

En l’espace de cinq ans, presque tous les programmes réussis du Groupe des Cinq adoptaient un style offensif qui était considéré comme peu orthodoxe à côté de la norme Power Five. En l’espace d’une décennie, le nombre de programmes encore attachés à des programmes désuets était de loin dépassé par ceux qui avaient embrassé la révolution offensive.

À l’approche de la saison 2021, vous pouvez compter sur deux mains le nombre d’équipes qui n’utilisent pas une sorte de style basé sur la répartition ou l’option de passe-passe en attaque. Brennan et Hawaï ont contribué à ouvrir la voie à ces changements dramatiques qui modifient le paysage.

Mais son héritage repose sur la nostalgie. Il est maintenant presque impossible d’imaginer un quart-arrière sortant de nulle part pour captiver un public national de fans provenant de bases de fans dispersées, tous fusionnant autour de Brennan et d’Hawaï sans investissement direct dans le succès de l’équipe. En ce sens, Brennan était le premier de son genre et aussi le dernier.

Suivez le journaliste des collèges Paul Myerberg sur Twitter @PaulMyerberg