Colson Smith de Coronation Street en ligne avec des voisins après que l’alarme de sécurité de la nouvelle maison sonne pendant QUATRE heures d’affilée

Colson Smith de CORONATION Street est «dans les mauvais livres» avec ses nouveaux voisins après que son alarme ait retenti pendant QUATRE heures.

L’acteur de Craig Tinker se prépare à quitter l’appartement de Manchester qu’il partage avec sa co-vedette Ben Price après avoir acheté une nouvelle maison, qu’il est en train de rénover.

Instagram

L’alarme de la maison de Colson Smith a sonné pendant quatre heures dans la nuit[/caption]

Mais après une confusion avec ses constructeurs, l’alarme de sa maison a sonné pendant des heures.

Il pensait que le problème avait été résolu seulement pour découvrir quatre heures plus tard qu’il résonnait toujours dans la rue, pendant lequel des voisins en colère s’étaient rassemblés de l’autre côté d’un champ pour savoir quand il était éteint.

S’exprimant sur le sien, Ben et sa co-star Jack P. Shepherd’s Podcast du Sofa Cinéma Club, il a dit : « J’ai acheté une maison. Je m’apprête à quitter Ben, car j’ai décidé que vivre avec un vieil homme n’était plus pour moi.

« J’ai des constructeurs qui rénovent la maison. J’étais à Scarborough en train de jouer au cricket et j’ai reçu un SMS à 17h30 du voisin de la maison que j’ai achetée : « Salut Colson, juste pour que vous sachiez que l’alarme se déclenche à la maison. »

Instagram

Colson rénove sa nouvelle maison[/caption]

« Les constructeurs avaient éteint l’alarme, l’avaient éteinte et, lorsqu’ils sont partis, l’ont rallumée. Ils étaient donc partis et une demi-heure plus tard, le réveil sonne. J’ai parlé aux constructeurs et ils m’ont dit : « Oui, nous avons réglé le problème. Il est éteint.’ Donc je pense qu’il n’y a pas de quoi s’inquiéter.

« À 21 h 30, le voisin sonne – l’alarme sonne toujours. Je pensais que c’était réglé.

« Quand les constructeurs sont partis, l’alarme ne s’est pas déclenchée, mais lorsqu’ils sont partis, ils ont rebranché le courant, ce qui a rechargé l’alarme, alors elle s’est déclenchée à nouveau.

«Donc, à 21h30, je suis à des kilomètres, je dois donc appeler ma mère à 21h30 un samedi soir. Je lui ai dit : ‘C’est un travail de deux minutes quand tu arrives là-bas, tu mets juste le code.’ «

Mais Colson ne savait pas quel était le code, et un ingénieur d’alarme a dû être appelé pour résoudre le problème.

Il a ajouté: « Le pire, c’est que j’ai appelé ma mère quand elle était là et le son de cette alarme – c’était si fort.

« Les gens venaient de l’autre côté du terrain en disant : ‘Qu’est-ce qui se passe avec cette alarme ?’

« La voisine m’a dit : ‘Ça ne me dérange pas’, mais elle avait des casques antibruit. J’étais comme : ‘Tu ne peux pas vivre comme ça, il faut que ça s’éteigne.’





« Donc, je n’ai même pas encore emménagé et je vais déjà être dans les mauvais livres. »

Mais ce n’est pas la première fois que Colson met ses voisins en colère.

En novembre de l’année dernière, certains de ses concitoyens de l’appartement qu’il partage avec Ben l’ont qualifié d’« a ** e inconsidéré » pour ne pas avoir recyclé correctement, le laissant « pétrifié » pour se promener dans son appartement.