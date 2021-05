Colson Smith de Coronation Street dit qu’il s’automutilait avec de la nourriture après avoir abusé d’un troll sur son poids à l’âge de 11 ans

CORONATION Street star Colson Smith a admis qu’il se faisait du mal avec de la nourriture après avoir été abusé pour son poids par des téléspectateurs à seulement 11 ans.

L’acteur – qui joue le policier Craig Tinker dans le feuilleton ITV – a perdu énormément de poids en changeant son mode de vie.

Colson a expliqué ses raisons de perdre tout le poids[/caption]

Et même s’il ne sera pas attiré par exactement combien il a chuté, il est clair qu’il abusait de son corps avec de la nourriture après des années à être qualifié de «gros enfant».

Parlant de son nouveau documentaire Bored of Being the Fat Kid, Colson a raconté au Sun comment il avait été confronté à des abus pour son poids par des fans de savon à seulement 11 ans.

Il a déclaré: «À 11 ans, j’avais un compte Twitter.

«Vous vous connectez, vous recherchez votre nom, vous recherchez« Craig Corrie »et vous cherchez à voir ce que les gens disent de votre personnage ou de votre jeu d’acteur, et tout ce qu’ils disent concerne votre poids et votre apparence.

«J’étais juste considéré comme le gros gamin dès le premier jour. Même à l’école, j’ai toujours été le gros enfant, j’ai toujours été le plus étrange.

L’acteur joue Craig Tinker dans le feuilleton ITV[/caption]

Il a été abusé de son poids à l’âge de 11 ans sur Corrie[/caption]

Et quand il a quitté la maison à 17 ans pour déménager à Manchester à plein temps, son poids a grimpé en flèche.

Colson explique: «J’ai quitté mes parents à 17 ans pour vivre à Manchester, qui était loin de chez moi et quand tout le monde était à l’université et qu’ils mangeaient à l’université, je suis assis sur Deliveroo tous les soirs.

«Je me suis mis dans une position vraiment malsaine. La nourriture me faisait du mal comme ça, c’était mon réconfort et je ne me rendais pas compte à quel point je me faisais des dégâts.

Il ajoute: «J’avais une très mauvaise relation avec la nourriture. C’était négatif, c’était bingey.

«C’était probablement un trouble, tu sais, c’était de l’automutilation.

C’est la première fois que Colson parle de perdre du poids – après avoir déjà plaisanté en disant qu’il avait eu une intoxication alimentaire en vacances et qu’il avait perdu dix pierres.

L’acteur a pris la décision de changer de vie en janvier 2020[/caption]

Colson a commencé à courir et en est tombé amoureux[/caption]

Les téléspectateurs se moqueraient de lui sur son poids[/caption]

«C’est juste ma façon de dire ma vérité parce que depuis des mois et les gens me demandent si j’ai vraiment mangé des crevettes douteuses en Thaïlande et j’ai perdu du poids à cause d’une intoxication alimentaire», a-t-il déclaré.

«Évidemment, je ne l’ai pas fait, mais je ne voulais pas être la personne qui prêchait de perdre du poids en mangeant moins.

«Il s’agit de changer de vie, c’est pourquoi il m’a fallu un an et demi pour décider d’en parler.»

Il a également révélé que la course était la clé pour perdre du poids.

«Je suis tombé amoureux de la course à pied et cela a rendu tout le reste plus facile», admet-il.

«Donc, le genre de course à pied m’a motivé à dire que la course m’a aidé à mettre de l’ordre dans mes journées et que j’y suis allé, un jour à la fois si souvent et maintenant, comme la seule chose que je veux faire, c’est courir.

L’acteur a l’air complètement transformé[/caption]

Mais tout n’a pas été simple et le documentaire, tourné pendant 18 mois, montrera les hauts et les bas.

«Si je pouvais me parler, il y a un an et demi, et dire en quelque sorte ‘tu peux faire ça, oui c’est dur mais ça vaut le coup et ça va te faire te sentir tellement mieux’, que pour j’aurais été énorme.

Colson a également dû s’asseoir avec les patrons de Corrie pour obtenir la permission de changer son apparence si radicalement – quelque chose qu’ils l’ont heureusement soutenu à faire.

Mais lorsque le verrouillage a frappé, la pause dans le tournage a signifié que le scénario montrant la perte de poids du personnage Craig s’est rapidement accéléré et Colson a repris le tournage de plusieurs pierres plus légères.

C’est à ce moment-là que Colson a décidé de faire le documentaire, engageant l’un des réalisateurs de Corrie et son colocataire et co-star Ben Price pour l’interviewer pour cela.

Appelant Ben son «deuxième père», Colson dit que l’acteur de Nick Tilsley «l’a fait se sentir en sécurité» pour parler de son parcours de perte de poids.

«C’était bien parce qu’il me connaît, et il m’a en quelque sorte vu passer par ce changement et parce qu’il est fier de moi et qu’il sait où je suis», a-t-il déclaré.

Colson révèle également comment la réalisation du documentaire l’a changé.

«Je passe de ce gamin qui ne s’aime clairement pas lui-même, à grandir en confiance et c’est l’un des clips où je ne suis que depuis un mois, et ma voix a complètement changé et c’est comme, Oh ça donc c’est évidemment une santé profitez tout de suite.

«Je n’avais aucun respect pour moi-même, et maintenant je le fais. Je crois maintenant que Colson mérite 100% d’efforts de la part de Colson, alors qu’avant, je ne me donnais pas l’effort et je ne laisserais personne d’autre me le faire.

Et pour tous les fans qui espèrent changer leur vie comme lui, Colson a un conseil simple: « Vous le méritez et faites-le pour vous-même. »

Bored of Being the Fat Kid sortira sur la chaîne YouTube de Colson Smith le 2 juin