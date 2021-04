Colreevy a terminé sa carrière de pilote dans un éclat de gloire après avoir renversé les gros canons Monkfish et Envoi Allen avec une superbe victoire de tête dans la poursuite des novices championne du groupe d’assurance Dooley à Punchestown.

Un affrontement entre le Monkfish formé par Willie Mullins et l’Envoi Allen d’Henry de Bromhead a été présenté comme l’une des courses de la saison, la lotte protégeant un record invaincu sur les clôtures et Envoi Allen tentant de rebondir après sa chute précoce à Cheltenham.

Cependant, Colreevy, le compagnon stable de Monkfish – vainqueur de la première course Mares ‘Chase dans les Cotswolds le mois dernier – a eu d’autres idées sous une conduite bien jugée de la part du neveu de l’entraîneur, Danny Mullins.

Le tir 7-1 a couru avec enthousiasme et a sauté avec exubérance à l’avant, avec une éventuelle deuxième place, Monkfish, deuxième sous Paul Townend et Envoi Allen troisième entre les mains de Rachael Blackmore.

Cependant, Envoi Allen semblait être en difficulté à une certaine distance de chez lui avant d’être finalement tiré vers l’avant-dernière clôture, moment auquel Monkfish avait également du mal à rattraper le leader.

Colreevy était un peu désordonnée à l’obstacle final, mais a rapidement repris son élan et a passé le poteau à huit longueurs.

Le gagnant, qui a récemment été couvert par le principal étalon Walk In The Park, est maintenant prêt pour une retraite bien méritée à l’âge de huit ans.

Willie Mullins a déclaré: « Au classement, elle était la mieux notée (avec l’allocation des juments). De toute évidence, Envoi Allen n’a pas raison, et Monkfish n’a probablement pas couru sa vraie course, mais elle a fait et a probablement couru une course encore meilleure que elle l’a fait à Cheltenham.

« C’est un bel envoi pour Colreevy. C’est fabuleux pour les Flynns (propriétaires) et pour Danny aussi. »

Alors que Townend a dirigé Colreevy vers le succès de Cheltenham, Danny Mullins a décroché une première année avec elle à Limerick plus tôt dans la campagne.

Il a déclaré: « Elle a été une bonne jument pour moi cette saison. Je suis ravi de remercier la confiance des Flynns en moi.

«C’était une bonne performance. Elle était un peu collante au début, mais une fois qu’elle s’est réchauffée, elle a prouvé qu’elle était une jument de premier ordre.

« Quand je me suis éloigné d’un troisième-dernier et que j’ai pu me tourner vers l’avant-dernier avec un peu d’essence, je pensais que je serais difficile à battre – mais cela dit, la lotte et Envoi Allen étaient sur ma queue , donc ça allait toujours être difficile.

« Elle a pris une chance à la fin, mais elle a beaucoup de pouvoir sous elle et a continué à galoper fortement loin d’elle. »