Colour Geneva Football vainqueur pour la 6ème consécutive – Shaw Local

GENÈVE – Dans la raclée 55-6 de l’équipe de football de Genève contre Streamwood lors de la finale de la saison régulière vendredi soir, les Vikings ont prouvé que les blondes s’amusaient plus.

Après avoir dominé Metea Valley il y a une semaine pour remporter les séries éliminatoires, les joueurs de Genève ont décidé que les Mohawks et les cheveux teints en blond étaient la meilleure façon de commémorer l’occasion.

Avec des mèches blondes coulant, Genève a clôturé la saison régulière avec une performance presque sans faute contre les Sabres à une victoire. Les Vikings ont ouvert le jeu en première mi-temps, limitant l’offensive de Streamwood à seulement 78 verges tout en marquant sur chacune de ses cinq possessions. Ajoutez le premier touché des équipes spéciales des Vikings de l’année – un retour de coup d’envoi de 70 verges de Chris Barger – et Genève se dirige vers les séries éliminatoires sur une bonne note, vainqueur de six matchs consécutifs.

« Je suis juste très heureux pour nos 16 seniors ; ils n’ont jamais connu de saison gagnante jusqu’à présent », a déclaré l’entraîneur genevois Rob Wicinski. « Ils ont fait du bon travail cette année en intensifiant et en faisant des choses ensemble. Nous n’avons eu aucun touché d’équipes spéciales jusqu’à ce soir, donc c’est une vraie déclaration.

Le retour du coup d’envoi de Barger est survenu dans la foulée du seul score de Streamwood du match, mettant les Vikings en place, 41-6. Avant cela, tout était TJ Miller, alors que le demi offensif senior se précipitait pour 83 verges dans la mi-temps tout en trouvant la zone des buts sur des scores de 8, 2 et 5 verges qui ont couronné un dernier match à Burgess Field.

« Nous savions en entrant que nous serions capables de courir et nous l’avons fait à l’entraînement toute la semaine », a déclaré Miller. «La ligne offensive et les arrières latéraux nous ont donné des trous à traverser toute la nuit. Tout le monde a bloqué et a bien joué ce soir.

Les Vikings (7-2, 5-1 UEC River) ont gardé la défense de Streamwood honnête avec six passes efficaces, principalement sur des passes de jeu qui ont abouti à une paire de passes de touché de Daniel Santacaterina en première mi-temps. Le junior a trouvé Joe Boenzi sur un bootleg parfaitement exécuté pour une frappe de 3 verges qui a donné aux Vikings une avance de 14-0 au premier quart.

Le deuxième touché de Santacaterina est survenu lors du premier jeu après que les Vikings aient récupéré un échappé sur une tentative de botté de dégagement de Streamwood. Les Vikings ont récupéré le ballon au Streamwood 29, préparant le touché de 29 verges de Pace Temple qui a porté le score à 34-0.

La défense de Genève a été très avare en première mi-temps, limitant les Sabres à moins-1 verge au sol alors que les Vikings ont limogé le quart-arrière de Streamwood Mason Polich à quatre reprises.

Sur le deuxième des quatre sacs, Stephen Kemp de Genève a récupéré un échappé de Polich sur la ligne de 40 verges de Streamwood qui a établi le quatrième score des Vikings de la mi-temps.

« Je vais devoir regarder la bande, mais je pense que ces gars étaient tous au bon endroit ce soir », a déclaré Wicinski à propos de sa défense. «Les premières indications sont que nous étions plutôt bons. Nous avons eu des problèmes avec les ajustements et nous avions juste une bonne intégrité, donc c’était bien.

Dans le passé, Miller a déclaré que l’attaque des Vikings allait généralement avec les cheveux bleus et la défense noire, mais l’équipe a décidé de devenir blonde cette fois. Les joueurs de Genève espèrent que leur moment blond lors de la finale de la saison se poursuivra lors du match éliminatoire du premier tour de la semaine prochaine.

« Je pense que c’est une bonne victoire avant les séries éliminatoires qui nous gardera dans l’esprit », a déclaré Miller. « Quand les séries éliminatoires commenceront, nous serons forts. »

Genève organisera une soirée de visionnement des appariements des séries éliminatoires à 20 heures ce soir pour voir qui sera son adversaire au premier tour.

GENÈVE 55, STREAMWOOD 6

Genève 14 27 7 7 – 55

Bois de ruisseau 0 6 0 0 – 6

COMMENT ILS ONT MARQUÉ

Premier quart G – Miller 8 run (coup de Browere), 6:42 G – Boenzi 3 passe de Santacaterina (Browere kick), 2:49 Deuxième quartier G – Miller 2 run (échec de 2 points), 10:05 G – Miller 5 run (coup de pied de Browere), 6:52 G – Passe Temple 29 de Santacaterina (coup de pied de Browere), 4:11 S – Drwal 5 passe de Polich (coup de pied raté), 1:09 G – Retour de coup d’envoi de Barger 70 (coup de pied de Browere), 0:56 Troisième quart G – Miller 29 run (coup de pied de Browere), 9:59 Quatrième trimestre G – Perry 4 passe de Chambers (coup de pied de Browere), 11:47

STATISTIQUES INDIVIDUELLES PRÉCÉDENT – Genève : Santacaterina 1-6, Miller 14-121, Woodworth 4-37, Burns 10-48, Nebel 1-11, Crawshaw 8-14, Chambers 2-5. Totaux : 40-242. Streamwood : M. Polich 14 moins 16, Tatone 2- moins 15, Brown 8-28, Draper 1 moins 5. Totaux : 26 moins 8. QUI PASSE – Genève : Santacaterina 6-8-102, Chambres 1-1-4. Streamwood : M. Polich : 7-12-90, N. Polich 0-1-0. RÉCEPTION – Genève : Brown 3-63, Boenzi 1-3, Temple 1-24, Woodworth 1-12, Perry 1-4. Streamwood : N. Polich 5-82, Brown 1-3 Drwal 1-5. VERGES TOTALES – Genève 348, Streamwood 82