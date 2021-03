Vous avez vu des comédies noires, bien sûr, mais avez-vous vu Ryan Reynolds jouer un tueur en série qui garde des parties du corps coupées dans son congélateur et endure le harcèlement de ses animaux de compagnie diaboliques et parlants? La star de «Deadpool» travaille un équilibre précaire entre l’impuissance et la menace comme Jerry, un ouvrier d’usine apparemment inoffensif dont le comportement fade cache des démons inquiétants; Gemma Arterton et Anna Kendrick co-vedette en tant que victimes potentielles d’intérêts romantiques. La prémisse court au mieux le mauvais goût et la misogynie violente au pire – mais tout est en quelque sorte maintenu par la main sûre de la réalisatrice Marjane Satrapi («Persépolis»), qui trouve des rires sombres et frappe une note parfaite de péril fantasque.

Avec « Godzilla vs Kong » à l’horizon et « Promising Young Woman » réchauffant la course aux Oscars, pourquoi ne pas essayer un film qui fusionne d’une manière ou d’une autre les esprits des deux? Anne Hathaway joue le rôle d’une écrivaine alcoolique sans emploi qui retourne dans sa ville natale dans un accès désespéré d’apitoiement sur elle-même; Jason Sudeikis est le vieil ami avec qui elle prend, qui lui offre une épaule sur laquelle pleurer et un bar pour se détendre. Oh, et il y a aussi un kaiju géant qui se déchaîne à travers Séoul en même temps, un fil apparemment déconnecté qui se croise avec L’histoire de Hathaway d’une manière qui est, pour le dire légèrement, inattendue. Mais alors que ces histoires se heurtent, elle découvre le monstre le plus effrayant de tous: les soi-disant «gentils gars» qui font sauter une mèche lorsque leurs sentiments ne sont pas réciproques. Drôle, effrayant et délicieusement étrange, avec l’une des performances les plus agréables de Hathaway.

