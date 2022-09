Après avoir perdu un pari avec un ami, Ryan Reynolds a filmé sa première coloscopie et les médecins ont fait ce qu’ils ont appelé une découverte potentiellement vitale au cours de la procédure.

La vidéo YouTube a été partagée lundi en collaboration avec la campagne Lead from Behind, qui vise à sensibiliser au cancer colorectal et à augmenter considérablement le nombre de personnes qui se font dépister.

Reynolds a fait le pari avec son collègue acteur Rob McElhenney, qui est également son copropriétaire de l’équipe de football galloise Wrexham AFC.

“Au cœur de tous les sports se trouve la compétition”, déclare Reynolds au début de la vidéo. “Rob et moi pensons que nous sommes des gars assez compétitifs.”

Reynolds feint un manque de souvenir des termes du pari qui a conduit à la vidéo, et McElhenney l’explique. Il le fait en gallois, ce que Reynolds a parié qu’il ne pourrait pas apprendre.

Les deux hommes ont eu 45 ans cette année, l’âge auquel il est recommandé aux personnes en bonne santé de commencer à subir des coloscopies aux États-Unis.

“Normalement, je n’aurais jamais vu une procédure médicale filmée puis partagée”, a déclaré Reynolds. “Ce n’est pas tous les jours qu’on peut faire prendre conscience de quelque chose qui va très certainement sauver des vies, c’est assez de motivation pour que je vous laisse voir une caméra qu’on me fourre dans le cul.”

La vidéo montre Reynolds entrant dans un hôpital de New York et rencontrant un médecin qui explique que la procédure prend environ 30 minutes et est “incroyablement efficace”.

Et cela semble définitivement avoir été le cas pour le cas de Reynolds. En convalescence, l’air étourdi et plaisantant sur le fait que son intraveineuse était remplie de gin Aviation, le médecin donne les résultats. Il dit à Reynolds que l’analyse a trouvé un “polype extrêmement subtil” qu’il a pu retirer.

“Cela vous a potentiellement sauvé la vie, je ne plaisante pas. Je ne suis pas trop dramatique”, a-t-il déclaré à Reynolds.

“C’est exactement pourquoi tu fais ça.”

McElhenney a également partagé une vidéo de sa procédure, au cours de laquelle le médecin a trouvé trois polypes, lui disant que le dépistage et la surveillance sont cruciaux pour la prévention.

Selon la Société canadienne du cancer, le cancer colorectal est la deuxième cause de décès par cancer chez les hommes et la troisième cause de décès par cancer chez les femmes.

“En moyenne, 26 Canadiens mourront chaque jour du cancer colorectal”, indique le site Web de l’organisation.

La société affirme également que 90% des décès peuvent être évités s’ils sont détectés tôt.

De plus amples renseignements sur le dépistage au Canada sont disponibles en ligne.