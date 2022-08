ColorOS 13 d’Oppo consiste à passer moins de temps sur votre téléphone

Après avoir passé du temps avec le nouveau skin Android d’Oppo, ColorOS 13, la chose la plus importante que j’ai remarquée est qu’il porte le “bien-être numérique” d’Android à un tout autre niveau, avec des fonctionnalités intégrées qui vous encouragent à poser votre téléphone et à en toucher herbe.

Ces fonctionnalités incluent des ajustements aux écrans toujours allumés, des fonds d’écran interactifs et une interface plus spacieuse.

L’Oppo Find X5 Pro et le Find X5 recevront ColorOS 13 à partir d’aujourd’hui. Oppo mettra à jour plus de 30 téléphones différents tout au long de l’année dans 60 pays différents et 20 autres appareils suivront en 2023.

Vous avez le choix entre 10 skins d’affichage permanents différents avec ColorOS 13, mais le plus intrigant du groupe est l’affichage Insight, qui vous aide à suivre l’utilisation du téléphone sans même avoir à décrocher l’appareil. L’arrière-plan comporte une barre de suivi des couleurs qui indique le nombre d’heures que vous avez passées sur votre téléphone, ainsi qu’un compteur pour suivre le nombre de fois que vous l’avez déverrouillé ce jour-là.

De plus, vous pouvez contrôler certaines applications via l’affichage permanent. Par exemple, vous pouvez voir ce qui se joue sur Spotify sans avoir à réveiller le téléphone et à accéder à l’écran de verrouillage. En Inde, l’affichage permanent de ColorOS 13 prend également en charge les applications de livraison de nourriture, ce qui vous permet de garder un œil sur votre livraison à emporter sans avoir à cliquer constamment sur Zomato ou Swiggy.

Oppo affirme que cela sera pris en charge sur plus d’applications de livraison à l’avenir – on ne sait pas si cela arrivera à l’ouest pour l’instant.

Oppo

Si vous préférez avoir un affichage permanent différent, vous pouvez également garder un œil sur votre temps d’écran avec le fond d’écran et l’écran de verrouillage Blossom. C’est une plante qui pousse plus vous utilisez votre téléphone tout au long de la journée. Lorsque vous atteignez la limite que vous vous êtes imposée, la plante se transforme en une statue métallique. Oppo opte clairement pour une métaphore plaisante d’un organisme vivant (vous) se transformant en métal (comme un robot) après trop de temps dans le monde numérique.

L’arrière-plan de cette plante change également de couleur en fonction de l’application que vous avez le plus utilisée dans l’heure. Par exemple, après avoir passé du temps sur YouTube, mon arrière-plan est devenu rouge. La limite de temps pour ce fond d’écran peut être définie entre 1 heure et 22 heures.

La conception du système d’exploitation est conçue pour rendre la navigation beaucoup plus rapide, ce qui devrait (en théorie) réduire ce nombre de temps d’écran. Vous pouvez agrandir les dossiers de 1 × 1 à 2 × 2 avec plusieurs applications, mais toujours ouvrir des applications sans avoir à ouvrir le dossier au préalable. Cela signifie que vous pouvez nettoyer vos pages d’applications sur votre écran d’accueil, mais que vous n’avez pas besoin de cliquer plusieurs fois pour ouvrir ce dont vous avez besoin.

Pendant ce temps, le centre de contrôle a des icônes avec un contraste de couleur plus élevé et plus d’espace, ce qui rend le changement de connexion Internet, le contrôle de la lecture de musique et la commutation entre différents modes généralement beaucoup plus convivial et facile à voir lorsque vous regardez votre appareil.

Oppo s’est également inspiré d’OxygenOS de la société sœur OnePlus avec l’introduction de l’application Zen Mode. Avec cela, vous réglez une minuterie qui vous empêche ensuite d’accéder à vos applications et fonctionnalités du téléphone, tandis que le téléphone joue de la musique apaisante. Il suit également le nombre de fois que vous utilisez le mode Zen et la durée pendant laquelle vous l’utilisez.

Hannah Cowton / Fonderie

OxygenOS utilise maintenant la base de code de ColorOS, de sorte que les deux systèmes d’exploitation partagent des langages de conception très similaires, mais OxygenOS 13 n’a pas mis autant l’accent sur le bien-être numérique que ColorOS 13. Les nouvelles fonctionnalités d’Oppo sont également liées à celles intégrées à Android, telles que le mode Focus.

Ce nouveau déploiement de système d’exploitation montre que les fabricants de téléphones continuent de mettre l’accent sur une relation plus saine avec nos appareils, et son avenir, je suis heureux d’être derrière.