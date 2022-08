ColorOS 13 d’Oppo arrive le 18 août

Oppo a annoncé aujourd’hui qu’il lancera le ColorOS 13 dans le monde le 18 août. L’événement débutera à 11h00 UTC et sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube officielle de l’entreprise et sur les réseaux sociaux.

ColorOS 13 est basé sur Android 13 et, selon Oppo, il “intègre les fonctionnalités de sécurité et de confidentialité sous-jacentes d’Android 13 et fournit des personnalisations similaires à Material You de Google”.

Êtes-vous prêt à mettre un peu plus de couleur dans votre vie ? 🎨

De plus, ColorOS 13 sera doté d’un nouveau design et de nouvelles fonctionnalités conçues pour offrir une meilleure expérience sur les grands écrans et fournir une interconnectivité transparente entre plusieurs appareils pour une efficacité et une productivité accrues.

Nous ne savons pas quand la version stable de ColorOS 13 commencera à être déployée, mais ceux qui possèdent l’Oppo Find N, Find X5 ou le Find X5 Pro et vivent en Chine, Australie, France, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Émirats Arabes Unis ou le Vietnam peut s’inscrire à la version bêta de ColorOS 13 s’il ne veut pas attendre la sortie de la version stable.