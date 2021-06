Colorisme ‘In the Heights’ : Lin-Manuel Miranda s’excuse

Le producteur Lin-Manuel Miranda s’est excusé lundi pour le manque de représentation afro-latino dans l’adaptation cinématographique de sa pièce « In the Heights », qui se déroule dans son quartier de Washington Heights.

Au cours du week-end d’ouverture de la comédie musicale, les médias sociaux ont discuté des problèmes de colorisme dans le film. Dimanche, le rapport de The Root « Parlons de In the Heights and the Erasure of Dark-Skinned Afro-Latinx Folks » et entretien vidéo est devenu viral sur Twitter et lundi, Miranda a répondu à la critique dans un long post.

« Je vois la discussion autour de la représentation afro-latino dans notre film ce week-end et il est clair que beaucoup dans notre communauté afro-latino à la peau foncée ne se sentent pas suffisamment représentés, en particulier parmi les rôles principaux », a écrit Miranda. « Je peux entendre la douleur et la frustration suscitées par le colorisme, de me sentir toujours invisible dans les commentaires. J’entends que sans une représentation afro-latino suffisamment foncée, le travail semble extraire la communauté que nous voulions tant représenter avec fierté et joie. En essayant de peindre une mosaïque de cette communauté, nous avons échoué. Je suis vraiment désolé. «

Dans l’épisode de mardi de « The Late Show With Stephen Colbert », l’invitée Rita Moreno est venue à la défense de Miranda. « Pouvons-nous parler une seconde de cette critique sur Lin-Manuel ? demanda Moreno. « Cela me bouleverse vraiment. »

Moreno, qui est apparue dans l’émission de Colbert pour promouvoir son documentaire « Just a Girl Who Decided to Go for It », a ajouté qu’il semblait « qu’on ne peut jamais bien faire ».

Elle a poursuivi: « C’est l’homme qui a littéralement apporté la latino et la portoricaine en Amérique. Je ne pouvais pas le faire. J’aimerais dire que je l’ai fait, mais je ne le pouvais pas. Lin-Manuel l’a fait vraiment à lui seul, et je suis ravi et je suis fier qu’il ait produit mon documentaire. »

Lorsqu’on lui a demandé si elle pensait que la critique était « injustifiée » envers Miranda, Moreno a répondu: « Eh bien, je dis simplement, ne pouvez-vous pas attendre un peu et le laisser tranquille? »

« Il y a beaucoup de gens qui sont Puertorriqueños, qui sont également du Guatemala, qui sont noirs et qui sont aussi justes », a-t-elle déclaré. « Nous sommes toutes de couleurs à Porto Rico. Et c’est comme ça, et ce serait tellement bien s’ils n’avaient pas trouvé ça et l’avaient laissé tranquille, juste pour l’instant. Je veux dire, ils attaquent vraiment le mauvaise personne. »

Le dramaturge de « Hamilton » Miranda a poursuivi dans sa déclaration lundi au sujet de la distribution à prédominance latino de « In the Heights », mettant en vedette Anthony Ramos, d’origine portoricaine, dans le rôle principal: « J’essaie de garder un espace pour à la fois une fierté incroyable dans le film que nous avons fait, et être responsable de nos défauts. »

L’auteur de l’article de The Root, Felice León, a abordé les choix de casting du film dans une interview vidéo avec le réalisateur Jon M. Chu et les acteurs Melissa Barrera, Leslie Grace et Gregory Diaz IV. Elle a demandé: « Que diriez-vous aux gens qui disent que ‘In the Heights’ privilégie les Latinx de passage et à la peau claire? »

« Je vous entends, vous savez, essayer de remplir ces acteurs avec une peau plus foncée. Je pense que c’est une très bonne conversation à avoir », a répondu Chu, ajoutant plus tard: « J’espère que cela encouragera plus de gens à raconter plus d’histoires et à sortir là-bas et faites-le bien. »

Grace, qui joue Nina Rosario, a ajouté qu’elle n’avait « pas réalisé avant de faire ce film que je n’avais pas vraiment pu me voir ou voir des gens qui ressemblent à mes frères et sœurs qui sont plus sombres que moi à l’écran ».

León s’est également rendue sur Twitter pour partager ses réflexions sur le manque de « principal Black Latinx ppl, » ajoutant qu' »il y a beaucoup de danseurs noirs et de femmes noires dans le salon de coiffure – allez comprendre. »

« L’anti-noirceur à Latinidad est omniprésent et laisser de côté le ppl afro-latinx plus sombre #InTheHeights continue cet héritage », a ajouté León dans un autre tweet.

Critique de cinéma Kathia Woods était l’une des nombreuses personnes qui ont partagé ses pensées sur Twitter.

« J’ai toujours apprécié #InTheHeightsMovie », a écrit Woods. « En fin de compte, je peux soutenir ma communauté et toujours aborder le colorisme, le classisme, etc. Il y a 33 comtés en Amérique latine. (Une) chose est vraie, que beaucoup d’entre nous ont encore du mal à être vus. »

Roxane Gay, auteur de « Bad Feminist », a écrit sur Twitter, « J’ai apprécié le film/j’adore la comédie musicale. Mais cela n’a aucun sens d’effacer la communauté AfroLatinx qui aurait dû être largement représentée dans les rôles principaux et secondaires. C’est flagrant. Et cela annule le plaisir! »

Miranda, né à New York de parents portoricains, a écrit dans la déclaration sur les origines de sa première pièce majeure.

« J’ai commencé à écrire ‘In the Heights’ parce que je ne me sentais pas vu. Et au cours des 20 dernières années, tout ce que je voulais, c’était que nous – nous TOUS – nous sentions vus. »

« Merci pour vos commentaires honnêtes », a écrit Miranda. « Je promets de faire mieux sur les projets futurs, et je me consacre à l’apprentissage et à l’évolution que nous devons tous faire pour nous assurer que nous honorons notre communauté diversifiée et dynamique. »

