C’est la période la plus merveilleuse de l’année.

Halloween, bien sûr. Et il est clair que les gens adorent faire peur, un costume et quelques friandises, car il existe de nombreuses festivités d’Halloween pour tous les âges et tous les intérêts.

Aftermath Haunted House, gérée comme une collecte de fonds par le Cañon City Area Recreation and Park District, est située dans un ancien bâtiment de deux étages de 3 000 m²…

• Aftermath Haunted House : les visiteurs exploreront une ferme à deux étages de 3 000 pieds carrés et se glisseront le long des sentiers boisés sombres près de l’Arkansas Riverwalk, à 19 h samedi, dernier billet vendu à 22 h 30, salle communautaire du district récréatif, 575. Rue Ash, Cañon City, 20 $ à 40 $ ; 719-275-1578, ccrec.colorado.gov/aftermath.

• Hellscream Haunted House : cet événement de longue durée promet une expérience à plusieurs étages et à plusieurs attractions, jusqu’au 4 novembre, 3021 N. Hancock Ave., 24 $ à 64 $ ; hellscreamhaunt.com.

• Fear Complex Haunted House : L’attraction présente quatre mondes : Haunted Mines, The Sanitarium, 3D Carnevil et Sinister Manor. Jusqu’au 4 novembre, 2220 E. Bijou St., 20 $ à 64 $ ; thefearcomplex.org.

Les visites à pied des histoires de fantômes du vieux Manitou donnent un aperçu de certains des contes effrayants les plus remarquables de la région.

• Visites à pied des histoires de fantômes du vieux Manitou : THEATREdART et Manitou Springs Heritage Centre vous présentent les fantômes des résidents historiques de Manitou Springs, visites toutes les 15 minutes à partir de 18 h jeudi et vendredi, Manitou Springs Heritage Centre, 517 Manitou Ave., 16 $, gratuit 10 ans et moins; 685-1454, manitouspringsheritagecenter.org.

• Huez au zoo : emmenez vos friandises costumées au zoo de montagne pour des stations de bonbons et d’autres festivités, de 16 h à 20 h 30, du vendredi au dimanche et au mardi, zoo de Cheyenne Mountain, 4250 Cheyenne Mountain Zoo Road, 19,75 $ à 24,75 $. , 3 $ de tour aérien ; cmzoo.org/boo.

• Mini-golf hanté : jouez 18 trous effrayants dans un labyrinthe hanté sous des lumières noires, de 11h00 à 20h00 du jeudi au samedi, de 11h00 à 18h00 le dimanche, de 15h00 à 20h00 le lundi et mardi, aucun nouveau joueur 30 minutes avant l’heure de fermeture. Glowgolf au centre commercial Chapel Hills, 1710 Briargate Blvd., 8 $ à 12 $ ; 266-5533, chapelhillsmall.com/events.

• Monster Mash Bash : Célébrez les fêtes en famille, avec des jeux, des friandises, la construction de mini-cercueils, le tunnel des dents, la décoration de citrouilles et plus encore, de 16 h à 19 h, vendredi, Colorado Springs City Auditorium, 221 E. Kiowa St. , 13 $ à 29 $ ; communityculturalcollective.org.

• Pop Punk Night : La fête d’Halloween ! : Halloween et la musique punk vont de pair comme des fantômes et des lutins. Découvrez Van Full of Nuns, Through it All, As the City Sleeps et autres, vendredi à 20 h, The Black Sheep, 2106 E. Platte Ave., 15 $ à 39 $ ; blacksheeprocks.com.

• Lavage de voiture hanté : faire laver votre voiture est une corvée insensée. Faire laver votre voiture par des personnages costumés et accompagné de lumières et de sons effrayants est un délice, 18h30 vendredi et samedi, Big Splash Car Wash, 5760 N. Academy Blvd., 20 $ par véhicule, une partie des bénéfices est reversée à Ronald. les œuvres caritatives McDonald House du sud du Colorado ; 719-300-8963, bigsplashcarwash.com.

• Chasse à l’histoire d’Halloween : Il y a une histoire dans les vacances, même si nous semblons toujours l’oublier avec nos seaux de bonbons sans fin. Le musée des pionniers de Colorado Springs proposera un événement de friandises sur le thème de l’histoire dans toute l’annexe, ainsi qu’une heure du conte et des travaux manuels effrayants, les costumes seront encouragés, le samedi de 11 h à midi, annexe du musée des pionniers, 121 S. Tejon St., 3 $-5 $, bourses disponibles, réservations requises ; 385-5990, cspm.org.

• Terreur à Tejon : Tejon Street Block Party : enfilez votre plus beau costume et dirigez-vous vers le centre-ville pour une tournée des fêtes à travers Cowboys, Gasoline Alley, Blondie’s et Mansion, samedi à 18 h, 25 N. Tejon St., 15 $ en prévente incluant l’accès à les quatre clubs ; csnightclubs.com.

• Fête d’Halloween pour adolescents : portez un costume qui vous permet de décorer des biscuits, de bricoler, de jouer au bingo et de participer à un tournoi Wii, de 13 h à 15 h, le samedi, bibliothèque publique de Woodland Park, 218 E. Midland Ave., gratuit ; 687-9281, rempart.colibraries.org.

• Fête d’Halloween : donnez une touche country à vos vacances avec le groupe Triple Nickel, samedi à 18 heures, The Whiskey Baron Dance Hall and Saloon, 5781 N. Academy Blvd., 5 $ ; 465-3806, thewhiskybarondancehallandsaloon.com.

• Dîner-spectacle buffet mystère de meurtre d’Halloween : Nous sommes à la fin des années 80 et une émission de télévision par câble s’apprête à annoncer ses découvertes fantomatiques. Mais les esprits arriveront-ils au casting plus tôt que prévu ? Red Herring Productions présentera un spectacle effrayant pendant que vous souperez et participerez à un concours de costumes, samedi à 18 heures, Briarhurst Manor, 404 Manitou Ave., Manitou Springs, 89 $ ; 685-1864, briarhurstdining.com.

• Frayeur au Boo!seum : Le Musée olympique et paralympique américain sera décoré pour la saison. Les visiteurs peuvent participer à des activités sur le thème d’Halloween et acheter des bonbons, de 10 h à 17 h, du samedi au lundi, Musée olympique et paralympique des États-Unis, 200 S. Sierra Madre St., gratuit pour les 12 ans et moins en costume ; 497-1234, usopm.org/booseum.

• Goatflix & Chill : les chèvres se marient à merveille avec la bière et la comédie de 1993 “Hocus Pocus”. Tous les trois seront disponibles samedi à 18 heures chez Goat Patch Brewing Co., 2727 N. Cascade Ave., 18 $, 5 $ de collations de chèvre ; 471-4628, chèvrepatchbrewing.com.

• Concert Rockin’ Halloween des Harp Twins : les jumeaux identiques Camille et Kennerly Kitt, connus sous le nom de Harp Twins, sont entendus dans le monde entier sur leurs grandes harpes de concert acoustiques et électro-acoustiques et leurs harpes électriques. Ils joueront des chansons effrayantes, des airs classiques de rock et de métal, et seront rejoints par les hommes Volfgang Twins à la double batterie pour la finale, dimanche à 18 heures, Stargazers Theatre and Event Center, 10 S. Parkside Drive, 20 $ ; 476-2200, stargazerstheatre.com.

• Chasse au trésor d’Halloween : les enfants et les adolescents peuvent se retrouver au parc Acacia pour rassembler des indices et trouver des friandises cachées dans tout le centre-ville. Ceux qui déchiffreront suffisamment d’indices gagneront des prix. Lundi à 17h30, début à Acacia Park, 115 E. Platte Ave., gratuit pour les 17 ans et moins, 13 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte ; fiddlefoxmusic.com/scavenger.

• Festival d’Halloween en famille en salle : participez à cet événement familial pour des jeux, des prix et des bonbons. La première heure est sensorielle, de 14h30 à 19h30 le mardi, SoccerHaus, 4845 List Drive, gratuite ; 761-7586, connexioncommunities719.com.

• WhirlyBall Halloween : enfilez votre plus beau costume, montez à bord d’un Whirlybug (une auto tamponneuse gonflée à bloc) et marquez des buts avec un ballon et un scoop. Prenez des bonbons pendant que vous y êtes. L’entrée est à moitié prix si vous portez un costume, de 16 h à 22 h le mardi, WhirlyBall, 3971 Palmer Park Blvd. ; 637-9999, whirlyball.com/colorado-springs.

Contactez l’écrivain : 636-0270