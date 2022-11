Colorado Springs compte avec le passé après la fusillade d’un club gay

COLORADO SPRINGS, Colorado (AP) – Lorsque les autorités ont déployé un drapeau arc-en-ciel de 25 pieds devant l’hôtel de ville de Colorado Springs cette semaine, les gens se sont rassemblés pour pleurer les victimes d’une fusillade de masse dans un club gay populaire. comment une telle démonstration de soutien aurait été impensable quelques jours plus tôt.

Avec une population croissante et diversifiée, la ville nichée au pied des Rocheuses est une mosaïque de tissus sociaux et culturels disparates. C’est un endroit plein de boutiques d’art et de brasseries ; méga-églises et bases militaires ; un collège d’arts libéraux et l’Air Force Academy. Pendant des années, elle s’est présentée comme une ville en plein essor avec une population qui devrait dépasser celle de Denver d’ici 2050.

Mais la fusillade du week-end dernier a soulevé des questions embarrassantes sur l’héritage durable des conflits culturels qui ont pris feu il y a des décennies et ont donné à Colorado Springs une réputation de chaudron de conservatisme imprégné de religion, où les personnes LGBTQ ne correspondaient pas aux leaders communautaires les plus vocaux. idée des valeurs familiales.

Pour certains, le simple fait de voir la police prendre soin de se référer aux victimes en utilisant leurs pronoms corrects cette semaine a signalé un changement sismique. Pour d’autres, l’acte de violence choquant dans un espace considéré comme un refuge LGBTQ a brisé un sentiment d’optimisme omniprésent, du centre-ville revitalisé de la ville aux subdivisions tentaculaires de sa périphérie.

“On dirait que la ville est en quelque sorte à ce point de basculement”, a déclaré Candace Woods, ministre et aumônier queer qui a élu domicile à Colorado Springs pendant 18 ans. “C’est intéressant et étrange, comme s’il y avait cette tension : comment allons-nous décider comment nous voulons avancer en tant que communauté ?”

Au cours des dernières décennies, la population a presque doublé pour atteindre 480 000 personnes. Plus d’un tiers des habitants ne sont pas blancs, soit deux fois plus qu’en 1980. L’âge médian est de 35 ans. La politique ici est plus conservatrice que dans des villes de taille comparable. Les débats du conseil municipal tournent autour de problèmes familiers dans toute la région de Mountain West, tels que l’eau, le logement et la menace d’incendies de forêt.

Les résidents sont fiers de décrire Colorado Springs comme un lieu défini par la réinvention. Au début du XXe siècle, de nouveaux arrivants ont cherché à établir une station balnéaire à l’ombre de Pikes Peak. Dans les années 1940, des bases militaires sont arrivées. Dans les années 1990, il est devenu connu comme une base pour les organisations à but non lucratif évangéliques et les ministères chrétiens, y compris le ministère de diffusion Focus on the Family et la Fellowship of Christian Cowboys.

“Je pense depuis des années, nous sommes au milieu d’une transition sur ce qu’est Colorado Springs, qui nous sommes et ce que nous sommes devenus”, a déclaré Matt Mayberry, un historien qui dirige le Colorado Springs Pioneers Museum.

L’idée de s’accrocher à une ville avec un avenir radieux fait partie de ce qui a poussé Michael Anderson, un barman du Club Q qui a survécu à la fusillade du week-end dernier, à s’installer ici.

Deux amis, Derrick Rump et Daniel Aston, l’ont aidé à décrocher le poste au Club Q et à trouver sa « famille queer » dans sa nouvelle ville natale. C’était plus accueillant que la partie rurale de la Floride où il a grandi.

Pourtant, il a noté des signes que la ville était plus conservatrice sur le plan culturel que d’autres de taille similaire et une grande partie du Colorado : « Colorado Springs est une sorte d’exception », a-t-il déclaré.

Maintenant, il pleure la perte de Rump et Aston, qui ont tous deux été tués dans la fusillade du club.

Leslie Herod a suivi une trajectoire inverse. Après avoir grandi à Colorado Springs dans une famille militaire – comme beaucoup d’autres dans la ville – elle est partie étudier à l’Université du Colorado dans la ville libérale de Boulder. En 2016, elle est devenue la première personne ouvertement LGBTQ et noire élue à l’Assemblée générale du Colorado, représentant une partie de Denver. Elle se présente maintenant pour devenir maire de Denver.

“Colorado Springs est une communauté pleine d’amour. Mais je reconnais également que j’ai choisi de quitter les Springs parce que j’avais l’impression qu’en ce qui concernait… les dirigeants élus, les dirigeants vocaux de cette communauté, ils ne soutenaient pas tout le monde, ne soutenaient pas les Noirs, étaient Je ne soutiens pas les immigrants, je ne soutiens pas les personnes LGBTQ », a déclaré Hérode lors d’un événement commémoratif au centre-ville.

Elle a dit qu’elle avait trouvé une communauté au Club Q quand elle revenait de l’université, mais ce sentiment d’appartenance ne lui permettait pas d’oublier que les personnes et les groupes ayant des antécédents de positions et de rhétorique anti-LGBTQ maintenaient leur influence dans la politique de la ville.

« Cette communauté, comme toute autre communauté du pays, est complexe », a-t-elle déclaré.

Le copropriétaire du Club Q, Nic Grzecka, a déclaré à l’Associated Press qu’il espérait utiliser la tragédie pour tenter de reconstruire une « culture d’amour » dans la ville. Même si l’acceptation générale de la communauté LGBTQ s’est accrue, Grzecka a déclaré que de fausses affirmations selon lesquelles les membres de la communauté “soignent” les enfants ont incité à un nouveau type de haine.

Ceux qui sont là depuis assez longtemps se souviennent cette semaine comment, dans les années 1990, au plus fort de l’influence de la droite religieuse, le groupe Colorado for Family Values, basé à Colorado Springs, a mené une campagne à l’échelle de l’État pour adopter l’amendement 2 et rendre illégal pour les communautés de adopter des ordonnances protégeant les personnes LGBTQ contre la discrimination.

Colorado Springs a voté 3 contre 1 en faveur de l’amendement 2, contribuant à rendre possible sa victoire étroite à l’échelle de l’État. Bien qu’elle ait ensuite été jugée inconstitutionnelle, la campagne a cimenté la réputation de la ville, attirant davantage de groupes partageant les mêmes idées et galvanisant les militants progressistes en réponse.

L’afflux de groupes évangéliques il y a des décennies a été au moins en partie stimulé par les efforts du bras de développement économique de la ville pour offrir des incitations financières pour attirer les organisations à but non lucratif. Les nouveaux arrivants ont commencé à faire pression pour des politiques telles que la suppression des célébrations d’Halloween à l’école en raison de soupçons sur les origines païennes de la fête.

Yemi Mobolade, un entrepreneur candidat à la mairie en tant qu’indépendant, ne comprenait pas à quel point la stigmatisation de Colorado Springs en tant que «ville haineuse» était forte jusqu’à ce qu’il s’installe ici il y a 12 ans. Mais depuis qu’il est ici, a-t-il dit, il est sorti des luttes de l’ère de la récession et est devenu culturellement et économiquement dynamique pour toutes sortes de personnes.

Il y a eu une poussée concertée pour se débarrasser de la réputation de la ville en tant que “Jesus Springs” et la refaire une fois de plus, mettant en valeur son centre d’entraînement olympique d’élite et se faisant connaître comme Olympic City USA.

Tout comme dans les années 1990, Focus on the Family et New Life Church restent importants dans la ville. Après la fusillade, le président de Focus on the Family, Jim Daly, a déclaré que, comme le reste de la communauté, il pleurait la tragédie. Avec la ville sous les projecteurs nationaux, il a déclaré que l’organisation voulait qu’il soit clair qu’elle s’oppose à la haine.

Daly a noté un changement générationnel parmi les dirigeants chrétiens loin du style rhétorique de son prédécesseur, le Dr James Dobson. Alors que Focus on the Family a publié des publications au cours des décennies passées attaquant ce qu’il appelait «l’agenda homosexuel», son message met désormais l’accent sur la tolérance, garantissant que ceux qui croient que le mariage devrait être entre un homme et une femme ont le droit d’agir en conséquence.

“Je pense que dans une culture pluraliste maintenant, l’idée est la suivante : comment pouvons-nous tous vivre sans marcher les uns sur les autres?” dit Daly.

Les commémorations de cette semaine ont attiré une vague de visiteurs : des foules de personnes en deuil serrant des fleurs, des foules d’équipes de télévision et aussi un groupe religieux dont les bénévoles ont installé une tente et distribué des biscuits, du café et de l’eau. Pour certains membres de la communauté LGBTQ, la scène était moins une question de solidarité qu’une cause de consternation.

Ashlyn May, originaire de Colorado Springs, qui a grandi dans une église chrétienne mais est partie quand elle n’a pas accepté son identité queer, a déclaré qu’une femme du groupe dans la tente lui avait demandé si elle pouvait prier pour elle et un ami qui l’accompagnait au mémorial .

Elle a dit oui. Cela rappelait à May ses arrière-grands-parents bien-aimés, qui étaient religieux. Mais alors que la prière se poursuivait et que la femme exhortait May et son amie à se tourner vers Dieu, elle avait l’impression que la prière s’était transformée en proie. Cela a révélé des souvenirs d’avoir entendu des choses sur les personnes LGBTQ qu’elle considérait comme haineuses et incitatives.

“C’était très conflictuel”, a déclaré May.

___

Metz a rapporté de Salt Lake City. Les écrivains AP Brittany Peterson et Jesse Bedayn à Colorado Springs ont contribué.

Sam Metz et Stephen Groves, Associated Press