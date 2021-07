Colorado Rapids vs Seattle Sounders FC – Rapport de match de football – 4 juillet 2021

Alex Roldan a marqué son premier but en carrière alors que les Sounders de Seattle ont égalé un record de la Major League Soccer avec un match nul 1-1 contre l’hôte Colorado Rapids dimanche soir à Commerce City, Colorado.

Seattle est restée la seule équipe sans défaite en MLS et a égalé le record de 12 matchs consécutifs sans défaite pour entamer une saison après la fusillade.

Michael Barrios a marqué pour le Colorado.

Le but de Roldan est intervenu à la 41e minute. Il a fait une passe sur l’aile droite et a tenté de battre Sam Vines des Rapids jusqu’au drapeau du coin, mais le défenseur a réussi à protéger Roldan du ballon et à faire une passe à son coéquipier Andre Shinyashiki dans le coin supérieur droit du 18- boîte de cour. Shinyashiki a tenté de faire une passe en retour à Vines, mais Roldan a intercepté le ballon et a décoché un tir de 12 mètres du côté droit de la surface de réparation qui s’est faufilé sous le gardien plongeant du Colorado William Yarbrough.

Barrios a égalé le score à la 58e minute après avoir effectué une passe transversale de Vines sur le bord droit de la surface de réparation. Barrios a dribblé vers le coin supérieur droit de la surface de réparation de 6 mètres et a décoché un tir du pied gauche qui a dévié le défenseur des Sounders Brad Smith et dans le filet du côté opposé, ne laissant aucune chance au gardien Stefan Cleveland.

Barrios a failli donner l’avance aux Rapids à la 76e minute, mais son tir est parti du poteau droit.

Raul Ruidiaz de Seattle, qui est entré dans le week-end deuxième de la ligue avec neuf buts, a mis fin à une séquence de trois buts consécutifs. Ruidiaz a eu une première chance sur un centre de Jimmy Medranda, mais la tête de Ruidiaz a jailli de la barre transversale et au-dessus du filet à la 6e minute.

Cleveland, remplaçant Stefan Frei blessé, a effectué deux arrêts pour les Sounders.