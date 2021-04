Cecilio Dominguez a marqué le but décisif à la 67e minute, puis a ajouté un autre décompte quatre minutes plus tard pour aider l’Austin FC à une victoire 3-1 sur les Colorado Rapids samedi à Commerce City, au Colorado, accordant à l’équipe d’expansion sa première victoire.

Diego Fagundez a marqué le premier but de l’histoire de l’Austin FC à la 59e minute, trouvant le filet sur un rebond d’un tir de Jared Stroud qui a rebondi sur le défenseur du Colorado Keegan Rosenberry. Fagundez attendait de l’autre côté du but le ballon qui est venu droit à son pied et n’a laissé au gardien du Colorado William Yarbrough aucune chance pour l’arrêt.

Dominguez a mis l’Austin FC (1-1-0, 3 points) en tête, en éliminant un ballon perdu dans la bouche du but qui avait été porté dans la surface par Jon Gallagher.

Le milieu de terrain paraguayen a ensuite pris les devants à la 71e minute, arrachant un tir du pied droit de l’extérieur de la surface dans le coin inférieur gauche. Rodney Redes a récolté la passe décisive, la première de l’histoire de l’Austin FC.

Les Rapids ont marqué le premier, percé à la 36e minute quand Andre Shinyashiki a bondi et a dirigé une tête devant le gardien d’Austin Brad Stuver qui a rebondi dans le filet. Jack Price a obtenu l’aide avec une passe croisée sur un coup de pied de coin.

Cecilio Dominguez célèbre l’un de ses buts. C. Morgan Engel / Getty Images

Le but était le premier des Rapids de la saison après un blanchissage sans but avec le FC Dallas lors de la semaine 1.

Austin a réussi son seul tir au but de la première mi-temps cinq minutes après le temps d’arrêt. La tentative du pied droit de Daniel Pereira Gil juste à l’extérieur de la surface a été sauvée par Yarbrough en haut au centre du but.

La frénésie de buts de l’Austin FC a assuré qu’il n’y avait encore que deux équipes d’expansion qui n’ont pas réussi à marquer lors de leurs deux premiers matches de MLS: le Toronto FC (quatre de suite) en 2007 et le Miami Fusion (trois de suite) en 1998.

Le Colorado a battu Austin 19-14, mais les visiteurs ont obtenu un avantage de 7-6 dans les tirs au but. Austin a terminé avec un avantage de 50,1-49-9 en pourcentage de possession tandis que les Rapids menaient en précision de passe de 85,5% à 83,6% et les coups de pied de coin 11-3.

Austin FC est à deux matches de son passage sur la route de sept matches pour commencer sa saison inaugurale alors que le stade Q2 de la capitale du Texas est en cours d’achèvement.