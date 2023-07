Colorado Rapids accepte d’acquérir Andrew Gutman d’Atlanta United: Sources

Les Colorado Rapids ont conclu un accord avec Atlanta United pour acquérir l’arrière gauche Andrew Gutman, ont déclaré des sources impliquées dans l’accord. L’athlétisme. Les sources ont obtenu l’anonymat car elles ne sont pas autorisées à discuter publiquement de l’accord.

L’accord est soumis à l’approbation de la ligue, qui ne peut être accordée avant l’ouverture de la fenêtre de transfert mercredi. Vincent Destouches a signalé pour la première fois que Gutman se dirigeait vers le Colorado.

Gutman, 26 ans, a fait 91 apparitions en MLS, passant la dernière année et demie avec Atlanta. Il a également joué pour les New York Red Bulls et le FC Cincinnati. Il a inscrit sept buts et délivré cinq passes décisives en 46 apparitions avec Atlanta.

L’arrière a signé son premier contrat professionnel avec le Celtic après avoir remporté le trophée Mac Hermann du meilleur joueur de football universitaire après avoir joué à l’Université de l’Indiana. Il n’a jamais fait une apparition en équipe première pour les géants écossais.

Les Rapids sont en bas de la Conférence Ouest avec 14 points après 20 matches, cherchant à relancer leur mercato estival. Gutman figure comme leur nouveau premier choix en arrière gauche. Atlanta est sixième à l’Est avec 32 points après 21 matchs. Le club a Caleb Wiley qui peut jouer à l’arrière gauche et Ronald Hernández.

(Photo : Rich von Biberstein / Icon Sportswire via Getty Images)