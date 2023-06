Colorado OC Sean Lewis cherche à porter l’offensive des Buffs vers de nouveaux sommets

En ce qui concerne les extraits sonores viraux, l’entraîneur de football du Colorado Deion Sanders est le cadeau qui continue de donner.

Mais un membre du personnel d’entraîneurs nouvellement formé de Sanders pourrait prendre le gâteau lorsqu’il s’agit de fournir la meilleure citation du football de printemps.

Le coordinateur offensif du Colorado, Sean Lewis, a récemment été invité à décrire le style d’attaque qu’il envisage d’apporter aux Buffaloes cette saison, et sa réponse n’a pas déçu.

« C’est comme faire du vélo sur un volcan en éruption », a déclaré Lewis. « J’aime aller vite. Moi et Ricky Bobby avons ça en commun. »

L’analyste de football universitaire de FOX Sports, RJ Young, a décrit l’embauche de Lewis dans le Colorado et ce qu’il s’attend à voir du nouveau OC des Buffs dans un récent épisode de son podcast, « Le spectacle de football universitaire numéro un avec RJ Young. »

« Il y a une raison pour laquelle Prime est allé chercher Sean Lewis de l’État de Kent », a déclaré Young. « L’attaque va à toute vitesse et cela signifie beaucoup de points et beaucoup de verges. »

Sanders a embauché Lewis loin de Kent State, où il a été entraîneur-chef des Golden Flashes de 2018 à 22. Lewis avait 31 ans lorsqu’il a été embauché à Kent State, faisant de lui le plus jeune entraîneur-chef du FBS à l’époque.

Malgré une fiche perdante (24-31) pendant son mandat d’entraîneur-chef, Lewis a constamment eu des infractions qui se sont classées parmi les meilleures de la Metro Athletic Conference. Les Golden Flashes ont accumulé plus de 400 verges d’attaque par match au cours de quatre des cinq saisons de Lewis à Kent State, dont une moyenne de 606,5 verges et 49,8 points par match au cours de la saison 2020, qui se sont tous deux classés au premier rang parmi toutes les équipes FBS.

Young a étudié les infractions de Lewis à Kent State et dit que cela lui rappelle beaucoup une autre unité rapide et à haut score qu’il a vue.

« Cela ressemble beaucoup à ce que Mark Whipple faisait à Pittsburgh en 2021 avec Kenny Pickett et Jordan Addison », a déclaré Young. « Pickett était un choix de premier tour et un candidat à Heisman. Jordan Addison a remporté le prix Biletnikoff avant de quitter Pat Narduzzi et Pittsburgh pour aller jouer à l’USC, puis il a été repêché au premier tour. »

Lewis aura un quart-arrière avec plusieurs années d’expérience de départ à sa disposition cette saison à venir, car Shedeur Sanders devrait être sous le centre des Buffs cet automne. Sanders est connu pour sa précision exceptionnelle, complétant 68% de ses passes pour 6 963 verges et 70 touchés au cours de ses deux saisons en tant que signaleur partant à Jackson State. Il a été nommé recrue de l’année de la Southwestern Athletic Conference en 2021, et a poursuivi en remportant les honneurs du joueur offensif SWAC de l’année en 2022.

Sanders devrait avoir de nombreuses cibles talentueuses pour lancer le ballon la saison prochaine, y compris Travis Hunter, qui a joué à Jackson State avec Sanders et a été la recrue la mieux classée du lycée du pays en 2022. Rejoindre Sanders sera plusieurs des attrapeurs de passes talentueux qui ont été transférés, y compris l’ancienne star du sud de la Floride Jimmy Horn, un large de 5 pieds 10 pouces et 175 livres avec une vitesse de niveau élite.

« L’offensive va fonctionner… ça va aller », a déclaré Young. « Sean Lewis va avoir de vrais regards pour devenir entraîneur-chef de Power 5 dans un très court laps de temps si cela se passe au Colorado, et il le devrait. »

Lewis et les Buffaloes ouvriront la saison 2023 contre le vice-champion national en titre TCU le 2 septembre sur FOX.

