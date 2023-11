Colorado et étudiants de première année vedettes à l’ouverture de la saison féminine 2023-24 de la NCAA

Le basket-ball universitaire féminin est de retour et la première journée de la saison 2023-24 a été remplie d’étudiants de première année passionnants, de 18 équipes classées sur le terrain, de trois rencontres entre des adversaires du Top 25 et d’une énorme surprise.

Le champion national en titre LSU – qui renvoie le joueur le plus remarquable du Final Four Angel Reese – a fait tourner les têtes pendant l’intersaison en faisant appel aux meilleurs transferts Hailey Van Lith et Aneesah Morrow, tout en signant également la classe de recrutement n°1 du pays. Mais les Tigres ne semblaient pas être la meilleure équipe du pays lundi. Le numéro 20 du Colorado a dominé LSU pendant trois quarts, remportant une victoire surprise de 92-78 dans la série Hall of Fame à Las Vegas.

La défaite de LSU marquait la première fois que le champion en titre ou l’équipe n°1 du pays abandonnait son match d’ouverture depuis UConn pour commencer la saison 1995-96, selon ESPN Stats & Information.

Plus tôt lundi, les étudiants de première année ont dominé les intrigues avec des débuts mémorables. Hannah Hidalgo de Notre Dame a marqué 31 points lors d’une défaite contre la Caroline du Sud, un match du top 10 dans lequel Magic Johnson a déclaré que MiLaysia Fulwiley de Gamecocks avait fait “le meilleur geste de tout le basket-ball”.

Ensuite, JuJu Watkins de l’USC a montré pourquoi elle était considérée comme un changeur de programme avant même de rejoindre les Trojans, marquant 32 points alors que l’équipe classée n ° 21 de Lindsay Gottlieb a battu le n ° 7 de l’Ohio State 83-74.

Michael Voepel, Alexa Philippou et Charlie Creme d’ESPN analysent tout ce que nous avons appris le jour de l’ouverture, de ce que la défaite de LSU signifie pour ses aspirations répétées jusqu’au grand jour du Pac-12.

LSU a du travail à faire

L’entraîneur du LSU, Kim Mulkey, n’a pas déçu avec elle Coupe sur le thème de Las Vegas Lundi, mais les Tigres doivent être déçus de perdre lors de leur premier match en tant que champion en titre et équipe classée n°1.

Mais la défaite n’a pas nécessairement été un choc pour Mulkey, qui a déclaré qu’au cours de la pré-saison, les Tigers devaient trouver le meilleur moyen de remplacer le meneur Alexis Morris, leur leader senior de cinquième année qui a joué en moyenne 33 minutes la saison dernière.

LSU semblait incertain dans son attaque lundi, en particulier contre la défense homme à homme des Buffaloes, et n’avait pas la même connexion sur le terrain que celle que nous avons vue la saison dernière. Défensivement, les Tigres n’avaient aucune réponse pour Jaylyn Sherrod, a déclaré Mulkey.

Ce n’était pas si mal pour les Tigers, qui ont fait de bons débuts avec l’étudiant de première année Mikaylah Williams (17 points) dans la formation de départ et l’étudiant de deuxième année Sa’Myah Smith (6 sur 8 pour 16 points) en sortie de banc. Mais l’alchimie et la cohésion qu’avait LSU en tant que champion national devront se développer.

“Nous allons nous remettre au travail et creuser un peu plus”, a déclaré Mulkey après le match. “Ce ne sera pas une séance de cinéma amusante. Renoncer à quelque 90 points, ce n’est pas suffisant. — Voepel

Jaylyn Sherrod, Quay Miller et Brianna McLeod (de gauche à droite) ont aidé le Colorado n°20 à éliminer le LSU n°1 à l’ouverture de la saison lundi. Brian Rothmuller/Icône Sportswire

Bonne chance pour suivre les gardes du Colorado

Frida Forman, senior du Colorado, a cherché à élargir son jeu cet été en jouant le rôle de meneuse pour l’équipe nationale du Danemark. Mais lundi, à Las Vegas, elle est revenue à ce qu’elle fait de mieux : tirer. Le garde a bombardé LSU en profondeur toute la nuit, faisant 7 sur 11 à 3 points et marquant 27 points lors de la victoire étonnamment dominante des Buffs contre les Tigers n°1.

Forman a laissé les fonctions de meneur à l’ultra-rapide Sherrod. Le match a tourné en faveur du Colorado au deuxième quart une fois que Sherrod s’est rendu compte qu’aucun des gardes des Tigres ne pouvait rester devant elle. Elle s’est frayé un chemin jusqu’à 12 points et deux passes décisives au cours du quart, alors que les Buffs ont dominé les Tigers 24-16 au cours de la période. Ils n’ont plus jamais suivi. Sherrod a terminé avec 19 points, 8 rebonds et 6 passes décisives et le Colorado a remporté sa plus grande victoire depuis sa victoire contre le n°1 Stanford en 2021. Sherrod et Forman ont également fait partie de cette surprise et, avec la victoire de l’USC sur Ohio State, ont contribué à donner au Pac -12, deux victoires surprises lors de la première journée. — Crème

jouer 0:16 MiLaysia Fulwiley éblouit avec un lay-up astucieux autour du dos MiLaysia Fulwiley exécute elle-même la pause rapide et termine un incroyable lay-up pour la Caroline du Sud.

Le match est entre de bonnes mains alors que les étudiants de première année volent la vedette à Paris

Hidalgo a été intrépide dès le saut avec 13 points au premier quart avant de terminer avec 31, le plus grand nombre de points pour une joueuse de Notre-Dame lors du premier match de sa carrière. Hidalgo, Olivia Miles et Sonia Citron formeront un excellent trio de trois gardes chaque fois que Miles reviendra d’une blessure au genou.

Fulwiley a réalisé des jeux ridicules et à couper le souffle lors de la victoire 100-71 de la Caroline du Sud contre Notre-Dame à Paris – y compris un lay-up sophistiqué dans le dos qui a semblé briser Internet et a attiré l’attention de Magic Johnson et Kevin Durant. Mais son jeu complet et son instinct – elle a obtenu six passes décisives, six interceptions et 17 points – étaient impressionnants. Nous savons maintenant pourquoi l’entraîneur de Caroline du Sud, Dawn Staley, l’a qualifiée de “générationnelle” avant même que Fulwiley ne s’habille pour les Gamecocks. Oh, et à 5 pieds 10 pouces, elle peut aussi dunk. — Philippou

JuJu aussi bon que annoncé

JuJu Watkins de l’USC a été à la hauteur de ses attentes, menant les Trojans à une victoire 83-74 contre l’Ohio State n°7, une équipe Elite Eight la saison dernière. Les 32 points de Watkins ont dépassé les 30 de Lisa Leslie lors de ses débuts à l’USC et ont été les plus élevés parmi les cinq premières recrues d’EspnW HoopGurlz lors de son premier match depuis le début du classement en 2007, selon ESPN Stats & Information.

Le score de Watkins et sa capacité à atteindre la ligne des lancers francs se sont démarqués, mais aussi son QI et son sang-froid au basket-ball – lors de son premier match collégial contre un adversaire du top 10, rien de moins.

Après avoir eu quelques ennuis au début, Watkins est revenu pour marquer sept points et distribuer deux passes décisives au quatrième et aider à éviter un retour de l’Ohio State. L’USC avait un score de plus-23 avec elle sur le terrain et de moins-14 avec elle en dehors. Si c’est le « pire » que nous voyons Watkins – étant donné qu’il s’agissait de ses premières minutes à l’université – pouvez-vous imaginer la hauteur de son plafond ? — Philippou

Caitlin Clark et l’offensive des Hawkeyes ne ralentissent pas

L’Iowa, finaliste national de la saison dernière, a été un poids lourd offensif, en particulier pendant la carrière du meneur Caitlin Clark. La victoire d’ouverture de lundi 102-46 contre Fairleigh Dickinson était à peu près la même.

LSU +230 UConn +450 Iowa +650 Indiana +1000 Utah +1000 Caroline du Sud +3200 état de l’Ohio +1300 notre Dame +1500 Stanford +1300 UCLA +1800 Cotes par PARI ESPN

Clark était Clark : elle a récolté 17 de ses 28 points dans le premier quart-temps décisif et a terminé avec un autre quasi triple-double en ajoutant 10 passes décisives et sept rebonds.

Mais la grande question de cette saison était de savoir comment remplacer les joueuses de poste Monika Czinano et McKenna Warnock. Lundi, l’attaquante Hannah Stuelke et la centre Sharon Goodman ont eu une réponse, combinant pour tirer 16 sur 18 sur le terrain et 8 sur 8 depuis la ligne pour 41 points, tout en ajoutant 13 rebonds. L’attaquant Addison O’Grady et le garde Sydney Affolter, qui devraient également avoir un impact plus important cette saison, ont cumulé 20 points et 10 rebonds en sortie de banc.

La compétition devient plus rude contre son compatriote du Final Four 2023, Virginia Tech, jeudi (20 h HE, ESPN2). Elizabeth Kitley, double joueuse de l’année de l’ACC (27 points, 11 rebonds), a mené les Hokies à la victoire lors de leur premier match contre High Point lundi. — Voepel

Ce n’est pas joli quand une presse de marques cesse de fonctionner

Il manquait quelque chose aux Buckeyes lors de la défaite de lundi contre l’USC, et l’entraîneur de l’Ohio State, Kevin McGuff, n’a pas hésité à le dénoncer par la suite. “Au deuxième quart-temps, notre énergie physique et mentale était vraiment faible”, a-t-il déclaré. “Mauvais revirements. Aucune énergie en défense.”

La presse de marque des Buckeyes a eu peu d’impact sur les chevaux de Troie. Ohio State a passé plus de temps à chasser Watkins et Rayah Marshall (18 points, 17 rebonds) qu’à forcer des revirements et à obtenir les paniers faciles que la défense sur tout le terrain produit habituellement.

Ohio State a été dominé 31-10 au deuxième quart et, malgré une reprise au troisième, le niveau d’énergie a de nouveau disparu au quatrième. Ce fut un effort décevant pour une équipe qui était projetée comme tête de série n ° 1 lors de notre dernière bracketologie de pré-saison la semaine dernière.

Il manquait également aux Buckeyes un autre buteur fiable après Jacy Sheldon (28 points). Cotie McMahon, qui vient de terminer une saison Big Ten Freshman of the Year, et Celeste Taylor, l’un des meilleurs transferts du pays, ont combiné pour seulement 14 points sur un tir de 4 pour 19.

Dawn Staley l’a appelé

Staley nous a prévenus que les Gamecocks – qui ont perdu six de leurs principaux contributeurs la saison dernière – ne se reconstruiraient pas cette année. Et le numéro 6 de la Caroline du Sud a montré exactement pourquoi en démantelant Notre-Dame. La zone arrière a connu une bonne journée, puisque Raven Johnson et Te-Hina Paopao ont combiné pour 13 passes décisives. Kamilla Cardoso a démarré en seconde période, terminant avec 20 points, 15 points et 4 contres, tandis que Sania Feagin a marqué 12 points en sortie de banc.

Les Gamecocks ont également montré leur défense de marque et leur capacité à démarrer la transition. Pendant qu’Hidalgo partait, les Gamecocks ont limité le reste de Notre Dame à moins de 30 % de tirs et ont forcé 18 revirements, ont limité les Irlandais à seulement huit points au deuxième quart et ont marqué 30 points sur pause rapide. — Philippou

Le support est déjà brouillé

L’histoire de la bracketologie a été écrite lundi. Jamais dans l’histoire de plus de 20 ans de projection du support, deux têtes de série n°1 n’ont été perdues le jour de l’ouverture de la saison. Plus étonnant encore, les deux bouleversements se sont produits sur le même terrain.

Les défaites de l’Ohio State et du LSU au T-Mobile Arena de Las Vegas ont stupéfié le monde du basket-ball universitaire, en particulier celui du LSU, et ont réaffirmé ce que tant de gens pensaient que cette saison serait : une grande ouverture. Une Bracketology mise à jour sort mardi et comportera de nombreux changements par rapport à la projection finale de pré-saison de la semaine dernière. Une bonne journée pour le Pac-12 avec l’USC et les Buffs qui créent la surprise sera encore meilleure mardi dans la nouvelle tranche. — Crème