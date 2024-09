Colorado, Deion Sanders en difficulté après sa défaite contre le Nebraska, selon Paul Finebaum

Colorado a été soufflé par Nebraska samedi, ils ont été menés 28-0 en première mi-temps et ont finalement perdu 28-10.

Il y avait beaucoup de battage médiatique autour Deion Sanders et les Buffaloes en début de saison, mais cela a été une année décevante jusqu’à présent.

CLIQUEZ ICI pour accéder à PrizePicks et utilisez le code ON3 pour recevoir 50 $ garantis une fois que vous avez joué 5 $ dans les files d’attente!

L’analyste d’ESPN Paul Finebaum a rejoint SportsCenter lundi après-midi et on lui a demandé si tout allait bien entre Deion Sanders et Colorado. La question était facile à répondre pour Finebaum.

« Vous connaissez la réponse à cette question… Ce n’est pas bien », a déclaré Paul Finebaum. « Et tous les acolytes de Deion peuvent agir comme s’ils disaient : « Eh bien, ce n’est pas grave. » C’est une grosse affaire. »

Économisez 30 $ sur votre premier mois de Fubo en CLIQUANT ICI MAINTENANT !Pendant une durée limitée, vous pouvez obtenir votre premier mois d’abonnement Fubo pour seulement 49,99 $. Diffusez ESPN, ABC, CBS, FOX, NBC et plus de 200 chaînes de télévision en direct et de sport sans câble. (Forfaits participants uniquement. Des taxes et des frais peuvent s’appliquer.)

Le Colorado a désormais perdu sept matchs consécutifs contre des adversaires du FBS depuis l’année dernière après avoir perdu contre les Cornhuskers à Lincoln.

Finebaum n’a pas caché qu’il pensait que le Colorado était dans une mauvaise situation.

« Ils viennent d’être chassés du stade contre un programme qui a embauché Matt Rhule « C’est à peu près à la même époque que Deion est entré là-bas », a déclaré Finebaum. « Matt Rhule s’est fait arnaquer l’année dernière. Il lui a rendu la pareille. »

Le Colorado a battu le Nebraska 36-14 la saison dernière, mais ce sont les Cornhuskers qui ont gagné par trois scores samedi, et Finebaum pense que le programme du Colorado est en difficulté.

Paul Finebaum prédit que Deion Sanders quittera le Colorado après cette saison

Après avoir battu de justesse État du Dakota du Nord Au cours de la semaine 1, Colorado est tombé 28-10 à Nebraska samedi. Lors d’une apparition dans « The Matt Barrie Show », Paul Finebaum a fait une prédiction audacieuse sur l’avenir de l’entraîneur-chef Deion Sanders avec le programme.

« Je ne pense pas que Deion Sanders sera là l’année prochaine » Finebaum a déclaré. « Cette saison, quand ils ne parviendront pas à aller à un match de bowl, il va regarder autour de lui et essayer de trouver une stratégie de sortie. Travis [Hunter]pas plus Shedeur [Sanders] — Quelle est la motivation qui le pousse à se dénigrer ? Je pense donc qu’il va apprécier le spectacle de Deion. Il sera joué quelque part l’année prochaine. Ce sera peut-être en dehors de Broadway. Ce sera peut-être à Broadway. Mais ce ne sera pas à Boulder.

Le Colorado a fait un mauvais match contre le Nebraska, n’enregistrant que 260 yards d’attaque totale. Pour référence, les Buffaloes ont accumulé 454 yards lors de leur victoire contre les Huskers la saison dernière.

Les Buffaloes n’ont jamais trouvé le rythme dans le jeu au sol contre le Nebraska, enregistrant un total de 16 yards au sol lors de la défaite sur 22 tentatives. Pire encore, l’attaque du Colorado a commis deux revirements, dont un sur une interception au premier quart-temps.