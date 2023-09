Colorado contre Nebraska, Texas contre Alabama, plus : la semaine 2 du football universitaire en chiffres

La saison de football universitaire entame la semaine 2 avec une tonne de superbes affrontements, dont un quadruple tête sur FOX.

Tous les regards sont tournés vers Deion Sanders après que ses Buffaloes du Colorado ont stupéfié TCU au cours de la semaine 1, et nous surveillerons tous de près lorsque le Nebraska se rendra à Boulder samedi pour le « Big Noon Kickoff ».

COMMENT REGARDER ‘BIG MIDI KICKOFF’ CE SAMEDI

10 h 00 à midi HE : émission d’avant-match « Big Noon Kickoff » sur FOX

Midi HE : Nebraska au Colorado sur FOX et l’application FOX Sports

Mais ce n’est qu’un début.

Il y aura trois autres matchs sur FOX samedi, couronnés par le match d’ouverture du Pac-12 du n°6 de l’USC, lorsque les Trojans accueilleront Stanford.

Également au programme, un affrontement de renom entre le n°11 du Texas et le n°3 de l’Alabama. Les Longhorns de Steve Sarkisian peuvent-ils enfin montrer qu’ils sont prêts à passer à l’étape suivante avec une victoire contre leur futur rival de la SEC ?

[Quinn Ewers is working to become a vocal leader in an effort to push Longhorns to greater heights]

Voici les statistiques clés à connaître pour les affrontements phares de la semaine 2.

SAMEDI

Nebraska au n°22 Colorado

Midi HE sur FOX et l’application FOX Sports

510 : Les verges par la passe que le QB Shedeur Sanders a réalisées lors de ses débuts au Colorado – le plus grand nombre dans l’histoire de l’école et le plus grand nombre de tous les QB lors de leurs débuts dans le football universitaire depuis 2000.

.824 : Pourcentage de victoires pour l’entraîneur-chef du Colorado, Deion Sanders, sur 34 matchs, ce qui lui donne actuellement le meilleur pourcentage de victoires de tous les entraîneurs-chefs actifs.

4 : Touchdowns marqués par le RB des Buffaloes Dylan Edwards à ses débuts – le premier véritable étudiant de première année depuis Marlon Mack en 2014 à en avoir autant à ses débuts.

181 : Total des verges au sol (sur 37 courses) que le Nebraska a eu au cours de la semaine 1 contre le Minnesota : QB Jeff Sims (91) ; RB Gabe Ervin Jr. (55 ans); RB Anthony Grant (27).

3 : Le transfert de Georgia Tech, Sims, a eu trois interceptions lors de ses débuts au Nebraska et un TD de passe.

2-14 : Record du Nebraska en matchs avec un score au cours des trois dernières saisons.

LE COLORADO EST DANS! Réaction au Top 25 AP de la semaine 2

État de Youngstown au n°5 état de l’Ohio

Midi HE sur BTN

380 : Total des verges gagnées par l’Ohio State lors de sa victoire 23-3 contre l’Indiana la semaine dernière.

18 : Verges de réception pour le receveur vedette Marvin Harrison Jr., sur seulement deux attrapés.

2 : Troisième essai converti par les Buckeyes sur 12 tentatives la semaine dernière.

4 : Championnats nationaux FCS pour Youngstown State, dont le dernier a eu lieu en 1997.

954 : Victoires de tous les temps pour l’Ohio State, à égalité avec l’Alabama au deuxième rang de tous les temps.

Ouverture de la saison pour Kyle McCord, Ohio State

UNLV au n°2 Michigan

15 h 30 HE

69 : Durée du touché pour Vincent Davis Jr. de l’UNLV lors du premier jeu de mêlée contre les Bryant Bulldogs.

990 : Des victoires de tous les temps pour le Michigan, le plus grand nombre de toutes les écoles de l’histoire.

198.1 : QBR pour JJ McCarthy lors de la victoire du Michigan lors de la première semaine contre la Caroline de l’Est. McCarthy avait 26 ans sur 30 avec des passes pour 280 verges, trois touchés et aucune interception.

26-3 : Record du Michigan au cours des deux dernières saisons, plus un match cette saison.

1997 : L’année dernière, le Michigan a remporté un championnat national. Cette équipe était entraînée par Lloyd Carr et dirigée par le futur demi de coin du Temple de la renommée Charles Woodson. Brian Griese était le quart partant et il était soutenu par un homme nommé Tom Brady.

RJ Young décompose les victoires de la semaine 1 pour le Michigan et l’Ohio State

Iowa à État de l’Iowa

15 h 30 HE sur FOX et l’application FOX Sports

24-14 : L’Iowa a battu Utah State lors de son premier match de saison, avec l’ancien QB du Michigan Cade McNamara passant pour 191 verges, avec deux touchés et aucune interception.

25 : L’Iowa est sous le rythme des 25 PPG nécessaires au CO Brian Ferentz pour conserver son emploi.

5 : Sacs que la défense de l’État de l’Iowa a remportés lors de sa victoire 30-9 contre le nord de l’Iowa.

1: L’ISU était la défense la mieux classée du Big 12 la saison dernière (20,3 PPG). L’Iowa était n°2 au pays dans cette catégorie (13,3 PPG).

N ° 13 Oregon à Technologie texane

19 h HE sur FOX et l’application FOX Sports

81-7 : Score final lors de la victoire de l’Oregon contre Portland State, et le plus grand nombre de points dans le FBS cette saison.

7: Rush TDs marqués par les Ducks contre les Vikings. L’Oregon a terminé avec 348 verges au sol.

2021 : L’année où Texas Tech QB Tyler Shough a été transféré de l’Oregon.

2 : Texas Tech, favori avec 13 points la semaine dernière, a été battu par le Wyoming, 35-33, grâce à une conversion de deux points en double prolongation. Les Red Raiders ont cédé 171 verges au sol aux Cowboys.

Les fans se précipitent sur le terrain après la victoire bouleversée du Wyoming contre Texas Tech

N°11 Texas au n°3 Alabama

19 h HE

0 : Revirements que le QB texan Quinn Ewers a réalisé lors de la victoire d’ouverture de la saison contre Rice. Ewers a terminé la journée avec quatre touchés (trois passes, un au sol) et a compilé 272 verges au total.

2ème trimestre : Longhorns RB CJ Baxter, le RB n°1 dans la classe de recrutement 2023, a débuté l’ouverture de la saison contre Rice, mais est reparti avec une blessure aux côtes au deuxième quart et n’est pas revenu.

613 : Réception de verges la saison dernière pour le Texas TE Ja’Tavion Sanders, menant tous les Big 12 TE. La sélection All-Big 12 de la première équipe de 2022 avait 44 verges sur réception et un touché au cours de la semaine 1.

56 : Points marqués par l’Alabama lors de sa victoire d’ouverture de la saison contre le Middle Tennessee. Le Crimson Tide a gagné 431 verges, dont 205 verges au sol. Le quart Jalen Milroe a réalisé 13 passes sur 18 et n’a commis aucun revirement.

28-2 : Le bilan de l’entraîneur-chef Nick Saban se compare à celui de ses anciens entraîneurs adjoints. Il a une fiche de 1-0 contre l’entraîneur-chef du Texas, Steve Sarkisian.

20 : Le Crimson Tide est à la recherche d’un 20e départ consécutif 2-0 ; la plus longue séquence active du FBS.

58-1 : L’Alabama n’a perdu qu’un seul match au mois de septembre depuis 2008, une défaite contre Ole Miss en 2015.

Aperçu de la semaine 2 : Texas-Alabama, débuts à domicile de Coach Prime, plus

Stanford au n°6 USC

22 h 30 HE sur FOX et l’application FOX Sports

249 : Verges par la passe pour le quart de Stanford Ashton Daniels, qui a complété 25 des 36 et réalisé deux touchés lors d’une victoire d’ouverture de la saison 37-24 contre Hawaï.

9 : Passes captées par Stanford TE Benjamin Yurosek pour un sommet en carrière de 138 verges.

21 : Buts sur le terrain consécutifs datant de l’année dernière convertis par le botteur du Cardinal Josh Karty, qui en a frappé deux sur 25 verges et un sur 46 pour commencer la saison.

5 : Passes de touché lancées par USC QB Caleb Williams lors de la victoire 66-14 contre Nevada . Le vainqueur en titre de Heisman a totalisé 319 verges par la passe.

51-5 : Ratio TD-INT de Williams en 16 matchs en tant que QB partant de l’USC. Il mène actuellement le pays pour les passes de touché (neuf) et n’a pas encore lancé d’interception cette saison.

122-42 : Marge de but de l’USC grâce à un départ de 2-0 cette saison, soit un score moyen de 61-21.