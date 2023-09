Colorado contre. CSU devient le jeu le plus diffusé sur ESPN

La confrontation à Rocky Mountain entre le Colorado et la Colorado State University est officiellement devenue le match de saison régulière le plus diffusé de tous les temps sur ESPN.

Nous arrivons en milieu de semaine et le monde du sport parle toujours de la victoire de Deion Sanders et du Colorado sur l’État du Colorado. Les discussions trash entre Coach Prime et Coach Norvell sur les manières, l’éducation et les nuances ont contribué à attirer l’attention à l’échelle nationale et ont apparemment contribué à un nombre record de téléspectateurs.

Selon Sports illustrésle bœuf hors terrain a contribué à élever le Rocky Mountain Showdown au rang de jeu ESPN le plus diffusé de l’histoire du réseau.

Le match aurait attiré en moyenne 9,3 millions de téléspectateurs malgré son coup d’envoi à 22 heures sur la côte Est. Le match ne s’est terminé qu’après minuit mais les téléspectateurs sont restés scotchés à l’écran jusqu’au petit dimanche matin.

À son apogée, le jeu a attiré 11,1 millions de téléspectateurs simultanés sur les réseaux ESPN.

La statistique la plus impressionnante du match ne s’est peut-être pas produite sur le terrain mais dans les classements. Sports Illustrated rapporte que sur la liste de tous les temps, le match est devenu le cinquième match de football universitaire le plus regardé « jamais enregistré ».

Les gens connaissent bien le surnom de « Primetime » de Deion Sanders, mais il s’agit d’une époque dont la plupart des fans n’ont pas pu être témoins. Mais maintenant, ils le voient de première main, même si c’est à 1 heure du matin.

Ce week-end, les Buffs joueront contre l’Oregon et la semaine suivante, ils affronteront le vainqueur de Heisman, Caleb Williams, et l’USC. Malheureusement, le Colorado manquera un joueur clé dans les deux matchs puisque Travis Hunter sera absent pendant 4 semaines après avoir subi une blessure au foie suite à un coup tardif samedi. Si quelqu’un pensait que le pouvoir des stars lors du match du week-end dernier était insensé, attendez simplement le match de l’USC, où le pouvoir de toutes les industries et de tous les partis politiques sera présent.