Colorado: 30 000 non-citoyens ont reçu un courrier d’inscription au vote

DENVER (AP) – Le secrétaire d’État du Colorado a déclaré avoir envoyé par erreur des cartes postales à environ 30 000 non-citoyens les encourageant à s’inscrire pour voter, blâmant l’erreur sur un problème de base de données lié à la liste des résidents de l’État avec permis de conduire.

Le bureau de la secrétaire d’État démocrate Jena Griswold a insisté sur le fait qu’aucun des non-citoyens ne sera autorisé à s’inscrire pour voter s’il essaie.

La nouvelle survient à un moment de scepticisme généralisé – souvent infondé – quant à l’intégrité du vote après l’élection présidentielle de 2020 et alors que Griswold, qui a vanté son rôle de défenseur national d’élections sûres, cherche à être réélue à la mi-mandat de novembre.

La présidente du Parti républicain du Colorado, Kristi Burton Brown, a condamné Griswold pour cette erreur, déclarant dans un communiqué lundi que “Jena Griswold continue de faire des erreurs facilement évitables juste avant l’envoi des bulletins de vote” par courrier le 17 octobre.

Griswold fait face à la républicaine Pam Anderson, ancienne greffière de la banlieue de Denver et chef de l’association des greffiers du comté de l’État, qui est un ardent défenseur du système de vote par correspondance du Colorado.

Le bureau de Griswold a déclaré dans un communiqué que les cartes postales avaient été envoyées le 7 septembre. L’erreur s’est produite après que les employés du département ont comparé une liste de noms de 102 000 personnes fournie par le Centre d’information sur l’inscription électronique, une organisation bipartite et multi-États consacrée à l’inscription des électeurs, à une base de données de Les résidents du Colorado ont délivré des permis de conduire.

Cette liste de permis de conduire du ministère du Revenu comprend des résidents qui ont délivré des permis spéciaux à des personnes qui ne sont pas des citoyens américains. Mais cela n’incluait pas les informations de formatage qui auraient normalement permis au Département d’État d’éliminer ces noms avant la sortie des expéditeurs, a déclaré lundi le bureau de Griswold.

L’incident fait l’objet d’une enquête, a-t-il ajouté. Colorado Public Radio News a d’abord signalé l’erreur.

Le Colorado fait partie d’au moins 18 États, avec le district de Columbia, qui délivrent des permis de conduire aux citoyens non américains, selon le National Council on State Legislatures. Le Colorado enregistre également automatiquement les électeurs éligibles lorsqu’ils obtiennent leur permis de conduire auprès du Department of Motor Vehicles.

Le bureau de Griswold a déclaré qu’il ignorait que quiconque avait reçu les cartes postales par erreur avait tenté de s’inscrire.

Il envoie des avis aux quelque 30 000 destinataires de cartes postales qui ne sont pas des citoyens, ils ont reçu par erreur les cartes postales. Et il déploie plusieurs efforts pour empêcher ou rejeter l’inscription de toute personne non éligible au vote, notamment en comparant quotidiennement les numéros de sécurité sociale requis pour chaque demande. Les greffiers du comté renverront également les cas suspects aux procureurs de district locaux pour examen.

Sean Morales-Doyle, directeur du programme des droits de vote au Brennan Center for Justice, a déclaré que le fait que l’erreur ait été détectée montre que le système fonctionne.

“Cela devrait montrer, tout d’abord, que des erreurs peuvent se produire, mais deuxièmement, qu’il y a des contrôles en place pour s’assurer que les erreurs n’entraînent pas de catastrophe”, a déclaré Morales-Doyle. « Ce n’est pas bien ce qui s’est passé. Il semble que ce soit un cas d’erreur humaine et une erreur de base de données et non un complot, dont je pense que certains critiques s’empareraient.

Morales-Doyle a déclaré qu’il y avait eu très peu d’incidents de non-ressortissants tentant de s’enregistrer aux États-Unis parce que les conséquences étaient si graves – jusqu’à et y compris l’expulsion.

L’Electronic Registration Information Center, connu sous le nom d’ERIC, est une organisation à but non lucratif dédiée à l’amélioration des listes électorales américaines et à l’encouragement des inscriptions. Quelque 33 États et le District de Colombie appartiennent au groupe. Dans le cadre de son contrat avec ERIC, le Colorado envoie un courrier aux résidents éligibles les encourageant à s’inscrire à chaque cycle électoral.

Les cartes postales du Colorado, en anglais et en espagnol, précisent que les résidents doivent être citoyens américains et avoir au moins 18 ans pour s’inscrire. Ils indiquent aux destinataires comment s’inscrire mais ne constituent pas eux-mêmes un formulaire d’inscription.

