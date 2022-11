Color By WebMD Partie 1 : Appelez le colorisme, fort

3 novembre 2022 – Dans les communautés asiatiques, noires et latinos, colorisme est l’éléphant dans la pièce, assis à la table du dîner en famille, la séance photo de groupe, rencontrer des étrangers pour la première fois ou même jouer dans votre classe de maternelle. Ce phénomène est si profondément enraciné au sein des communautés de couleur qu’il est presque tabou d’en parler. Ou peut-être que ça fait trop mal pour l’appeler par son nom.

Mais, si vous n’êtes pas une personne de couleur, ce concept peut sembler complètement étranger ; mais c’est OK, continuez à lire. Bouillir colorisme jusqu’à une explication simple, c’est de la discrimination, des préjugés et du sectarisme, basés sur le teint et la couleur de la peau.

“Les similitudes dans le colorisme à travers [Asian, Black, and Latino] les communautés sont spécifiquement liées à l’adoration et à la glorification de la blancheur et à la perception que tout ce qui est européen et à la peau plus claire est meilleur », déclare Nayeli Y. Chavez-Dueñas, PhD, psychologue clinicien agréé et professeur à la Chicago School of Professional Psychology.

Cela inclut des pensées telles que “les Blancs – suivis des personnes de couleur à la peau plus claire – sont plus intelligents, plus capables et méritent d’être soutenus par la société”. privilègescomme l’accès à de meilleurs emplois, à la richesse », dit-elle.