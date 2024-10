COLONNE : Un artiste local donne une touche contemporaine à des fresques séculaires

La fresque de Michel-Ange au plafond de la chapelle Sixtine est l’exemple le plus célèbre de fresque ; un étudiant local apporte une vision contemporaine de l’abstraction

Soumis par le personnel du Musée d’art et d’histoire d’Orillia (OMAH)

La peinture à fresque est une technique de peinture murale où l’artiste applique un pigment en poudre sur un enduit humide à base de chaux. Avec cette technique, le pigment pénètre dans le plâtre humide et la peinture s’incruste dans la surface sur laquelle elle est peinte.

Certains des premiers exemples de fresques datent de 2000 avant notre ère et peuvent être trouvés dans le monde entier, notamment en Grèce, en Égypte, en Inde et au Sri Lanka. Cependant, la technique de la fresque est devenue largement utilisée en Italie entre 1200 et 1300, à tel point que le mot fresque vient de l’adjectif italien signifiant frais.

Entre 1303 et 1305, l’artiste italien Giotto a achevé ses travaux sur la chapelle des Scrovegni située à Padoue, en Italie. Avec des fresques sur les murs et le plafond, Giotto fut l’un des premiers artistes à peindre des personnages d’une manière naturelle et non stylisée, ce qui influencera d’autres fresquistes du siècle suivant.

La peinture à fresque a atteint son apogée au cours de la Renaissance italienne entre 1400 et 1550 environ. De cette période sont nées des fresques importantes telles que le plafond de la chapelle Sixtine de Michel-Ange (1508-1512) et l’École d’Athènes de Raphaël (1509-1511), toutes deux situées dans la Cité du Vatican, à Rome, en Italie.

Cette fresque, intitulée Studio Uno (Study One), 8″x8″, 2024, a été créée par Jeanette Luchese, une artiste visuelle italo-canadienne de première génération et diplômée avec distinction de l’École de design et d’art visuel du Georgian College de Barrie.

Elle a utilisé du mastic à la chaux vieilli (10 ans), du sable, du plâtre de marbre et des pigments de terre, qui sont parallèles au processus traditionnel de peinture des fresques italiennes. Cette œuvre est directement inspirée de deux voyages que Jeanette a effectués en Italie en 2013 et 2019 pour voir la chapelle Scrovegni de Giotto.

En créant ces fresques abstraites contemporaines uniques, Jeanette espère sensibiliser à ce processus ancien à travers le prisme contemporain de l’abstraction.